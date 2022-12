Turun seudulla paljastui katujengi – poliisi selvittänyt useita ryöstö-, kiristys- ja lahjusrikoksia

Turun seudulla on havaittu katujengejä pääkaupunkiseudun tapaan. Lounais-Suomen poliisi kertoo puuttuneensa katujengi-ilmiöön useilla eri keinoilla.

Turun seudulla on havaittu katujengiytymistä, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan ilmiöön on puututtu voimakkaasti ja viranomaiset aikovat jatkaa katujengiytymisen estämistä alueella.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se on käyttänyt muun muassa vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja, joiden avulla se on syksyn aikana selvittänyt muun muassa useita ryöstö-, kiristys- ja lahjusrikoksia.

Kyseisessä kokonaisuudessa jengitoimintaan liittyvät nuoret ovat poliisin mukaan enimmäkseen toisen polven maahanmuuttajia.

Epäillyt ovat tehneet rikoksia joko yksin tai ryhmässä. Kyse ei ole poliisin tiedon mukaan tiukasti järjestäytyneestä ryhmästä, mutta sillä on nimi ja tunnus sekä selvä ryhmäidentiteetti ja se leimautuu tiettyyn alueeseen.

– Muun muassa näiden tunnusomaisten seikkojen perusteella ryhmän voidaan katsoa täyttävän poliisin määrittelemän katujengimääritelmän, kertoo rikosylikomisario Juha Kainonen Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Katujengi-ilmiön torjuntatyöhön on osallistunut laajasti henkilökuntaa Lounais-Suomen poliisista. Rikostutkinnan lisäksi torjuntatyöhön on osallistunut poliisin ennalta estävän toiminnon yksikkö. Poliisi on muun muassa ollut yhteydessä jengin piiriin lukeutuvien nuorten perheisiin ja muihin taustayhteisöihin.

Poliisin mukaan uusimmat syytteet on käsitelty joulukuussa ja ensimmäiset tuomiot rikoksista on annettu marraskuussa. Poliisin mukaan poliisin eri torjuntatoimet ovat rauhoittaneet tilannetta.