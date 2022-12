Kiinan koronapolitiikan täyskäännös yllätti tutkijat – tällaisia vaikutuksia valtavalla korona-aallolla on talouteen

Korona-aallon myötä apteekkien ja terveysasemien oville on syntynyt Kiinassa jonoja.

Kiina on tehnyt koronapolitiikassaan täyskäännöksen.

Vielä marraskuun 21. päivä maan koronatoimista vastaava varapääministeri Sun Chulan vannoi nollapolitiikan nimeen. Tartunnat olisi painettava nollaan, hän sanoi tuolloin uutistoimisto Reutersin mukaan. Yhdeksän päivää myöhemmin Sun kuitenkin ilmoitti viruksen ”heikentyneen”.

Testauspaikkoja on laitettu kiinni. Viruksen seurantaan tarkoitettu sovellus on lakannut toimimasta. Maassa on meneillään hallitsematon korona-aalto.

– Kyllä tämä minut yllätti, sanoo Kiinan taloutta seuraava Riikka Nuutilainen.

– Pelkona on ollut, ettei tällaisista isoista kärkihankkeista voida luopua kasvoja menettämättä. Nyt onneksi näyttää siltä, että valittua politiikkalinjaa pystytään kuitenkin muuttamaan.

Nuutilainen työskentelee vanhempana ekonomistina Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksessa. Nopea rajoitustoimista luopuminen yllätti hänet, sillä Kiina ei vaikuta olevan erityisen valmistautunut suureen korona-aaltoon.

Myös muut ovat yllättyneitä autoritaarisesti johdetun maan tekemästä politiikkakäännöksestä. Esimerkiksi Nuutilaisen ekonomistikollegat arvioivat vielä muutama viikko sitten Ylelle, että Kiina tuskin luopuu nollapolitiikastaan – ainakaan nopeasti.

Kun maailman toiseksi suurimmassa kansantaloudessa tapahtuu, heijastuvat vaikutukset laajalle maailmantalouden ketjuihin. Pitkällä aikavälillä Kiinan nollapolitiikan päättyminen on maailmantalouden kannalta tervetullut uutinen. Lyhyellä aikavälillä tiedossa voi kuitenkin olla häiriöitä, jotka tuntuvat Suomessa saakka.

Pysyvätkö tehtaat auki?

Korona-aallon laajuudesta ei ole tarkkaa tietoa, sillä luotettavia lukuja sairastuneista ei ole. Viruksen odotetaan joka tapauksessa nyt leviävän laajalle, sillä isolla osalla kiinalaisista ei ole vielä suojaa viruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Etenkin ikäihmisten rokotekattavuus on heikolla tasolla.

Talouden kannalta suuri kysymys on, kuinka paljon työikäinen väestö joutuu olemaan koronavirustartunnan vuoksi pois töistä. Joudutaanko tehtaiden tuotantoa supistamaan tai laittamaan kokonaan tauolle henkilöstöpulan takia?

– Jos johonkin Kiinan vientikeskittymään iskee aalto, sillä on varmasti vaikutusta [myös Eurooppaan ja Suomeen]. Se, kuinka vakavia ja pitkäkestoisia seuraukset ovat, on toinen asia, Nuutilainen sanoo.

Suomalaisilla konepajayhtiöillä Valmetilla ja Wärtsilällä on useita tuotantolaitoksia Kiinassa. Valmetilla on Kiinassa noin 2300 työntekijää ja Wärtsilälläkin toista tuhatta. Molemmista yhtiöistä kerrotaan, että sairaustapauksia on tullut lisää, mutta korona-aalto ei ole vaikuttanut merkittävästi yhtiöiden toimintaan Kiinassa.

– Tähän saakka sairastuneet ovat selvinneet kotihoidolla ja noin 5-7 päivän sairastamisella, Valmetin viestintä- ja markkinointijohtaja Anu Salonsaari-Posti sanoo.

– Olemme nähneet jonkun verran tartuntatapauksia. Samaan aikaan Kiina-tiimimme on hyvin varautunut tähän muutokseen, ettei mitkään kriittiset työtehtävät vaarannu, sanoo Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki.

Nopea politiikkakäännös tuo myös epävarmuutta. Pelkona on, että maan terveydenhuoltojärjestelmä kuormittuu ja suuri joukko ihmisiä kuolee viruksen aiheuttamaan tautiin.

Pelko ja epävarmuus heijastuvat myös kiinalaiskuluttajien käytökseen. Nuutilainen arvioi, että kiinalaiset ovat viruksen leviämisestä varuillaan eivätkä uskalla lähteä esimerkiksi ostoksille tavalliseen tapaan, sillä viruksen vaarallisuudella on peloteltu jo useampi vuosi.

Nyt Kiinan propagandakoneistossa on aivan toinen ääni kellossa. Kiinalaismedia pyrkii päinvastaisesti vakuuttamaan, ettei virus ole vaarallinen eikä huoleen ole syytä. Kiinalaisille ei uutistoimisto Reutersin mukaan ole toistaiseksi annettu mitään selitystä koronapolitiikan muutokselle muuta kuin se, että muunnos on ”heikentynyt”.

Ostoskeskukset ja ravintolat ovat tyhjentyneet ihmisistä korona-aallon myötä Kiinan Shanghaissa. Kuva: Alex Plavevski / EPA

Todellisia syitä rajoitusten äkkinäiseen purkuun on vaikea tietää. Täyskäännöksen taustalla ovat mahdollisesti rajoituksia vastustaneet laajat mielenosoitukset. WHO:n johtaja Mike Ryan taas on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että virus levisi jo ennen kuin rajoituksista luovuttiin, ja yksi syy rajoitusten päättämiseen oli siinä, etteivät ne toimineet.

Toisaalta myös taloudelliset seikat ovat todennäköisesti vaikuttaneet päätökseen. Tiukka koronalinja on käynyt kalliiksi etenkin paikallishallinnoille, joiden vastuulla politiikan toteuttaminen on ollut, Nuutilainen sanoo.

– Varmasti sieltä on tullut viestiä, ettei tätä pystytä kovin kauaa jatkamaan. Myös koko kansantaloudessa kuluttajien luottamus on heikko, ulkomainen kysyntä on alkanut vähentyä ja rajoitukset ovat painaneet kotimaista kysyntää.

Pitkällä tähtäimellä tervetullut asia

Nollapolitiikasta luopuminen on itsessään hyvä asia Kiinan talouden ja koko maailmantalouden kannalta, Nuutilainen arvioi. Myös Valmetin ja Wärtsilän mielestä politiikkamuutos on tervetullut.

– Meidän paikallinen johto ja henkilöstö ovat ottaneet muutokset vastaan hyvillä mielin, Valmetin Salonsaari-Posti sanoo.

– Tämä on erittäin positiivinen asia Wärtsilälle ihan jo käytännön tasolla. Meidän asennus- ja huoltohenkilöstömme pystyy nyt huomattavasti helpommin menemään telakoille ja laivoille ja tekemään työtään, Palomäki sanoo.

Koronavirusrajoitukset ovat painaneet Kiinan taloutta pitkään ja haitanneet myös monien eurooppalaisten yritysten toimintaa. Esimerkiksi Wärtsilä on kertonut, että osa sen Kiinan henkilöstöstä joutui asumaan tehtaissa useamman viikon ajan tiukan sulun takia. Hissiyhtiö Kone taas arvioi kesällä, että yhtiön talousluvut kärsivät Kiinan tiukoista koronatoimista.

Kiina on perinteisesti ollut maailmantalouden kasvuveturi, mutta osin tiukan koronapolitiikan takia maan kasvuennusteita on rukattu jatkuvasti alaspäin. Tämä on heijastunut myös koko maailmantalouden kasvunäkymiin.

Nuutilaisen mukaan on vielä liian varhaista arvioida sitä, miten tiukoista rajoituksista luopuminen vaikuttaa Kiinan ensi vuoden talousnäkymiin.

– Me ei vielä tiedetä, mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Tuleeko kuitenkin jotain alueellisia lisärajoituksia? Ja kuinka kauan viruksen aiheuttama epävarmuus ylipäänsä jatkuu? Länsimaissakin meni kuukausia jonkinlaisen rokotekattavuuden saavuttamisen jälkeen ennen kuin päästiin koronan jälkeiseen aikaan.

