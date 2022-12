Tutkija: Patriot-ohjukset eivät ratkaisisi Ukrainan ongelmia, mutta olisivat vahva viesti Venäjälle – sekä näpäytys Euroopalle

Ukraina on pitkään toivonut länneltä Patriot-ohjuksia, mutta tähän asti länsi on torjunut pyynnön. Nyt Yhdysvallat on mediatietojen mukaan pyörtämässä kantansa.

Patriot-ohjukset ovat Yhdysvaltain tehokkaimpia torjuntaohjuksia.