Kansanliikkeeksi nousseet kamiinat eivät lähde Ukrainaan yksin – mukaan tulee yhtä monta kirvestä

LUT-yliopistossa valmistetut puukamiinat lähtevät Lappeenrannasta kohti sodan runtelemaa Ukrainaa loppuviikon aikana.

Yliopiston opiskelijat urakoivat kaikkiaan 47 kamiinaa ukrainalaisille.

– Saimme lahjoituksena teräslevyjä, jotka riittivät tuohon määrään, kertoo yliopiston konetekniikan professori Juha Varis.

Valmistustahti on ollut nopea, sillä työt alkoivat yliopiston konetekniikan laboratoriossa marraskuun lopulla.

Kamiinat menevät kotitalouksien käyttöön. Ne sopivat asunnon lämmittämiseen ja ruoan valmistukseen.

Kamiinat ovat puulämmitteisiä, ja ne voidaan liittää kerrostalojen hormistoon.

Kamiinan suunnitellut Tomi Suikkari kertoi kamiinojen valmistamisesta Mikko Mykkäsen haastattelussa joulukuun alussa. Kuuntele haastattelu alta.

Odotettavissa satoja kamiinoita

LUT-yliopisto on myös haastanut yli sata yritystä sekä kaikkia kynnelle kykeneviä valmistamaan kamiinoita. Haaste levisi sosiaalisessa mediassa ahkerasti.

Yliopiston tavoitteena oli, että kamiinoita valmistuisi 105.

Professori Juha Varis on luottavainen, että tavoite ylittyy. Ukrainalaisille voi valmistua satoja kamiinoita.

– Kahdelta yritykseltä on jo tullut tieto, että toinen aikoo valmistaa 50 ja toinen 30 kamiinaa. Tämä antaa syyn odottaa, että tulee ihan kiva lukumäärä.

Yritysten lisäksi talkoisiin on ilmoittautunut yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä.

Sovellettavissa olevat kamiinoiden piirustukset löytyvät yliopiston sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

LUTin konetekniikan ainejärjestö Koneenrakennuskillan puheenjohtaja Tomi Suikkari (haalareissa sinistä) suunnitteli Ukrainaan lähtevän kamiinan. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Kirveitä ja muuta lahjoitustavaraa

Kamiinoiden lisäksi Ukrainaan lähtee Lappeenrannan kaupungin lahjoittamia kirveitä. Kaupunki lahjoittaa yhden kirveen jokaista LUT-yliopiston valmistamaa kamiinaa kohden.

Lisäksi yliopiston henkilökunta on neulonut ukrainalaisille vaatteita. Paikalliset puolestaan ovat lahjoittaneet aggregaatteja, telttoja ja öljykamiinoita.

Ideasta syntyi kansanliike

Professori Juha Variksen mukaan kamiinaprojekti on herättänyt myös yksityisten lahjoittajien kiinnostuksen.

Yliopistolla ei kuitenkaan ole enää mahdollisuutta laajentaa omaa projektiaan. Yliopisto on etsinyt tilalle toisenlaisen ratkaisun.

Jatkossa kuka tahansa voi ostaa kamiinan esimerkiksi ukrainalaisten auttamiseen keskittyneen Omri-yhdistyksen kautta ja saada sen toimitetuksi Ukrainaan.

– On ollut upeaa seurata, millainen kansanliike ideastamme on syntynyt. Kamiinaprojekti on ollut monella tapaa ainutlaatuinen ja tätä tullaan muistelemaan vielä pitkään, Varis sanoo.