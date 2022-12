“Olisin voinut itse olla se, kehen hän kävi käsiksi” – Nuoret törmäävät joukkoliikenteessä häirintään, myöhästelyyn ja tahmaisiin penkkeihin

Elsa Rönkkö, 17, kulkee päivittäin junalla musiikkilukioon Keravalta Helsinkiin. Arkiaamuisin junat ovat kuitenkin monesti niin täynnä, että harmonikan kanssa on vaikea edes mahtua junaan sisään.

Eräänä kouluaamuna tilanne oli tavallista pahempi, kun täpötäysi juna pysäytettiin Tikkurilan kohdalla ja matkustajia kehotettiin siirtymään korvaavaan bussiin. Rönkkö ei kuitenkaan olisi mahtunut siihen soittimensa ja koulureppunsa kanssa, joten hänen täytyi jäädä junaan.

– Lopulta junamatka Helsinkiin kesti melkein kolme kertaa pidempään kuin se yleensä kestäisi, ja myöhästyin koulusta aika reilusti.

Nuorten ääni -toimitus kysyi pääkaupunkiseudun nuorilta, millaisia epäkohtia he ovat huomanneet julkisessa liikenteessä. Myöhästely oli yksi niistä ongelmista, jotka nuoret toivat esille. Lisäksi vastauksista nousivat esiin sotkuisuus, meluisuus ja häirintä.

– Ehkä isoin haaste saattaa tulla vastaan bussiliikenteessä ja joskus myös raitioliikenteessä, Helsingin seudun liikenteen (HSL) viestintäpäällikkö Johannes Laitila pohtii myöhästelyn syitä.

Varsinkin keskustassa ongelmia voi tuottaa ruuhka, jota esimerkiksi mielenosoitukset ja kulkueet aiheuttavat.

Metrossa ja raitiovaunussa on ollut kuljettajapula, mikä on lisännyt myöhästelyä. Lisäksi, kun kuljettajia on ollut tavallista enemmän sairauslomilla, ajamattomia lähtöjä on tullut yhä useammin.

– Kyllähän yksi keino tämän tilanteen korjaamiseen on, että olisi yksinkertaisesti enemmän henkilökuntaa, Laitila toteaa.

Hän huomauttaa, etteivät häiriöt ole pelkästään HSL:stä kiinni, vaan ne voivat liittyä myös esimerkiksi junaratojen laitteistoihin, jotka eivät ole HSL:n vastuulla.

– Se, mihin me voimme vaikuttaa, on häiriötiedottamisen laatu.

HSL:n asiakaskokemuspäälliköltä Päivi Majuri tuo esille HSL-sovelluksen, jonka kautta matkustajan on mahdollista saada kohdistettua viestintää julkisen liikenteen häiriöistä.

– Jos tulee häiriötilanteita, niistä saa tiedon ennakkoon.

Ikävä yllätys bussin penkillä

Aino Laakso, 17, harrasti aiemmin muodostelmaluistelua. Kerran treenimatkallaan hän oli istunut bussin penkillä, kunnes noustessaan ylös Laakso kohtasikin epämiellyttävän yllätyksen.

– Tunsin, kuinka jokin hieman tarrasi kiinni penkin ja housujen välillä, mutta en sitä sen enempää siinä kohtaa huomioinut, Laakso kuvailee.

Päästyään peilin eteen syy tuntemukseen kuitenkin selvisi.

– Huomasin, että tuliaisiksi bussista oli tarttunut takapuoleen purkka.

Kuva: Laura Palmén

Haastattelemamme nuoret kertovat myös likaisista penkeistä ja pinnoista, roskista, kaatuneista juomista ja oksennuksista. Majuri ja Laitila korostavat HSL:n vastuuta kulkuvälineiden siisteydestä.

– Olette asian ytimessä. Tämä on liikennöintipalvelu, jonka asiakkaat ostavat, joten on todella tärkeää, että peruspalvelu on kunnossa, Majuri ilmoittaa.

– Lähtokohta on se, että on aina siistiä. Ihmiset ostavat liput HSL:ltä, jolloin me olemme kokonaisvastuussa siitä, miten tilaamme palvelut, Laitila linjaa.

Laitila kertoo, että liikenne tilataan liikennöitsijöiltä, jotka hoitavat myös siivouspalvelut. Laitilan mukaan siivoaminen perustuu liikennöitsijöiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, joissa on vaatimuksia kulkuvälineiden siisteydestä.

– Näkisin, että parannukset pitää tehdä sopimuksiin, jolloin ne näkyvät pitkällä aikavälillä.

Majuri korostaa myös matkustajan mahdollisuutta antaa palautetta yksittäisistä kulkuvälineistä, jolloin HSL pystyy vaikuttamaan niiden siisteyteen.

Äänekkäät ihmisjoukot häiritsevät

Akseli Köngäs, 19, muutti Oulusta Helsinkiin tänä syksynä. Hän kokee, että Helsingin joukkoliikenteessä on pääosin suhteellisen rauhallista matkustaa, mutta öisin on toisinaan ollut levottomampaa.

Esimerkiksi matkalla Rautatieasemalta bussilla kotiin on kyytiin tullut myös äänekkäitä ihmisjoukkoja, jotka ovat tehneet matkustamisesta epämiellyttävää.

– Pahimmillaan äänekäs huutelu bussissa ei ole vain meluhaitta, vaan on myös lisännyt turvattomuuden tunnetta.

Akseli Köngäs on mukana monenlaisessa järjestötoiminnassa, minkä takia hän käyttää julkista liikennettä aktiivisesti. Köngäs kulkee julkisilla joskus myös öisin, jolloin liikenteessä on välillä meluisaa. Kuva: Laura Palmén

Majuri kertoo, että henkilökuntaa on julkisessa liikenteessä erityisen paljon niinä ajankohtina, jolloin häiriökäyttäytymistä on tunnistettu olevan enemmän. Lisäksi kuljettajia koulutetaan hyvään palveluasenteeseen, johon sisältyy myös meluun puuttuminen.

– Kannattaa antaa palautetta, niin saamme tilanteita enemmän kiinni, Majuri kehottaa.

Kaikkiin häiriöihin ei kuitenkaan pystytä puuttumaan.

– Kaikissa meidän liikennevälineissämme ei ole koko ajan järjestyksenvalvojaa tai käyttäytymispoliisia, joka kertoisi, miten pitää toimia, Laitila toteaa.

Hän korostaa, että ihmisillä on vastuu käytöksestään julkisessa liikenteessä.

Keinoina ongelman ratkaisemiseen Laitila näkee henkilökunnan lisäämisen liikenteessä sekä viestinnän tehostamisen. HSL on aiemmin ohjeistanut matkustajia hyvään käyttäytymiseen kampanjoilla ja käytösohjetarroilla.

– Mutta se, että me saadaan siitä (viestinnästä) vaikuttavaa, on meille kyllä oikeasti haaste, Laitila myöntää.

Riitelevä pariskunta aiheutti uhkaavan tilanteen

Rihaam Juwaisir, 18, on aktiivisena julkisen liikenteen käyttäjänä nähnyt häirintää monia kertoja. Juwaisirin mieleen on jäänyt erityisesti lähiajan tapaus, kun hän meinasi joutua itse häirinnän kohteeksi.

Eräänä arki-iltana Juwaisir oli matkalla kotiin, kun sekavan oloinen pariskunta astui junaan. Toinen heistä istui hetkeksi Juwaisirin viereen, kunnes jatkoi eteenpäin ja alkoi syyttää ulkopuolista henkilöä kimppuun hyökkäämisestä. Silloin toinen sivullinen tuli puolustamaan kanssamatkustajaa, jolloin häirikkö kävi häneenkin käsiksi.

– Sekava naishenkilö nimitti ulkopuolisia halventavasti ja vaikutti hyvin aggressiiviselta, Juwaisir kuvailee.

Matkustajien onneksi järjestyksenvalvojat olivat lähellä, ja huomatessaan tilanteen he ohjasivat häirikön ulos junasta.

Vantaalainen nuorisovaltuutettu Rihaam Juwaisir kulkee Korsosta kouluun Helsinkiin junalla ja raitiovaunulla. Myös nuorisovaltuuston kokouksiin ja tapahtumiin hän matkustaa joukkoliikenteellä. Kuva: Laura Palmén

Majuri kertoo, että kuljettajakoulutuksissa kiinnitetään huomiota häirintään puuttumiseen. Liikennevälineissä pyritään esimerkiksi peileillä siihen, että kuljettajien näköyhteys matkustamoon olisi hyvä ja reagoiminen mahdollista.

– Vetoaisin myös siihen, että matkustajat puuttuvat rohkeasti epäasialliseen käytökseen, Laitila toivoo.

– Ja kertovat siitä henkilökunnan edustajalle, joka on paikalla, Majuri lisää.

– Tiedän osittain myös omasta kokemuksesta, että on todella vaikea puuttua muiden ihmisten tekemiseen, Laitila kuitenkin myöntää.

Majuri ja Laitila pohtivat mallin ottamista muista suurkaupungeista, joissa on kampanjoissa kannustettu matkustajia kertomaan häirintätilanteista.

– Meillä on ollut tällaisia Matkarauhaa-kampanjoita, ja olemme myös olleet Stop syrjinnälle -kampanjassa mukana, mutta ehkä tähän häirintään puuttuminen voisi olla sellainen, mitä voisimme seuraavaksi tehdä, Laitila kaavailee.

Nuorten kokemukset pitäisi ottaa paremmin huomioon

Majuri ja Laitila pohtivat myös sitä, kuinka paljon HSL on huomioinut nuorisoa kohderyhmänä asiakastutkimuksessa ja viestinnässä. Heidän mielestään onkin selvästi tarve ymmärtää paremmin, mitä nimenomaan nuorten asioista nousee esille.

– Nuoret ovat ne, jotka ovat meidän tulevaisuuden joukkoliikenteen käyttäjiämme, Majuri kiteyttää.

Tekijät kuuluvat Nuorten Ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa. Artikkeli ja video on tehty yhteistyössä Puoli seitsemän -toimituksen kanssa.