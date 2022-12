Suomalaisten kuolinsyissä eri alueilla on yhä kovia eroja: Kymenlaaksossa näkyy perjantaipullokulttuuri, Pohjanmaalla terveet tavat

Alkoholin kulutus on vähentynyt, mutta suomalaiset menettävät edelleen elinvuosia alkoholin takia.

Hyvinvointialueiden välillä on suuria terveys- ja hyvinvointieroja. Esimerkiksi Kainuussa tuhrataan elinvuosia kaksinkertainen määrä Ahvenanmaahan verrattuna.

– Aina tulee mieleen Murheellisten laulujen maa. Tässä korostuu niin paljon nimenomaan alkoholi, väkivalta ja itsemurhat. Siitä piirtyy aika karu kuva.

Näin toteaa konsulttiyritys FCG:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander raportistaan, jossa hän tarkastelee suomalaisten turhia eli vältettävissä olevia kuolemia.

Kappaleessaan Murheellisten laulujen maa, Eppu Normaali maalailee kuvan siitä, miten suomalaisen elämä voi luisua kohti loppua: Työttömyys, viina, kirves ja perhe. Lumihanki, poliisi ja viimeinen erhe.

Terveydenhuolto pelastaa Suomessa päivittäin joukon vakavasti sairaita ihmisiä. Suomessa kuitenkin kuollaan edelleenkin syihin, jotka olisivat ehkäistävissä – jos pullon jättäisi useammin korkkaamatta tai jos mielen pahaan oloon saisi apua ajoissa.

Tilastoperkuun jäljiltä kuva Suomesta ei ole yhtenäinen, vaan erot hyvinvointialueiden, sukupuolten ja tuloluokkien välillä ovat suuria.

– Tähän pitää nyt tarttua. Meillä on todella suuria eroja, joten emme voi joka paikassa mennä vain sen mukaan, että mikä on maan keskiarvo, Kajander sanoo.

Raportin mukaan alkoholi oli suurin elinvuosileikkurina 15 hyvinvointialueella, itsemurhat leikkasivat eniten elinvuosia viidellä ja iskeemiset sydänsairaudet kolmella alueella.

Sote-uudistuksen pitäisi kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut tasata terveyseroja, jotka ovat Suomessa suuria niin alueellisesti kuin sosioekonomisestikin.

Yksi mittari hyvinvointi- ja terveyseroille ovat vältettävissä oleviin kuolemiin menetetyt elinvuodet. Tälläkin mittarilla hyvinvointialueet eroavat selvästi toisistaan. Esimerkiksi Kainuussa vuosia hukataan lähes kaksinkertainen määrä Ahvenanmaahan verrattuna.

Ja vaikka alkoholi on karuin elinvuosien leikkuri sekä Pohjois-Karjalassa että Länsi-Uudellamaalla, tuhrattujen vuosien määrässä on eroja: Pohjois-Karjalan menetys on kolmanneksen suurempi.

Valtavia ovat turhien kuolemien erot myös sukupuolten välillä. Ennenaikaisiin, vältettävissä oleviin kuolemiin menetettyjä vuosia kuvaava PYLL-indeksi on miehillä 2,3-kertainen naisiin verrattuna, kun katsotaan koko maan keskiarvoa. Alueelliset ja sosioekonomiset erot sukupuolten välillä ovat vieläkin suurempia: miesten heikoin lukema on lähes nelinkertainen naisten parhaaseen lukemaan verrattuna.

Menetetyt elinvuodet eli PYLL-indeksi PYLL-indeksi on kansainvälisesti laajalti käytetty mittari, ja se mittaa ennenaikaista kuolleisuutta korostaen nuorella iällä tapahtuvien kuolemantapausten merkitystä. PYLL tulee englanninkielisestä sanasta potential years of lost life. THL käyttää PYLL-mittarissaan kuolemia, jotka ovat tapahtuneet ennen 80. ikävuotta. Tässä jutussa käsitellään FCG:n käyttämää tilastointitapaa ikävuosina 0-75 tapahtuvista, vältettävissä olevista kuolemista.

FCG:n asiantuntijalääkärin Emma Kajanderin mukaan alueiden hyvinvointieroihin tulee puuttua. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Alkoholi niittää edelleen suomalaisia

Asiantuntijalääkäri Emma Kajanderin mukaan tilastoista hälyttävästi esiin nouseviin asioihin kuten alkoholiin, huumeisiin ja itsemurhiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota.

– Kansainvälisessä vertailussa alkoholi on meille tosi iso ongelma. Alkoholikuolemat eivät ole vieläkään laskeneet eurooppalaiselle tasolle, FCG:ssä työskentelevä Kajander sanoo.

Samaa mieltä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta.

– Se on ihan höpöpuhetta, että olisimme oppineet ranskalaisiksi viinin lipittäjiksi. Kyllä sitä riskikäyttäytymistä riittää edelleen, Tervahauta sanoo.

THL:n Markku Tervahaudan mukaan Suomessa riittää alkoholiin liittyvää riskikäyttäytymistä. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että THL on arvioinut (siirryt toiseen palveluun) vuoden 2018 alkoholilakimuutoksen lisänneen alkoholikuolleisuutta ja maksasairauksia. Tuolloin anniskeluoikeuksia ja -aikoja löysättiin ja esimerkiksi vahvaa lonkeroa alkoi saada ruokakaupoista.

Se on ihan höpöpuhetta, että olisimme oppineet ranskalaisiksi viinin lipittäjiksi. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta

THL ja esimerkiksi Lääkäriliitto vastustavat alkoholipolitiikan vapauttamista ja ”viinit ruokakauppoihin” -ajatusta. Niiden mukaan saatavuuden ja tarjonnan lisääminen kasvattaa myös alkoholihaittoja.

Alkoholin takia menetetyissä elinvuosissa sosioekonomiset ja alueelliset erot ovat suuria.

Tervahauta toteaakin, että Suomessa ei alkoholin suhteen ole varsinaista yhtenäiskulttuuria.

– Esimerkiksi Kymenlaaksossa on vanhan teollisen duunarikulttuurin alueita. Kyllähän siellä on ollut sellainen perjantaipullokäyttäytyminen ja varmaan sitä on siellä edelleen enemmän kuin jossain muualla. Jollakin Pohjanmaan tai Pohjois-Pohjanmaan lestadiolaisalueella taas alkoholia käytetään hyvin vähän.

Tilastojen mukaan suomalaisten elinvuosia hukataan edelleen alkoholiin. Kuva: Sakari Piippo / Yle

“Kaikin tavoin menetetään todella paljon”

Jos katsottaisiin vain eri syistä tapahtuvien kuolemien määrää, tilastojen kärjessä olisivat verisuonitaudit ja syövät. Mutta kun katsotaan menetettyjä elinvuosia, nähdään, että valtavasti elinvuosia menetetään juuri turhiin, vältettävissä oleviin kuolemiin.

Kuolemaan johtava syöpä tai verisuonitauti osuu usein vanhempiin ikävuosiin. Mutta huumeet ja itsemurhat eivät.

– Kun nuori, juuri ehkä vasta työelämän kynnyksellä oleva ihminen menetetään, se on kaikin tavoin turhaa, todella kallista ja kurjaa, Kajander sanoo.

FCG:n mukaan jopa 75 prosenttia ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista olisi pelastettavissa: turhat kuolemat kun ovat vahvasti sidoksissa esimerkiksi päihteidenkäyttöön.

Kajander korostaa, että hyvinvointialueiden kannattaa panostaa huumeidenkäytön ja itsemurhien ehkäisyyn. Kunkin hyvinvointialueen pitää yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa pohtia, mitä juuri omalla alueella tarvitaan, Kajander muistuttaa.

Esimerkiksi Kymenlaakson pienituloisilta miehiltä alkoholi niittää karulla kädellä elinvuosia. Tämän tietää myös Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö Sanna Koste. Päihteidenkäyttö ja sosiaaliset ongelmat menevät joidenkin kohdalla umpisolmuun.

– Tässä on mukana myös ylisukupolvisuutta. Tiedetään, että terveydellinen ja taloudellinen huono-osaisuus valitettavasti siirtyy sukupolvien yli, Koste sanoo.

Hänen mukaansa Kymenlaaksossa on tunnistettu oman alueen hankalimpia ongelmia ja alettu tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialaista yhteistyötä järjestelmällisemmin. Esimerkiksi päihteidenkäyttö pyritään ottamaan sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden kanssa systemaattisesti puheeksi ja hoitopolkuja on kehitetty.

Ja vaikka monet indikaattorit näyttävät punaista, Koste muistuttaa, että suurin osa kymenlaaksolaisistakin voi hyvin.

Pohjanmaan Kinnunen: Tärkeimmät asiat tapahtuvat ennen sosiaali- ja terveyspalveluita

Pohjanmaa on PYLL-vertailussa esimerkki toisesta ääripäästä. Alueella on hyvinvoivaa väkeä ja siihen on monia syitä, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

– Jos ihmisillä on työtä, mitä tehdä, tunne, että kuuluu jonnekin ja turvallinen olla, totta kai silloin edellytykset koko elämälle ovat paljon paremmat. Uskon, että nämä ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa.

Pohjanmaalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa näkyy se, että alkoholia käytetään vähemmän kuin monessa muussa paikassa.

Koska hyvinvointialueet saavat rahoitusta tarveperusteisesti, Pohjanmaan rahoitusta tullaan leikkaamaan. Tämä tulee näkymään sote-palveluissa, Kinnunen sanoo.

Monen asiantuntijan nyrkkisääntö kuintekin on, että valtaosa ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista tulee muualta kuin terveyspalveluista eli esimerkiksi elintavoista.

– Se on tärkeintä, mitä tapahtuu ennen varsinaisia sosiaali- ja terveyspalveluita, Kinnunen sanoo.

Hyvinvointialueilla on kuitenkin mahdollisuus olla tukemassa ennaltaehkäisevää toimintaa, THL:n Tervahauta muistuttaa. Niillä on tietotaitoa, ymmärrystä ja tietoa siitä, miten eri väestöryhmät voivat.

– Jos hyvinvointialue asettuu vain poliklinikoiden ja sairaalan pyörittäjäksi, silloin se keskittyy vain siihen korjaavaan toimintaan.

Asiantuntijalääkäri Emma Kajander muistuttaa, että suomalaiset voivat olla edistämässä kanssaihmistenkin hyvinvointia.

– Tärkein, mitä me tarvitaan, on välittää ja puuttua. Että emme jättäisi ihmisiä yksin. Yksinäisyys on tosi suurena taustatekijänä näissä monessa, Kajander muistuttaa.