Apulaisylilääkäri vetoaa yli 65-vuotiaita ottamaan koronarokotteet: vaikuttaisi sairaaloiden kuormitukseen

Esimerkiksi TAYSissa koronan takia on sairaalahoidossa noin 30 potilasta ja suunta on kasvava. Valtaosa on iäkkäitä, jotka ovat joko kokonaan rokottamattomia tai saaneet vaillinaisen rokotussarjan.

Työikäisten neljänsistä koronarokotuksista on kiistelty syksyn mittaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole lähtenyt suosittelemaan niitä, koska se katsoo, että työikäisten suoja vakavaa koronatautia vastaan on edelleen hyvä.

Sen sijaan THL suosittaa jo viidennen koronarokotuksen ottamista kaikille yli 65-vuotiaille. Tarjolla olisi nyt varianttien varalle räätälöityjä rokotteita, mutta ne ovat käyneet huonosti kaupaksi.

THL:n keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan yli miljoona ihmistä on yhä ilman talven tehosteannosta, vaikka he olisivat siihen oikeutettuja. Varianttiräätälöityjä tehosteita on annettu Suomessa reilut 600 000 annosta. Suositus koskee kaikkiaan noin kahta miljoonaa ihmistä.

TAYSin koronapotilaista suuri osa ilman tehosterokotetta

Esimerkiksi Pirkanmaalla sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita on yhteensä yli viisikymmentä. Noin 30 heistä on sairaalassa koronan takia, muut ovat hoidossa niin sanotusti koronan kanssa. He ovat siis hoidossa muusta syystä, mutta heillä on myös korona.

TAYSin infektioyksikön apulaisylilääkäri Janne Laine kertoo, että määrä on pitkään pysynyt samalla tasolla, mutta viime aikoina on ollut pientä kasvua.

Sairaalaan joutuneita yhdistää korkea ikä ja se, että he ovat joko kokonaan rokottamattomia tai he ovat saaneet vain vaillinaisen rokotussarjan.

Laine sanoo, että kaikki tarmo pitäisi nyt kohdistaa siihen, että yli 65-vuotiaat ja riskiryhmäläiset kävisivät ottamassa tarjolla olevat neljännet tai viidennet rokotukset.

– Nämä ovat juuri niitä ihmisiä, jotka joutuvat sairaalaan koronan takia. Kyllähän rokottaminen vaikuttaisi paitsi heidän omaan terveyteensä, myös sairaaloiden kuormitukseen.

Tällä viikolla on uutisoitu laajasti sairaaloiden ruuhkautumisesta esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja Pirkanmaalla.

Laine sanoo, että vaikka ruuhkiin eivät ole syynä koronapotilaat vaan esimerkiksi jatkohoitopaikkojen puute, heidän hoitonsa kuitenkin lisää sairaaloiden kuormaa.

Tehosteen voi ottaa, kun edellisestä on kulunut kolme kuukautta

THL suosittelee koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille. Sitä suositellaan myös täysi-ikäisille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille täysi-ikäisille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Tehosterokotteen voi ottaa, kun edellisestä rokotuksesta tai koronan sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei enää lasketa, kuinka monta rokotetta on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa on mahdollisesti sairastanut koronan tai altistunut virukselle.

