Tampereen uusi kasino jäi tavoitteistaan: syynä koronakriisi ja yksi oleellinen ero asiakaskunnassa Helsinkiin verrattuna

Tampereelle avattiin tasan vuosi sitten Veikkauksen toinen kasino. Kasino avattiin joulukuussa Tampereen uuden areenan yhteyteen keskellä koronapandemiaa.

Veikkauksen mukaan pelaaminen ei ole yltänyt tavoitteisiin. Tampereella kävi kasinolla vuoden aikana 60 000–70 000 kävijää.

Casino Tampereen general manager Tiina Siltanen sanoo, että uudelle kasinolle ei saatu sellaista starttia kuin toivottiin. Kasinon piti heti rajoittaa aukioloaikoja koronasäännösten takia. Lisäksi areenalta peruuntui alkuvuonna useita tapahtumia koronan takia.

– Kyllä meille asiakkaita on löytynyt, mutta enemmänkin mahtuisi, Siltanen kuvaa.

Poliisihallituksen uudet ohjeet markkinoinnista vaikuttivat myös näkyvyyteen. Siltasen mukaan kasinosta ei ole voinut viestiä näkyvästi vuoden alusta asti.

– Toimimme tietenkin lain puitteissa.

Tampereen kasinoasiakkaista vain kuusi prosenttia turisteja

Kolmas asia, joka vei kävijöitä, oli ero Helsingin kasinon asiakaskuntaan. Tampereella vain noin kuusi prosenttia kasinon kävijöistä on turisteja, kun taas Helsingissä näin on joka neljäs.

– Siinä on merkittävä ero, Siltanen sanoo.

Vielä ei tiedetä mistä tämä johtuu, sillä Tampereen kasino on keskustassa suositun areenan yhteydessä. Siltanen arvioi, että kasinon tuleminen tutuksi vie vain aikaa.

Työntekijät koulutettu havainnoimaan peliongelmia

Tietyt tapahtumat tekivät piikin Tampereen kävijämääriin. Näitä olivat jääkiekon MM-kisat toukokuussa ja SM-liigan play-offit. Myös NHL-viikonloppu syksyllä ja Blockfest kesällä lisäsivät kävijöitä.

Kasinoita on arvosteltu peliongelmien aiheuttamista. Tiina Siltanen sanoo, että suomalaiset ovat käyneet puhumassa vastuullisesta pelaamisesta Euroopassa. Tampereella kasinossa on noin 70 työntekijää ja heidät on koulutettu havainnoimaan peliongelmia.

Siltanen sanoo, että asiakkaiden kanssa käydään oma-aloitteisesti myös keskusteluja peliriippuvuudesta.

– Olemme käyneet satoja keskusteluja asikkaiden kanssa, voimmeko tarjota pelaamisen hallinnan välineitä.

