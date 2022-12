Sami joutuu viettämään joulut ilman lastaan ja saa tavata häntä kahtena päivänä kuussa: ”Jatkuva ikävä siinä on, sen kanssa täytyy vaan elää”

Sami kulkee rautatieaseman ohi pitkin lumista katua. Päivittäinen kävelylenkki ehkäisee synkkyyteen vaipumista. Takana on jälleen yksi joulu ilman 8-vuotiasta tytärtä.

Samin puoliso otti hänestä äkkieron kolme vuotta sitten ja vei aluksi myös heidän yhteisen lapsensa mukanaan.

– Vaimoni lähti mummolaan ja ilmoitti sen jälkeen erosta sähköpostilla. Se oli todella brutaalia. En nähnyt lastamme 26 päivään. Huoli lapsesta oli suuri. Mietin, että mitä hän minusta ajattelee.

Sami otti yhteyttä lastensuojeluun, kun ei saanut tavata lastaan lukuisista pyynnöistään huolimatta.

– Sain nähdä tyttäremme, mutta ilmoituksestani lastensuojeluun alkoivat todelliset ongelmat. Tilanne eskaloitui nopeasti. Entinen vaimoni halusi näpäyttää minua ja teki myös minusta lastensuojeluilmoituksen.

Sami olisi halunnut tyttärelle vuoroviikkoasumista, mutta oikeuden päätöksellä hän saa nähdä lastaan ainoastaan joka toinen viikonloppu. Ex-puoliso ja tytär muuttivat asumaan 300 kilometrin päähän.

– Jatkuva ikävä siinä on. Sen kanssa täytyy vaan elää. Kolme vuotta tällaista, niin aivosolutkin pikkuhiljaa kuolevat hiljaisuuteen. Kaikki, mitä isä tekee on äidin mielestä väärin, ja hän kertoo siitä tyttärellemme.

Samin nimi on muutettu. Hänen henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa, mutta tässä jutussa sitä ei kerrota lapsen edun turvaamiseksi.

Yle on ollut yhteydessä myös Samin ex-puolisoon. Hänen mukaansa heidän tapauksessaan ei ole kyse vieraannuttamisesta.

Vieraannuttaminen koston aseena

Eron jälkeen lapsen vieraannuttaminen eli lapsen ja toisen vanhemman suhteen tahallinen hankaloittaminen on tuoreen kyselyn mukaan yleinen ilmiö, mutta tapauksia ei ole tilastoitu.

Ensi- ja turvakotien liiton teettämän kyselyn mukaan 90 prosenttia erotilanteiden kanssa työskentelevistä ammattilaisista on kohdannut vieraannuttamista.

Vieraannuttaminen on perheväkivaltaa. Siinä motiiveina ovat useimmiten viha ja katkeruus. Taustalla voi olla myös esimerkiksi pelko lapsen menettämisestä tai vaikeus päästää irti parisuhteesta. Joissakin tapauksissa vanhemman persoonallisuudessa voi olla haasteita.

– Kyse on toisen vanhemman mustamaalaamisesta, perusteettomien pelkojen herättämisestä ja lapsen emotionaalisesta manipuloinnista. Lapsen suhde vanhempaan on ennen eroa ollut myönteinen, mutta eron jälkeen lapsi torjuu perusteettomasti toisen vanhempansa, kertoo erityisasiantuntija Johanna Vaitomaa Ensi- ja turvakotien liitosta.

Liitto haluaa korostaa lapsen turvallisuutta. Lapsen suojelu väkivaltaiselta vanhemmalta ei ole vieraannuttamista, mutta tahallinen vieraannuttaminen on lapselle erittäin vahingollista.

– Kyse on lapsen kiintymyssuhteista, jotka hajoavat. Lopulta lapsi vieraantuu itsestään. Lapsi joutuu elämään erittäin jännitteisessä, stressaavassa ja kuormittavassa tilanteessa, sanoo Vaitomaa.

Vieraannuttamiseen syyllistyvät sekä äidit että isät. Vieraannuttamisella voi olla hyvin kohtalokkaat ja vakavat seuraukset myös vieraannutetulle vanhemmalle.

Isät lasten asialla -yhdistyksen vertaistukipuhelimeen tulee paljon puheluita vieraannuttamisen uhreilta.

– Erityisesti lapsethan siinä kärsivät, mutta on se niin raskasta vieraannutetulle vanhemmalle, että monelta menevät työ ja asunto pitkäksi aikaa, ehkä lopullisesti. Jotkut päätyvät jopa itsemurhaan, kertoo toiminnanjohtaja Petri Honkanen Isät lasten asialla ry:stä.

Ei tutkimuksia, ei puuttumisen keinoja

Vieraannuttamista on tutkittu Suomessa vähän. Myös siihen puuttuminen on vaikeaa.

– Palvelujärjestelmämme on sirpaleinen ja näitä tilanteita ei välttämättä koordinoi kukaan. Prosessit saattavat kulkea erillään ja tieto lapsen tilanteesta ja elämästä on hajallaan. Tilanteita pitäisi selvittää systemaattisella ja moniammatillisella yhteistyöllä, sanoo tutkijatohtori Teija Hautanen Tampereen yliopistosta.

Ensi- ja turvakotien liitossa huomattiin, että vieraannutetut vanhemmat ovat väliinputoajia, joita ei auta kukaan. Koska alan ammattilaisilla ei ole keinoja puuttua vieraannuttamiseen, liitolta ilmestyy ensi maaliskuussa sähköinen opas.

– Päätimme laittaa kädet saveen ja selvittää kansainvälisten tutkimusten avulla kuinka vieraannuttamiseen voidaan puuttua. Molemmat vanhemmat sekä lapsi tarvitsevat pitkäkestoista keskusteluapua, sanoo Vaitomaa.

Uusi laki parantamaan lapsen asemaa

2019 voimaan tulleella lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslailla on pyritty parantamaan lapsen oikeutta molempiin vanhempiin ja estämään vieraannuttamista. Laissa edellytetään, että hallitus seuraisi lain vaikutuksia tarkasti.

Kokonaisvaltaista seurantaa ei kuitenkaan ole tehty.

– Oikeusministeriössä lapsenhuoltolakiuudistuksen soveltamiskäytäntöä ja vaikutuksia seurataan, kuten muunkin keskeisen peruslainsäädännön osalta tehdään. Kokonaisvaltaista seurantaselvitystä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen kuin soveltamiskäytäntö on vakiintunut. Usein se on lähempänä 10 vuotta, sanoo osastopäällikkö Antti Leinonen oikeusministeriöstä.

Honkasen mielestä aika tuntuu kohtuuttoman pitkältä.

– Jos laissa on jotain kohtia, jotka eivät toimi, ne pitäisi systemaattisesti selvittää. Meille on kantautunut tietoa, että tässä laissa tällaista on.

Oman lapsen menettämisen tuska

Facebookin Vieraannuttamisen uhrit -tukiryhmässä on lähes tuhat jäsentä. Sami on yksi heistä. Hänen mielestään lastensuojelu ja oikeuslaitos suosivat äitejä. Tutkimustieto ei tue tätä väitettä.

– Lastensuojelu ja oikeuslaitos ovat liian kuormittuneita. Ei siellä ole oikeasti aikaa perehtyä yksittäisiin tapauksiin perusteellisesti. Vertaistukiryhmässä tulee paljon viestejä siitä, että on olemassa systemaattinen järjestelmä isien syrjäyttämiseksi, Sami kokee.

Käytännössä Sami näkee tytärtään kahtena päivänä kuussa välimatkan vuoksi. Perjantai sekä sunnuntai matkustetaan ja lauantaina leikitään. Hän kokee kuitenkin olevansa onnekas, että saa edes tavata tytärtään toisin kuin jotkut kohtalotoverinsa.

Sami elättelee edelleen pientä toivoa vuoroasumisesta, vaikka tietää, ettei se tule toteutumaan ainakaan moneen vuoteen, koska oikeusprosessit ovat pitkiä.

– En pysty kahdessa päivässä kuussa esimerkiksi vaikuttamaan mihinkään lapseni kasvatuksellisiin asioihin. Aina aloitetaan alusta, kun tavataan, että miten sanotaan vaikka kiitos.

