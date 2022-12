Asukkaat kyllästyivät liikennevalojen ääniin ja valittivat kaupungille – katso mitä tapahtui, kun päättäjät vietiin paikalle kuuntelemaan

Turkuun haluttaisiin liikennesovellus, joka on ollut Ranskassa käytössä jo 25 vuotta. Liikennevalojen äänet aktivoituvat, kun sovellusta käyttävä lähestyy risteystä.

Suojateiden liikennevalojen naksutuksesta tulee aika ajoin valituksia muuan muassa Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Usein äänet hukkuvat kaupungin muihin ääniin, mutta niiden läheisyydessä asuvat ovat kyllästyneet ympäri vuorokauden kuuluvaan naksutukseen.

Mitä tulee ympärivuorokautiseen naksumiseen, tiksuttamiseen ja kliksuttamiseen, on häiriö palautteen mukaan suurin kesäaikaan. Silloin ihmiset nukkuvat ikkunat auki, joten jatkuvat äänet ärsyttävät.

Erilaisia äänimajakoita on ollut käytössä jo pitkään. Nykyään moni hissikin on puhelias, ja joissain busseissa ääni kertoo seuraavan pysäkin nimen.

Näkövammaiselle äänet ovat tärkeä apuväline arjessa toimimisessa. Silti Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n aktiivit ovat valmiita käyttämään nykyaikaisia keinoja äänimaailman vähentämiseksi.

Turku ennen Tamperetta

Ranskassa on 25 vuoden ajan ollut käytössä sovellus, millä liikenteen äänimajakoita voidaan ohjailla toimivaksi vain silloin, kun niitä tarvitseva näkövammainen on majakan läheisyydessä. Tämä edellyttää, että sovellusta käyttävällä on taskussaan tarvittava matkapuhelin tai sovelluksen käyttöön sopiva kauko-ohjain.

Liikennevalojen äänet aktivoituvat, kun sovellusta käyttävä on noin 20 metrin päässä.

Tällainen haluttaisiin myös Turkuun.

– Ja kerrankin ennen Tamperetta, näkövamma-aktiivi Heikki Ruola naurahtaa.

Hänellä on vahva tahto saada Turku edelläkävijäksi. Tämän vuoksi Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry otti kirjaimellisesti ensimmäiset askeleet kohti suunnitelmaa yhdessä kaupunginvaltuutettujen kanssa.

”Pelottava kokemus”

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry kutsui kolme nuorta kaupunginvaltuutettua tutustumaan näkövammaisten suojatien käyttöön käytännössä. Käytäntö tarkoitti sitä, että valtuutetut Janika Takatalo (kok.), Riina Lumme (vihr.) ja Viivu Seila (sd.) ylittivät suojatien keppien kanssa silmät peitettyinä haittalaseilla ja silmälapuilla.

Janika Takatalo kertoo kokemuksen olleen silmiä avaava, vaikka itse kokeilu tehtiinkin side silmillä. Kaikki kokivat näköesteisyyden myös pelottavana.

– Ehdottomasti muistaa nyt paremmin esteettömyysasian. Haluamme varmasti viedä asioita eteenpäin, sillä ne ovat valtavan tärkeitä sille joukolle, jotka niitä tarvitsevat. Meidän pitää rakentaa tätä kaupunkia ihan kaikille, Takatalo toteaa.

Valtuutetut ovat lupautuneet yhdessä tekemään kaupunginvaltuustolle aloitteen, jotta asiaa saataisiin eteenpäin.

Kaupunginvaltuutetut Janika Takatalo (kok.), Riina Lumme (vihr.) ja Viivu Seila (sd.) kokeilivat silmät sidottuina minkälaista on liikkua näkövammaisena muun muassa suojateillä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Testauspäiväksi osui kunnon talvipäivä lumipenkkoineen. Näkövammaisten mukaan lumi muuttaa ympäristön ääniä ja luonnollisesti vaikeuttaa myös itse kulkemista.

– Suomen talvi aiheuttaa erityisolosuhteita. Täällä on lumivalleja niin paljon, ettei kepistä saa varmastikaan kaikkea hyötyä irti, Takatalo pohtii.

Viivu Seila ja Riina Lumme jakoivat kokemuksen siitä, että äänimaailma hukkui yllättäen muuhun hälyyn.

– Keppi oli yllättävän hyvä apuväline, mutta mitään ei kuulunut tikitysäänestä tai en osannut kuunnella, Seila kertoo.

Lumme kertoo kaiken keskittymisensä menneen eteenpäin kulkemiseen.

– Kun ei näe sivuille, niin tunnistaa etuoikeutensa ja sen, miten paljon havannoi sivusilmällä asioita. Pelottava kokemus.

Lumme kertoi ymmärtävänsä ikkunan alla piipittävän liikennevalon ärsyttävän, mutta kuten valtuutetut totesivat, liikenteen seassa ääntä tuskin edes havaitsee.

– Tällainen perus nakutus liikenteessä ei paljon kuulu. Ehkä on ihan kohtuullista, että me muut kuin näkövammaiset siedämme vähän ääntä ympäristössä.

