Moni opiskelija kertoo tulleensa huumatuksi koulun omissa bileissä – Pinja Nykänen kertoo nyt, miksei tehnyt rikosilmoitusta

Tyrmäystippoihin liittyvät epäilyt ovat varjostaneet opiskelijajuhlia Lahdessa ja Lappeenrannassa. Syksyn aikana LAB-ammattikorkeakoulun ainejärjestöt ja opiskelijakunta KOE ovat saaneet lähes jokaisesta opiskelijatapahtumasta tiedon, että ainakin yksi osallistuja uskoo tulleensa huumatuksi.

– Tämä on herättänyt huolta kaikkien opiskelijoiden, ystävien sekä itseni puolesta. Olen pitänyt visusti huolta, että minä tai kaverit emme jätä juomia pöydälle, kertoo Lahden restonomiopiskelijoiden puheenjohtaja Pia Hentunen.

Lahden kampuksella opiskeleva Pia Hentunen on aikaisempaa varovaisempi opiskelijajuhlissa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Moni LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija on punninnut, onko opiskelijatapahtumiin turvallista osallistua. Juhliin osallistujien määrä on hieman laskenut tyrmäystippatapausten myötä.

Yle uutisoi marraskuussa, kuinka asiakkaiden mukaan huumaaminen baareissa on lisääntynyt.

Epätavallisen huono olo on saanut opiskelijat epäilemään tyrmäystippoja

Yle tiedusteli myös osasta Helsingin, Turun, Vaasan, Oulun ja Tampereen korkeakouluista, onko niiden bileissä sattunut epäiltyjä huumaamisia. Koulujen opiskelija- ja ylioppilaskunnista kerrotaan, että heidän tietoonsa tapauksia ei ole tullut.

Poliisihallituksen mukaan tyrmäystippoihin liittyviä rikosilmoituksia tulee poliisille usein ryöpsähdyksinä. Kun asia nousee esiin, useampi ihminen rohkaistuu kertomaan tapahtuneesta.

LAB:n opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Jenny Hieto uskoo, että opiskelijoiden kokemukset johtuvat huumauksesta eivätkä vain liiasta alkoholista.

– Usein huono olo on jatkunut pitkään ja yleisvointi on huonontunut huomattavasti. Sitten he, jotka eivät käytä alkoholia, huomaavat sen heti.

KOEn hallituksen puheenjohtaja 2023 Jenny Hieto harmittelee, että opiskelijoilla on vain vähän mahdollisuuksia estää huumauksia. Hän toivoo, että ensi vuonna opiskelijat saisivat juhlia turvallisesti. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Hämeen poliisi ei ole saanut tänä syksynä yhtäkään rikosilmoitusta opiskelijoilta huumauksiin liittyen. Poliisin mukaan suuri osa tyrmäystippatapauksista jää tilastojen ulkopuolelle, koska kaikki eivät tee asiasta rikosilmoitusta.

Syinä rikosilmoitusten puuttumiseen voi olla esimerkiksi uhrien kokema häpeä tai se, ettei huumausainetestiä ole otettu.

Lahden kampuksella ympäristö- ja energiatekniikan insinööriksi opiskeleva Pinja Nykänen uskoo joutuneensa yhdeksi uhriksi, mutta ei ole tehnyt rikosilmoitusta.

Huumausainetesti jäi päivystyksen jonon vuoksi

Nykänen oli ollut lokakuussa opiskelijatapahtuman jatkoilla. Illan toisen juoman jälkeen hänelle tuli äkkiä huono olo. Nykänen muistaa kertoneensa olostaan ystävilleen ja menneensä istumaan hetkeksi.

– Sen jälkeen ajatukseni katkeavat enkä muista oikeastaan mitään. Olen kuullut illasta minusta huolehtineilta kavereiltani.

Kaverit soittivat ambulanssin, kun Nykäsen jalat eivät kantaneet. Hoitajia konsultoinut lääkäri katsoi, ettei hänen tarvinnut lähteä päivystykseen saman tien, koska hänen henkensä ei ollut vaarassa. Lääkäri kuitenkin kirjasi, että Nykäsen olisi syytä mennä päivystykseen seuraavana päivänä. Niinpä Nykänen lähti taksilla kotiinsa.

Seuraavana aamuna Nykäsen olo oli edelleen hirveä. Hän tiesi, että oppilaita oli huumattu bileissä, ja yritti päästä huumausainetestiin.

Nykänen soitti useammalle taholle saadakseen apua, mutta hänet ohjattiin aina eteenpäin. Lopulta hän soitti kiireelliseen päivystykseen.

Nykäsen mukaan puhelussa häntä kehotettiin miettimään tarkkaan, haluaako hän tulla istumaan päivystykseen moneksi tunniksi. Huonon olon vuoksi Nykänen päätti jäädä kotiin.

– Olo oli ihan hirveä, joten tein päätöksen, että antaa olla. Jos en saa apua nyt, en jaksa lähteä istumaan tunneiksi.

Rikosilmoitusta Nykänen ei ole tehnyt, koska hän luki, että sitä varten pitäisi olla huumausainenäyte. Ilman näytettä rikosta on vaikea todistaa.

Jotkut huumaamiseen käytettävät aineet poistuvat kehosta jopa kahdessatoista tunnissa. Tavoitteena on, että testit tehtäisiin viimeistään vuorokauden jälkeen tyrmäystippojen saamisesta

Nykästä kaduttaa, ettei hän mennyt päivystykseen jonottamaan. Hän on pohtinut, voisiko rikosilmoituksen silti tehdä yhdessä muiden uhrien kanssa.

Toimi näin, jos epäilet tulleesi huumatuksi Avaa Jos olet yhä baarissa tai ravintolassa, kerro asiasta kaverillesi tai paikan työntekijälle. Näin he voivat varmistaa, että saat apua, vaikka tyrmäystipat veisivät toimintakyvyn. Voit myös soittaa hätänumeroon 112. Tyrmäystipoista on tärkeää saada todisteet laboratoriotesteillä. Testi tehdään sairaalan päivystyksessä. Kerro päivystyksessä, että epäilet tulleesi huumatuksi, jonka vuoksi testit pitäisi ottaa mahdollisimman nopeasti. Jos epäilet tulleesi huumauksen yhteydessä raiskatuksi, voit hakeutua päivystykseen tai lähimpään Seri-tukikeskukseen (siirryt toiseen palveluun). Tukikeskuksissa henkilökunta on erikoistunut auttamaan raiskauksen uhreja, ja tarvittavat huumausainetestit voidaan ottaa samalla. Rikosilmoituksen voi tehdä jälkikäteen poliisin verkkosivuilla tai poliisilaitoksella. Rikosilmoitus täytyy tehdä, jotta otettu huumausainenäyte lähetetään tarkempiin tutkimuksiin THL:n laboratorioon. Usein uhriksi joutuminen on iso järkytys. Hanki keskusteluapua lähipiiristä tai ammattilaisilta. Apua voi saada esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä numerosta 116 006 tai Mieli ry:n kriisipuhelimesta, jonka numero on 010 195 2020. Tiedot: Rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangas. Tieto huumausainenäytteen lähettämisestä THL:lle: Helsingin yliopiston oikeuskemian professori Ilkka Ojanperä.

Tapahtunut aiheutti Nykäselle pelkoja, joiden käsittelyyn hän sai keskusteluapua opiskelijoiden terveydenhuollosta.

– Kun yritin palata opiskelijatapahtumiin, tuijotin juomaani neuroottisesti ja pelkäsin. Olen päässyt siitä vähitellen yli, mutta koko ajan on pelko siitä, että mitä jos niin käy uudestaan. Pelkään myös kavereiden puolesta.

Nykänen toivoo, että tyrmäystapaukset saadaan loppumaan.

– Tämä on sairasta pilaa, jonka pitää loppua. Meilläkin on oikeus olla turvallisesti.

Opiskelijoilla vain vähän keinoja ilmiön torjuntaan

Ainejärjestöissä ja opiskelijakunta KOEssa mukana olevat opiskelijat ovat ottaneet ilmiön vakavasti.

Opiskelijoiden keinot estää huumaustapauksia ovat rajalliset. LAB:n opiskelijajärjestöt ovat yrittäneet levittää tietoa siitä, mistä apua saa.

Pyrkimys on, että tapahtumissa on helposti tunnistettavia häirintäyhdyshenkilöitä, jotka ovat myös valmiita auttamaan. Opiskelijat ovat myös järjestämässä huumausten vastaista tapahtumaa helmikuussa.

Monet opiskeljat ovat pohtineet syksyn aikana, onko bileisiin turvallista osallistua. Kuvistusluva LAB-ammttikorkeakoulun Lahden kampuksen käytävältä. Kuva: Petri Niemi / Yle

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Jenny Hieto muistuttaa, että KOEn jäsenet ovat valmiita auttamaan myös rikosilmoituksen teossa.

Opiskelijat toivovat, että voisivat juhlia turvallisesti ensi vuonna. Ikävissä tapahtumissa on ollut Hietosta löydettävissä kuitenkin myös yksi hyvä puoli.

– Ehkä olen huomannut yhteisöllisyyden kasvamista tämän johdosta. Meillä on todella tiivis yhteisö ja pidämme aika hyvää huolta toisistamme.

Oletko sinä tullut huumatuksi opiskelijabileissä tai onko sinulla tietoa, että huumauksia olisi tapahtunut omissa opiskelijaympyröissäsi? Kerro meille asiasta, jotta saamme tarkempaa käsitystä ongelman laajuudesta mahdollista jatkojuttua varten. Voit laittaa sähköpostia osoitteeseen emilia.korpela@yle.fi.