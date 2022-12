Sam Smith ensi kesän Pori Jazzeille

Brittiläinen Sam Smith konsertoi ensi heinäkuussa Pori Jazzissa.

Urallaan jo neljä Grammy-palkintoa voittanut artisti nähdään Kirjurinluodon konserttipuistossa perjantaina 14. heinäkuuta.

Kyseessä on artistin ensivisiitti Suomeen.

30-vuotias Sam Smith julkaisee tammikuussa neljännen studioalbuminsa Gloria.

Levyltä syyskuussa julkaistu Unholy-single nousi heti Spotifyn globaalin listan ykköseksi ja sai Grammy-ehdokkuuden.

Sam Smithin ensimmäinen albumi In The Lonely Hour (2014) oli vuosikymmenen myydyin debyyttilevy. Suomessakin triplaplatinarajan ylittänyt albumi sisälsi maailmanlaajuiset hitit Money On My Mind ja Stay With Me. Smithin musiikkia on striimattu globaalisti 48 miljardia kertaa.

Sam Smith on saanut Golden Globe- ja Oscar-palkinnot James Bondin 007 Spectre-elokuvaan tehdystä Writing´s On The Wall-kappaleesta.