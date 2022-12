Lumityöt voivat jäädä varsinkin pienissä taloyhtiöissä talkoolaisten vastuulle – nämä asiat lumen kolaajan on syytä huomioida

Alkuviikko on ollut runsasluminen, mikä on näkynyt muun muassa lumilapioiden ja -linkojen myynnin kasvussa. Helsingin kaupunki tiedotti tänään (siirryt toiseen palveluun), että etenkin asuntokatujen aurauksessa on nyt viivettä voimakkaiden lumisateiden takia.

Mikäli uusi lumipyry alkaa, asuntokatujen auraus jää kesken ja aurat palaavat pää- ja joukkoliikennekaduille, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Luumenluonti on ulkoistettu isoissa taloyhtiöissä huoltoyhtiöille, pienemmissä yhtiöissä lumityöt on hoidettu perinteisesti talkoovoimin, Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Heinonen kertoo Ylen aamussa.

– Talkootyö on kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Saattaa olla haasteita siinä, ovatko kaikki hoitaneet oman osansa, Heinonen sanoo.

Luodut lumet tulisi sijoittaa omalle tontille, vaikka lunta olisikin tullut runsaasti, Heinonen ohjeistaa. Kaupungeilla voi olla omia lumen vastaanottopaikkoja, lumen poiskuljettamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin kiinteistön omistajan vastuulla.

– [Lunta] ei voi viedä naapurin tontille, kadulle tai vaikka kunnan puistoalueelle.

Jalkakäytävien kunnossapito on pääsääntöisesti kunnan vastuulla. Kiinteistön omistaja vastaa Heinosen mukaan kuitenkin omalla tontillaan olevalle jalkakäytävälle kertyneen lumen ja jään poistamisesta, aurauksesta sekä hiekoituksesta.

Joulun alle ennustettu sään lämpeneminen saattaa sulattaa jonkin verran lunta Etelä- ja Lounais-Suomessa. Jos suojasäätä ei tule, voi lumen määrä kasvaa vuoden loppuun mennessä vielä 10–20 kilolla neliömetriä kohden.

– Kiinteistön omistaja vastaa myös kattolumien poistamisesta, kun tulee suojasää ja lumet uhkaavat tippua katolta, Heinonen sanoo.

Tänään päivitetyn ennusteen mukaan lumisadealue kohdistuu erityisesti maan eteläosaan ja kaakon seudulle. Sateet ovat kuitenkin väistymässä torstain aikana. Muualla sateiden tulisi olla vähäisiä.

Fysioterapeutti Toni Heikkinen kertoo neljä vinkkiä lumitöiden tekemiseen.

