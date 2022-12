Synnyttäjät ovat joutuneet ajamaan Helsingistä Lahteen, koska pääkaupunkiseudun salit ovat olleet täynnä – näin päättäjät vastaavat

Sairaanhoitopiireissä siirrytään vuoden vaihteessa sote-aikaan epäilevissä tunnelmissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin resurssipulasta (HS) (siirryt toiseen palveluun) on uutisoitu koko syksyn. Ongelmat ovat viime viikkoina kärjistyneet alueen päivystyksissä.

Niin ikään pääkaupungin synnytystoiminnan resurssipulasta (HS) (siirryt toiseen palveluun) on uutisoitu pitkin syksyä.

Helsingin toinen synnytyssairaala, Kätilöopisto, lakkautettiin pahojen sisäilmaongelmien takia vuonna 2017. Sitä ennen Uudeltamaalta oli lakkautettu jo pienemmät yksiköt Porvoossa ja Tammisaaressa.

Yle Uutiset lähti selvittämään, minne Kätilöopiston vuotuiset reilut 4 000 synnytystä ovat siirtyneet.

THL:n vuoden 2021 synnytystilastosta (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi, että ne ovat käytännössä siirretty Naistenklinikalle.

Ennen Kätilöopiston lakkauttamista vuonna 2017 siellä syntyi 4 146 lasta ja Naistenklinikalla 5 921. Viime vuonna Naistenklinikalla syntyi 9 223 lasta. Kyseessä oli pitkästä aikaa niin sanotusti hyvä vauvavuosi Helsingissä.

THL:n synnytystilastosta käy tosin myös ilmi, että vuodesta 2017 lähtien Espoon Jorvin sairaalassa synnytysten määrä on vähitellen lisääntynyt.

Miten sairaaloiden yhdistäminen yhden katon alle on mahdollista? Millaisin keinoin Naistenklinikan ja koko HUS-alueen synnytyssairaaloiden toiminta on saatu tehostettua niin, että kymmenen vuoden sisällä lakkautettujen Kätilöopiston sairaalan ja Porvoon synnytyssairaalan toiminnot on saatu hoidettua?

Kysyimme asiaa muun muassa HUSin naistentautien ja synnytysten toimialajohtajalta, johtavalta ylilääkäriltä Seppo Heinoselta sekä HUSin istuvan hallituksen (siirryt toiseen palveluun) jäseniltä.

Hallituksen 17 jäsenestä 12 vastasi kyselyyn.

Mitä poliitikot tietävät resursseista?

Itä-Uudellamaalla Porvoossa synnytysmatkat jopa naapurimaakuntaan ovat tiedossa, toteaa porvoolaispoliitikko Tapani Eskola vastauksessaan (sd.) Ylen kyselyyn.

– Porvoolaiset ja itäuusmaalaiset synnyttävät pääkaupunkiseudun lisäksi ainakin Hyvinkäällä ja Kotkassa.

Tiukka talous ja keskittäminen ovat ainakin HUSin hallituksen jäsenten mukaan olleet ihan tavoiteltujakin asioita ja HUSin strategian mukaisia.

– Uuden HUS-strategian mukaan eri toimialojen toimintaa on keskitetty laajemman kriittisen resurssin saamiseksi kaikkien yhteiseen käyttöön, toteaa vastauksessaan HUSin hallituksen jäsen, työterveyden professori Kari Reijula Helsingin yliopistosta.

HUSin hallituksen helsinkiläispoliitikoilla on melko vastakkaiset näkemykset synnytystoiminnan resursseista.

– Asiantuntijoiden käsityksen mukaan tilanne on resurssien osalta niukka, mutta riittävä, toteaa hallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Risto Rautava HUSin synnytystoiminnasta.

Toinen helsinkiläispoliitikko, vihreiden Osmo Soininvaara, näkee koko kuvan synkempänä.

– Koko HUSin toiminta oli aliresursoitu ja tilanne uhkaa pahentua. HUS saa rahansa valtiolta hyvinvointialueiden kautta.

Olemme saaneet palautetta joiltakin synnyttäjiltä, että he kokivat kiireen välittyneen heidän hoitoonsa Erika Veltheim, varapj., ps., Vantaa ja Erkki Karinoja, ps., Helsinki

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Uudenmaan saama sote-rahoitus vuodelle 2023 on noin 6,1 miljardia euroa.

Vuoden 2024 alusta lähtien HUS on saamassa valtionvarainministeriön esityksessä (siirryt toiseen palveluun) lisäksi 116 mijoonan euron yliopistosairaalalisistä yli puolet, 59 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden alussa myös HUS-yhtymän hallitus vaihtuu.

Siinä jatkavat aiemman hallituksen Helsingin edustajat ja uusina neljän uuden hyvinvointialueen edustajat.

Kätilöopisto 1960-2017 Avaa Helsingin Kumpulassa vuosikymmeniä toimineessa Kätilöopiston sairaalassa, Kättärillä, on syntynyt 300 000 suomalaista. Se tuli tunnetuksi perhekeskeisyydestään. Siellä hoidettiin perusterveet synnyttäjät ja synnytykset. Kättärille perustettiin Suomen ensimmäinen perheosasto vuonna 1996. Synnyttäneiden perheiden Haikaranpesä avattiin kahta vuotta myöhemmin. Kätilöopiston sairaalassa tehtiin myös pitkäjänteistä työtä imetysohjauksen kehittämiseksi Vuonna 1960 Helsingin Kumpulaan valmistunut Kätilöopiston sairaalan omisti aluksi valtio, myöhemmin Helsingin kaupunki. Rakennus pääsi vuosikymmenten aikana niin huonoon kuntoon, että se päätettiin henkilökuntaa sairastuttaneiden sisäilmaongelmien vuoksi lopulta sulkea kokonaan. Nyt Helsinki etsii Kätilöopiston rakennuksille uutta käyttötarkoitusta suunnittelukilpailun (siirryt toiseen palveluun) avulla. Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajan syksyllä 2023.

Naistenklinikka Avaa Naistenklinikka on rakennettu puolestaan jo ennen sotia, vuonna 1934. Se oli valmistuessaan Euroopan suurin synnytys- ja naistentautien klinikka. Naistenklinikkaa on remontoitu ja remontoidaan sekä nykyaikaistetaan jatkuvasti. Tavoitteena on muun muassa lisätä yhden hengen perhehuoneiden määrää. Vuonna 2017 valmistui niin sanotun L-siiven remontti synnytyssaleineen. Myöhemmin remontoidussa siivessä todettiin kosteusvaurioita. Vuonna 2024 valmistuu A-talon remontti. Henkilökunta on siis työskennellyt ja synnyttäjät synnyttäneet jatkuvien remonttien keskellä. HUSin naistentautien ja synnytysten toimialajohtajan, johtavan ylilääkärin Seppo Heinosen mukaan kuntien omistamien sairaalarakennusten kunnostamisista joudutaan luultavasti tekemään isoja valintoja sen suhteen, mistä päästä ja minkälaisissa palasissa tiloja kunnostetaan. – Kun C-siipi kunnostettiin palasissa ja oltiin pitkään työmaaolosuhteissa ja muovit käytävillä, niin se on huono tapa. A-siiven kunnostus tehdään yhtenä kokonaisuutena. Se on käyttäjien näkökulmasta fiksumpaa, Heinonen toteaa.

Helsingin naistenklinikan synnytyssairaala on valmistunut vuonna 1934. Nyt sen remontissa olevan A-osan on tarkoitus valmistua vuonna 2024. Kuva: Matti Myller / Yle

HUS siirtyy sote-aikaan kriisi-tunnelmissa

HUS ilmoitti syksyllä taloudellisista vaikeuksista ja jopa 90 miljoonan euron vajeesta budjetissa. Leikkausuhan alla oli Uudellamaalla Lohjan synnytyssairaala. Sen lakkauttaminen olisi säästänyt noin 3,5 miljoonaa euroa. Lakkautukselta kuitenkin vältyttiin.

Viime vuosi oli Uudenmaan synnytyssairaaloissa erityisen kiireinen, koska koronavuonna lapsia syntyi pitkästä aikaa enemmän. THL:n syntyvyystilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Helsingin ja Uudenmaan alueella syntyi 13 791 lasta vuonna 2021, kun vuonna 2019 luku oli 12 743.

Tänä vuonna alueella on toimialajohtaja Seppo Heinosen mukaan palattu koronaa edeltävään tasoon.

– Olemme pudonneet nyt siihen synnyttäjävolyymiin, joka meillä oli ennen epidemiaa. Laskusuuntaiselta näyttää sikäli, kun meillä on laskettuja aikoja tiedossa puoli vuotta eteenpäin, Heinonen toteaa.

Naistenklinikalla on aina hoidettu alueen vaativimmat synnytykset. Niin nytkin. Alueella on myös eniten iäkkäitä synnyttäjiä sekä heitä, joiden synnytys vaatii toimenpiteitä, kuten käynnistyksen. Myös sektiot ovat lisääntyneet.

Synnytysten kotikäynnistykset ovat yleistyneet. Heinosen mukaan se ei kuitenkaan johdu tilanpuutteesta.

– Se on vuonna 2010, tai niillä main, käyttöön otettu hoitomalli. Tällainen polikliininen käynnistys, joka on kansainvälisesti käytössä. Siitä on ihan vahvaa näyttöä, että se on toimiva malli, Heinonen sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun) joulukuun alussa Espoon Jorvin kotikäynnistyksessä tapahtuneesta vauvan kohtukuolemasta.

Psyykkisen turvallisuuden rakentaminen synnytyksen aikana ja sen jälkeen, synnytystä pelkäävien hyvä hoito sekä laadukas imetysohjaus synnytyksen jälkeen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita. Anna Vuorjoki, vas., Helsinki

Näin Naistenklinikka toimii nyt

Koska Naistenklinikan rakennus ei ole kasvanut kooltaan isommaksi, HUSin naistentautien ja synnytysten toimiala on sopeuttanut toimintaansa muilla tavoin, jotta myös lakkautetun Kätilöopiston sairaalan synnytykset on saatu mahtumaan Naistenklinikalle.

Yksi tapa on ollut lyhentää synnyttäjien sairaalassaoloaikaa aikaisemmasta, eli äiti ja lapsi pyritään kotiuttamaan aiempaa nopeammin.

– Hoitoaikoja on lyhennetty. Ei kovin paljon, mutta hieman, toimialajohtaja Heinonen myöntää.

Läheisen hotellin tiloista on vuokrattu lisää erityisiä perhehuoneita potilashotelliksi.

– Meillä on käytössä potilashotelli, joka palvelee synnytyksen jälkeistä hoitoa, Heinonen kertoo.

Niihin pääsee myös saattaja, jos on tilaa. Aina ei ole.

Synnytyksen ja lapsen saamisen tulisi olla myönteinen, rauhallinen ja perheen voimavaroja lisäävä kokemus. Sanna Vesikansa, vihr., Helsinki ja Olga Gilbert, vihr., Vantaa

Ruuhka-aikoina tilanpuutetta korvataan ohjaamalla synnyttäjiä Naistenklinikalta alueen muihin synnytyssairaaloihin: Espooseen, Lohjalle ja Hyvinkäälle. Pahimpina ruuhkahuippuina synnyttäjiä on ohjattu jopa naapurimaakuntien sairaaloihin Lahteen ja Kotkaan.

– Ne ovat ihan yksittäistapauksia, mutta on totta, että yksittäisiä perusterveitä synnyttäjiä on jouduttu ohjaamaan muualle, toteaa toimialan ylihoitaja Satu Polkko.

– Laskeva synnytysten määrä on auttanut meitä selviytymään, Heinonen summaa.

Mitä enemmän palveluja päätetään keskittää, sitä enemmän potilaat ja asiakkaat matkustavat. Hannele Kerola sd., Espoo

Mitä tehostuksesta on aiheutunut?

Osaavasta hoitohenkilökunnasta on pulaa kaikkialla. Se on iso ongelma Naistenklinikalla, kun varsinkaan kolmivuorotyöhön ei saada ihmisiä. Ylihoitaja Satu Polkko muistuttaa, että hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut koko maassa.

– Henkilöstöpula on kova ja ovi käy tiuhaan, kertoo puolestaan kätilöiden pääluottamusmies Nina Jaara.

Yhtenä syynä on palkkaus. Palkka ja työn vaativuus eivät kohtaa. Kiirettä on ympäri vuoden.

– Nythän saimme lokakuussa työmarkkinakierroksen vihdoin päätökseen. Meidän sote-sopimukseen palkankorotuksia on kyllä odotettavissa, mutta ne eivät tule kerralla, vaan vuosien kuluessa, Jaara sanoo.

Synnytyskokemus saattaa jäädä äidille ja koko perheelle kiireen tunnun vuoksi huonoksi. Nopeat kotiutukset lyhentävät aikaa äitien imetysohjaukseen, jota erityisesti Kätilöopistolla vaalittiin.

Naistenklinikalla hoidetaan nyt sekä perusterveet että riskisynnyttäjät. Joissain Euroopan maissa, esimerkiksi Hollannissa, suositaan enimmäkseen kotisynnytyksiä (siirryt toiseen palveluun). Helsingissä ollaan nyt yhä kauempana siitä. Heinosen mukaan tähän suuntaan ohjaa myös lainsäädäntömme.

Uudellamalla synnyttäjien neuvonnassa ja ohjaamisessa tehdään yhteistyötä kaikkien alueen synnytyssairaaloiden kesken.

Synnyttäjien ohjaaminen eri sairaaloihin ruuhka-aikoina ei siis ole loppumassa, vaan se näyttää jäävän pysyväksi toimintatavaksi.

Jutussa nostetut sitaatit ovat poimintoja HUSin hallituksen jäsenten vastauksista kysymyksiin Uudenmaan synnytystoiminnan resurssoinnista.