Koko perhe lamaantui, kun halla vei viljan – 1860-luvun karmeat nälkävuodet vaikuttavat meihin vieläkin

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Matleena Vepsäläinen on miettinyt, millaisia kaikuja nälkävuosista on edelleen yhteiskunnassa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan mullisti ihmisten turvallisuuden tunteen Euroopassa. Päällimmäinen huoli on ollut huippukallis energia, mutta myös ruoan hinnan nousu on saanut ihmiset miettimään tulevaisuutta uudella tavalla.

Sekä energian että ruoan suhteen tilanne alkoi muuttua jo ennen sotaa. Mutta kuten 150 vuotta sitten koetussa nälänhädässä, ihmiset kohtaavat olosuhteet vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on jo päällä. Tai kuten 1860-luvulla, totuus iski vasta siinä vaiheessa, kun halla vei viljan.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa paneudutaan eurooppalaisiin nälänhätiin ja niiden perintöön. Kuopiossa museo keskittyy suurten nälkävuosien aineistoihin Pohjois-Savossa.

Nälkävuosien muistomerkki Lapinlahden vanhalla hautausmaalla, jonne on haudattu arvion mukaan jopa 200 Nerkoon kanavatyömaalla hätäaputöissä menehtynyttä ihmistä. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Parhaillaan museo valmistelee opetuspakettia kouluille yhdessä Tampereen työväenmuseo Werstaan kanssa teemalla nälkä. Myös Werstas on mukana hankkeessa.

Tulossa on myös kansainvälinen nälästä kertova tietopankki ja virtuaalinäyttely.

– Siellä on valokuvia, taideteoksia, elokuvavinkkejä ja mahdollisesti myös arkistolähteitä, kertoo Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Matleena Vepsäläinen.

Vepsäläinen kävi peruskoulua 1990-luvun alussa. Nälkävuosista kerrottiin tuolloin niukasti.

– Hankkeessa tutkitaan myös sitä, kuinka aiheesta on opetettu kouluissa eri aikoina ja kuinka museot ovat siitä kertoneet, Vepsäläinen sanoo.

Nälkävuosien epäonnistuminen ei istu Suomen tarinaan

Helsingin yliopiston sosiaalihistorian dosentin Antti Häkkisen mukaan nälkävuosien sivuuttaminen historianopetuksessa johtuu siitä, että tuolloinen epäonnistuminen ihmisten auttamisessa ei sovi Suomen menestystarinaan.

– Nälkävuosien muistot, niihin liittyvät tarinat ja tietynlainen mentaliteetti ovat kuitenkin siirtyneet sukupolvelta toiselle, Häkkinen kertoo.

Nälkävuodet ovat Suomen historiassa poikkeuksellisen paha aika, johon nykyaikaa myös välillä verrataan: Suomen syntyvyys alhaisimmalla tasolla sitten 1860-luvun nälkävuosien.

Häkkinen on tutkinut nälkävuosia 1980-luvulta saakka ja on mukana myös Heritages of Hunger -hankkeen neuvontaryhmässä.

Pilkkukuume tappoi heikkoja ihmisiä

1860-luvun nälkävuodet koskivat koko Pohjois-Eurooppaa. Viljaa oli vaikea saada ja sen hinta nousi. Esimerkiksi Suomessa syksyllä 1867 ja keväällä 1868 sitä saatiin ostettua ulkomailta vain noin 10 prosenttia tarpeesta.

Kuuntele Pielaveden pappilan tyttären Selma Jackin kuvaus kerjäläisten auttamisesta:

Ihmiset kuolivat nälkään, mutta suurimman osan kohtaloksi koituivat taudit kuten pilkkukuume. Vaatetäin levittämä tauti pääsi leviämään nälän heikentämien ihmisten parissa, kun heitä koottiin sairasmajoihin.

– Ne olivat kuolemanloukkoja, Häkkinen kuvaa.

Sunnuntaiset arkkurivit ulottuivat kirkkorannoista kirkon portaille saakka. Kellot pauhasivat hautajaismenojen takia useammin ja pidempään kuin koskaan aikaisemmin.

Noin kahdeksan prosenttia tuolloin Suomen alueella asuneista ihmisistä menehtyi tuona aikana.

Kun halla vei viljan, vain rukoiltiin

Iisalmen museoiden amanuenssi Tuomas Timonen on vaikuttunut juuri lukemastaan kuvauksesta. Vuonna 1919 kirjoitetussa tekstissä aikaa muistelee aikuinen mies, joka oli nälkävuosien aikaan noin 10-vuotias.

Kirjoittaja kuvaa, kuinka koko perhe seurasi syksyisen pakkasen kiristymistä ja kun varmistui, että vilja on pilalla, koko perhe isän johdolla polvistui rukoilemaan.

– Muuta ei tehty, Timonen kertoo.

Tämä on asia, jota myös Antti Häkkinen on ihmetellyt kaikki nälkävuosien parissa viettämänsä vuosikymmenet.

Teollinen kehitys oli alkanut ja tuonut varallisuutta ihmisille myös Suomessa. Mihin ihmisten kyky toimia katosi?

– Pitkäaikainen nälkä heikensi ihmisten fyysistä kuntoa, loi toivottomuutta ja vaikutti myös älyllisiin kykyihin. Takana oli kuitenkin pitkä aika, jolloin oli saatu muutaman vuoden välein huonoja satoja alkaen vuodesta 1856, Häkkinen kertoo.

Ihmiset olivat kaikkiaan tietämättömiä, taikauskoisia ja fatalisteja.

– Uskottiin, että kyseessä on jumalan rangaistus ja nälänhädän syitä olivat synnit ja laiskuus. Toisaalta, kovin paljoa ei ollut edes tehtävissä, hän kuvaa.

Lukutaitoisille oli hengellistä kirjallisuutta kuten tämä Rautalammin museon savutuvasta löytyvä virsi- ja evankeliumikirja vuodelta 1854. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Henkiin jääneet eivät tienneet aina taustaansa

Erityisesti sukutarinat nälkävuosien ajalta elävät edelleen ihmisten parissa.

– Aika tyypillinen tarina on sellainen, jossa vanhempansa menettänyt esivanhempi tuli paikkakunnalle ja löysi aikanaan itselleen puolison. Hänen taustaansa ei tiedetty, mutta siitä alkaa suvun tarina, Häkkinen kertoo.

Muistitietoa on paljon ja sitä kerättiin jo ensimmäisen kerran 1860-luvulla. Viimeisen kerran vielä 1960-luvulla.

Helsingin yliopiston sosiaalihistorian dosentin Antti Häkkisen mukaan tarinoista kumpuaa myös nälkäkriisin pelko.

– Hyvä esimerkki on oma isomummoni joka syntyi 1880-luvulla. Hän puhui nälkävuosista, vaikka ei ollut itse aikaa kokenut. Hän puhui usein leivän kunnioittavasta käsittelystä, Häkkinen kertoo.

Matleena Vepsäläinen pohtii asiaa nykypäivän ihmisen näkökulmasta.

– Sellaista puutetta ja kurjuutta on aika hankala tavoittaa siinä määrin, mitä se on todellisuudessa ollut, hän sanoo.

Ihmiset joutuivat tekemään vaikeita valintoja lähtiessään kerjuulle ja etsimään parempia olosuhteita.

– Se on ollut hyvin raskas tilanne ja varmasti lähellä sotatilannetta.

Aikalaiset ja tämän päivän ihmiset ihmettelevät samoja asioita

Tuomas Timosen lukemassa vuoden 1919 aikalaiskuvauksessa kysytään samoja kysymyksiä, jotka tulevat esille tämän päivän verkkokeskusteluissa. Miksi nälkävuosina ei kalastettu. Miksi ei metsästetty.

Häkkinen uskoo sään vaikuttaneen kalakantoihin ja riistaeläimiin. Talvikalastus ei ollut laajasti yleistä. Sitä tehtiin pääasiassa rannikolla ja joissain osissa Saimaata ja Päijännettä.

– Ei ollut välineitä, tietoa eikä taitoa, hän summaa.

Kalavesiä ja metsiä oli yksityisessä omistuksessa.

– Silloin oli iso uutinen, jos seurakunta ilmoitti, että ihmiset saavat kerätä jäkälää leiväntekoa varten, hän kertoo.

Tällä kauhalla jaettiin ruokaa Iisalmen pappilassa nälkävuosina. Kauha löytyy Juhani Ahon museosta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Eniten leipää tehtiin kuitenkin petusta, koska jäkälän käsittely vaati enemmän työtä ja muun muassa lipeää. Sienestyskään ei ollut ratkaisu nälkään, koska niiden energiataso on alhainen.

Kriisi syveni virheiden takia. Keskeinen elintarvikehuolto romahti osassa maata.

– Kuvaavaa on, ettei esimerkiksi Helsingissä edes tiedetty kunnolla, mitä muualla maassa tapahtuu, Häkkinen kertoo.

Jotain kriisistä kuitenkin opittiin. Viljelysmenetelmät kehittyivät. Suomessa alettiin viljellä paremmin maan olosuhteissa menestyviä lyhyen kasvukauden lajikkeita.

Leipäviljaa alettiin myös varastoida systemaattisesti. Uusi nälänhätä uhkasi jo 1890-luvun alussa. Tuolloin varastot ja viljaostot ulkomailta pelastivat ihmisiä joukkokuolemilta

