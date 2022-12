Maanpuolustuskurssit yleistyvät kouluissa – Ylen haastattelemat lukiolaiset pitävät niitä tervetulleina, mutta ei vielä ysiluokkalaisille

Nuorille koulutuksia järjestävän Maanpuolustus MPK:n kurssitoiminta hiljeni korona-aikana, mutta tänä vuonna kurssit ovat jälleen pyörähtäneet käyntiin.

Samalla kiinnostus maanpuolustuskursseihin on yleisesti ottaen kasvanut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen.

Haminan lukiossa nuorten turvakurssi tulee osaksi kurssitarjontaa jo ensi lukuvuodesta lähtien. Reserviupseerikoulun kotikaupunki päätti asiasta tänään keskiviikkona.

– Tässä kimmokkeena varmasti toimi kansainvälinen tilanne. Keväällä käynnistynyt Ukrainan sota varmasti toimi sysääjänä siihen, että näitä taitoja on hyvä mahdollistaa aktiivisemmin myös meidän nuorille, sanoo Haminan kasvatus- ja koulutusjohtaja Mikko Lumme.

Lukiolaiset pitävät tervetulleena

Haminan lukion abiturientti Joona Kontinen pitää lukioon suunniteltua turvakurssia tervetulleena.

– Mielestäni tämä kuulostaa erinomaiselta, jos se on oikein toteutettu. Varmasti moni tahtoo, että pystyy tositilanteen tullen toimimaan, eikä tarvitse olla tumput suorina pelokkaana, että mitä pitäisi tehdä, Joona Kontinen sanoo.

Kontinen on kuitenkin sitä mieltä, että kurssilla tulisi käsitellä ihan perusasioita eikä mitään liian rankkaa, ettei asia olisi henkisesti kuormittavaa.

Kuuntele alta, mitä abiturientti Joona Kontinen ajattelee lukiolaisten turvakurssista. Häntä haastattelee Kirsi Lönnblad.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ehdotti tiistaina (siirryt toiseen palveluun), että maanpuolustuskurssi tulisi osaksi yhdeksäsluokkalaisten perusopetusta. Lappeenrantalainen Kopra toivoo, että hallitus käynnistäisi asiasta selvityksen.

Lappeenrannassa Kimpisen lukiossa ehdotus peruskoululaisten maanpuolustuskurssista saa abiturienteilta tyrmäyksen, vaikka lukiokurssina se saakin kannatusta. Lukiossa on aiemmin järjestetty nuorten turvakursseja osana yhteiskuntaopin valinnaisia opintoja. Nyt takana on muutaman vuoden tauko koronapandemian takia. Kursseilla on käsitelty esimerkiksi huoltovarmuutta, väestönsuojelua, ensiaputaitoja ja maanpuolustusta.

Opiskelija Lisa Härkösen mielestä kurssi olisi ajankohtainen erityisesti lukion tokaluokkaisille, koska aihe on silloin ajankohtainen kutsuntojen takia.

– Peruskoulussa se on ehkä vähän aikaista, Lisa Härkönen sanoo.

Samoilla linjoilla ovat Marko Taina ja Otto Ruuskanen.

– Voi olla, että yläasteella henkinen kasvu ei ole päässyt vielä sille asteelle, että ymmärtää riittävän hyvin ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita, Marko Taina sanoo.

– Jos tällainen kurssi laitettaisiin yhtäkkiä ysiluokkalaisille, voisiko se jopa lietsoa pelkoa, että pitääkö meidän yhtäkkiä alkaa puolustaa maata ja opiskella erilaisia asioita turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan liittyen, Otto Ruuskanen pohtii.

Kiinnostus kasvoi viime keväänä

Kursseja järjestävä Maanpuolustuskoulutus MPK kertoo, että nuorille järjestetävä koulutus on erilaista sen mukaan, onko koulutukseen osallistuja täysi-ikäinen vai ei.

16-18-vuotiaille suunnattu koulutus käsittelee Suomen kokonaisturvallisuutta, kuten esimerkiksi pelastustoimea, sisäistä turvallisuutta ja rajaturvallisuutta.

Yli 18-vuotiaille järjestettävä koulutus on suunnattu erityisesti varusmiespalveluksesta tai naisten vapaaehtoisesta palveluksesta kiinnostuneille. Siinä nuorille kerrotaan tarkemmin, mitä varusmiespalvelus tai vapaaehtoinen palvelus pitää sisällään.

MPK kertoo, että yhteydenotot heille päin ovat lisääntyneet varsinkin keväällä 2022. Tänä vuonna kursseja on järjestetty 20 prosenttia enemmän viime vuosiin verrattuna.

Tänä vuonna nuorille on järjestetty kolmisenkymmentä kurssia eri puolilla Suomea. Niissä on ollut yhteensä lähes 1 900 osallistujaa.

– Oletuksena on, että tulevina vuosina nuorten koulutusmäärät tulevat kasvamaan merkittävästi, MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi sanoo.

Mustaniemen mukaan selkeimmin kiinnostus on kasvanut yli 18-vuotiaille tarkoitettuja sotilaan perustaitoja koskevia kursseja kohtaan.

Yksi syy kurssien lisääntymiseen on se, että koulut ovat aktivoituneet järjestämään kursseja. Myös maanpuolustuskursseja järjestävä MPK on ollut yhteyksissä kouluihin.

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva laki uudistui vuonna 2020. Silloin Maanpuolustuskoulutus MPK:n uudeksi tehtäväksi tuli järjestää nuorille tutustumistoimintaa. MPK:n toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö.

