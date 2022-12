Etelä-Suomen avi on saanut kuluvan vuoden aikana yli 150 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksissä

Päivystysten tilanne on erityisen haastava HUS-alueella. Alkuviikosta uutisoitiin, että ambulanssit eivät ole päässeet Jorvin sairaalan päivystykseen kymmeneen päivään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on saanut alkuvuoden aikana jo yli 150 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksissä. Ylitarkastaja Anne Lindfors-Niilolan mukaan ilmoitusmäärä on moninkertainen verrattuna viime vuoteen.

Yle on uutisoinut viime päivinä laajasti päivystysten ongelmista. Tilanne on pahin pääkaupunkiseudulla, mutta ongelmia on ympäri Suomea. Päivystyskriisi ei kuitenkaan yksistään selitä ilmoitusmäärän kasvua.

Ilmoitukset ovat sairaaloiden henkilökunnan tekemiä, ja ne koskevat kaikkia Etelä-Suomen avin toimialueeseen kuuluvia sairaanhoitopiirejä. Etelä-Suomen avin alueeseen kuuluu Uusimaa, Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Päijät-Häme.

Ylitarkastaja Lindfors-Niilola huomauttaa mukaan paljon otsikoissa ollut päivystysten kriisi ei ainakaan vielä näy loppuvuoden ilmoitusmäärän kasvuna, pikemminkin päinvastoin. Ilmoitusmäärät ovat laskeneet loppuvuotta kohti.

Ilmoitukset lisääntyivät voimakkaasti, kun hoitajajärjestöt kannustivat työmarkkinaneuvotteluiden tiimellyksessä jäseniään tekemään ilmoituksia matalalla kynnyksellä.

– Määrällisesti ilmoituksia tuli eniten keväällä ja kesällä.

Lindfors-Niilola kuitenkin painottaa, että avi ei erottele ilmoituksia sen perusteella, onko ne tehty ay-liikkeen kannustamana.

– Riippumatta siitä, mistä ja miten ilmoitus tulee, ne käsitellään normaalin valvontaprosessin mukaisesti.

Avi: Ilmoitusten sisällön perusteella päivystysten tilanne on syytä tutkia

Avi on perehtynyt ilmoituksiin ja todennut, että selvitystä päivystysten tilanteesta tarvitaan. Päätöstä tukee myös aiempi valvontatieto.

– Ilmoitusten sisällön perusteella olemme jo elokuussa katsoneet, että asia tulee selvittää tarkemmin. Olemme käynnistäneet laajemmat Etelä-Suomen avin alueella toimivia päivystyksiä koskevat toimet, Lindfors-Niilola sanoo.

Valvonnassa avi selvittää muun muassa hoitohenkilöstön mitoitusta ja organisaation käytäntöjä. Myös valvonnan kohteena olevilta pyydetään selvityksiä tilanteesta.

Avi ei kerro tarkemmin asioista, jotka ovat vasta vireillä. Lindfors-Niilola kuitenkin huomauttaa, että lähes kaikki ilmoitukset koskevat hoitohenkilökunnan mitoitusta. Hän painottaa, että asia on kesken ja kokonaisuus tarkentuu vielä.

– Emme voi todentaa mahdollisia puutteita mitä päivystyksissä olisi. Julkisuudessa käytyjen keskusteluiden perusteella voimme hahmottaa, että päivystyksissä näyttäytyy yleistä henkilöstöpuutetta ja jatkohoitopaikkoihin liittyvää haastetta.

Ratkaisuja odotetaan vuoden 2023 aikana.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia. Tavoite on varmistaa, että palveluiden tuotannossa noudatetaan lakia.

Manner-Suomessa on yhteensä kuusi aluehallintovirastoa.