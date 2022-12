Stora Enso sai ligniinin rakeistustehtaan valmiiksi Kotkan Sunilassa – 14 miljoonan euron laitos on käynnistynyt

Metsäjätti ilmoitti investoinnista kaksi vuotta sitten. Nyt laitos on valmistunut.

Metsäyhtiö Stora Enso on saanut valmiiksi ligniinin rakeistus- ja pakkauslaitoksen Sunilan tehtaalla Kotkassa. Laitos on maksanut 14 miljoonaa euroa.

Laitoksessa valmistetaan ligniiniä rakeina, mikä helpottaa sen pakkaamista ja käsittelyä. Uudessa laitoksessa valmistetaan kuivaa ligniiniä rakeina kuivan jauheen sijaan.

Ligniini on luonnon toiseksi yleisin biomateriaali. Jokaisessa puussa on noin 20–30 prosenttia ligniiniä. Sen tehtävä on sitoa yhteen puun kuidut ja solut.

Ligniiniä käytetään esimerkiksi fenolin korvaajana liimoissa, bitumin korvaajana asfaltissa sekä biomuoveissa. Tulevaisuudessa sitä voidaan käyttää myös materiaalina esimerkiksi sähköautojen akuissa.

Stora Enson mukaan rakeistetun ligniinin pakkaaminen ja kuljettaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin erikoislaitteita vaativan kuivajauheen pakkaaminen.

– Tämä vahvistaa kykyämme korvata fossiilisia materiaaleja uusiutuvilla, Sunilan tehtaan johtaja Timo Tidenberg sanoo tiedotteessa.

Stora Enso ilmoitti investoinnista joulukuussa 2020.

Stora Enso on tuottanut ligniiniä Sunilan tehtaalla vuodesta 2015 lähtien. Ligniinintuotannon vuosikapasiteetti on 50 000 tonnia.