Kiasman museonjohtajan esihenkilö: “Leevi Haapala nauttii yhä luottamustani” – puolison kulujen laskutuksen taustalla “virhe” matkalaskussa

Nykytaiteen museon Kiasman johtajan Leevi Haapalan matkalasku ei johda seuraamuksiin. Kansallisgalleria pääjohtajan Kimmo Levän mukaan “virhe” on korjattu.

Nykytaiteen museo Kiasma joutui tänään keskiviikkona taas tikunnokkaan, kun Ilta-Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun), että museonjohtaja Leevi Haapala yritti maksattaa puolisonsa majoituskuluja Kansallisgallerian piikkiin.

Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä kertoo Ylelle, että tapahtuneesta huolimatta Haapalalla on yhä hänen luottamuksensa.

– Kyllä on, Levä sanoo.

Levä on Kansallisgallerian kaikkien museonjohtajien esihenkilö. Hän kiinnitti Haapalan matkalaskuun ensi kertaa huomiota silloin, kun Haapalan lasku tuli hänelle hyväksyttäväksi.

– Huomasin silloin, että siinä matkalaskussa on puolison matkakuluja. Siinä kohtaa sitten puututtiin ja perittiin ne virheellisesti laskutetut (kulut). Korjasimme sitä virheellistä laskua, Levä toteaa.

Hän ei muista tarkalleen milloin tämä tapahtui.

– Kesän jälkeen, muistaakseni syksyllä, Levä sanoo.

Hän kertoo, että Haapalan matkalaskun käsittelyn jälkeen Kansallisgalleria tarkensi omaa matkustussääntöään.

– Siinä ei ollut aiemmin määritelty tarkasti puolison matkoihin liittyviä asioita. Tarkensimme sääntöä myös siltä osin kuinka työmatkan ja lomamatkan voi yhdistää.

Kysymykseen siitä, millaisia seuraamuksia Haapalan kyseenalaisesta matkalaskusta on Haapalalle, Levä vastaa:

– Virheet on sinänsä korjattu. On laskutettu ne kulut pois jotka on virheellisesti laskutettu, Levä toteaa.

Miten Haapala perusteli teille tätä matkalaskua teille?

– Epähuomiolla, Levä toteaa.

Kiasman johtajalla Leevi Haapalalla on Kansallisgallerian pääjohtajan Kimmo Levän (kuvassa) luottamus. Levä kuvattiin Kiasmassa 14.12.2022. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kiasma on ollut viime päivinä toistuvasti uutisissa. Joulukuun alussa kasvava joukko taiteilijoita vaati, että miljardööri Chaim ”Poju” Zabludowicz luopuu jäsenyydestään Kiasman tukisäätiössä. Kampanja on yhä käynnissä.

Kansallisgalleriaan kuuluu Kiasman lisäksi kaksi muuta museota: Ateneum sekä Sinebrychoffin taidemuseo.

Kansallisgallerian henkilöstö tyytymätöntä

Ilta-Sanomat kertoi jutussaan myös, että Kansallisgalleriassa on ollut työilmapiiriongelmia: henkilöstön mukaan kiusaamista, häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä on ollut ”huomattava määrä”.

Asiaan viitattiin IS:n mukaan Kansallisgallerian hallituksen kokouksessa toukokuussa.

Levä kertoo, että Kansallisgalleria tekee kerran vuodessa laajan henkilöstötutkimuksen.

– Teetätin tänä vuonna erityisesti tähän kiusaamiseen ja epäasialliseen käyttäytymiseen liittyviä tutkimuksia, Levä toteaa.

Kyseisten tutkimusten tulokset nousivat Levän mukaan myös hallituksen pöydälle, silloin kun tuloksia käsiteltiin Kansallisgalleriassa.

– Henkilöstön tyytyväisyys on tulosten perusteella edelleen korkealla tasolla, mutta suunta on ollut väärä. Tulokset ovat menneet vuosi vuodelta huonompaan suuntaan, ja nyt tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Yleinen syy henkilöstön tyytymättömyyden lisääntymiseen on ollut Levän mukaan koronapandemia. Museot olivat pitkiä aikoja kokonaan kiinni.

Lisäksi Ateneumin parhaillaan käynnissä oleva remontti sekä Kiasman jo päättynyt peruskorjaus ovat aiheuttaneet Levän mukaan ”aika paljon työjärjestelyjä”.

– Ne ovat olleet henkilöstölle vaikeita ja meillä on ollut myös lomautuksia. Nämä ovat ilmiselvästi laskeneet työtyytyväisyyttä, Levä toteaa.

Kansallisgalleriassa tapahtuneeseen väitettyyn kiusaamiseen Levä toteaa:

– Ei mitään vakavaa, lähinnä epäasiallista käyttäytymistä. Sen tyyppisiä tapauksia on uskoakseni aika monessa organisaatiossa, ja myöskin meillä.

Mikään Kansallisgallerian henkilöstöryhmä ei noussut Levän mukaan tuloksissa erityisesti esiin.

Kansallisgalleriassa on Levän mukaan otettu käyttöön Ollaan ihmisiksi -malli, jossa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka Kansallisgalleriassa työskennellään.

– Korostamme lisäksi koulutusta ja luonnollisesti tällaista yhteistä koronan jälkeistä tekemistä.