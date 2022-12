Poliisi löysi 1,5 miljoonaa euroa käteistä, yksi pidätetyistä on EU-parlamentin jäsen – tämä kaikki korruptioskandaalista tiedetään nyt

Belgian poliisin aloittama, Euroopan parlamenttiin liittyvä korruptiotutkinta etenee. Poliisi julkaisi tiistaina kuvia seteleistä, joita oli löytynyt kotietsintöjen kautta yhteensä 1,5 miljoonan euron arvosta.

Vyyhdin taustalla on epäily siitä, että Qatar olisi pyrkinyt ostamaan eurooppalaisten päättäjien poliittista vaikutusvaltaa.

Neljä henkilöä on pidätetty, ja heitä epäillään osallisuudesta rikolliseen organisaatioon, rahanpesuun ja korruptioon. Yksi pidätetyistä on kreikkalainen parlamentin jäsen Eva Kaili, joka on kiistänyt syyllisyytensä.

Mitä skandaalista, jota tutkijat pitävät massiivisena imagohaittana ja poikkeuksellisena tapauksena, tiedetään tällä hetkellä?

