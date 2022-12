Kuopion pääpoliisiaseman pihassa olleita virka-autoja ammuttiin kahtena vuonna: epäillyn miehen motiivina turhautuminen poliisin toimintaan

Kuopiolaismies on ollut tutkintavankeudessa syyskuun lopusta lähtien, koska häntä epäillään kahdesta poliisiautoihin kohdistuneesta ampumistapauksesta.

Pohjois-Savossa Kuopion pääpoliisiasemalla tapahtuneiden ampumistapausten esitutkinta on valmistunut ja asia siirtyy syyteharkintaan. Ampumistapauksia on tutkinut keskusrikospoliisi. Kuopiolaismiehen epäillään ampuneen pysäköintialueella olleita poliisiautoja 30.8.2021 ja 15.9.2022. Epäilty on ollut tutkintavankeudessa esitutkintaan liittyen 19.9.2022 lähtien.

Syyskuisessa tapauksessa epäilty tekijä ajoi paikalle pienellä punaisella henkilöautolla, ampui kohti pysäköityjä poliisiautoja ja poistui paikalta välittömästi teon jälkeen.

Kummallakaan kerralla ampumisen kohteena olleiden poliisiautojen sisällä ei tapahtuma-aikaan ollut ketään, eikä teoista aiheutunut henkilövahinkoja. Poliiseja oli kuitenkin viimeisimmässä ampumistapauksessa kuuloetäisyyden päässä ja vaaravyöhykkeellä.

– Tuoreimmassa tapauksessa silminnäkijähavaintojen ja poliisin omien tutkimusten perusteella pystyttiin yksilöimään teossa käytetty auto ja sitä kautta päästiin epäillyn miehen jäljille. Hänet otettiin kiinni alle vuorokausi tuon tapahtuneen jälkeen, kertoo rikosylikomisario Jarkko Timonen keskusrikospoliisista.

Esitutkinnan mukaan motiivina turhautuminen poliisin toimintaan

Miestä epäillään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, vahingonteosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, vaaran aiheuttamisesta ja huumausainerikoksesta.

– Tapauksissa on ollut sattumanvaraista se, ettei poliisiautoissa ollut poliiseja tapahtumahetkellä, kertoo Timonen.

Yhteensä kolmeen poliisin virka-autoon tuli vaurioita ampumisissa.

– Päihteillä ei epäillä olevan osuutta tapahtumiin. Epäillyn miehen hallinnoimasta paikasta on takavarikoitu huumausaineita, mistä johtuu epäily myös huumausainerikoksesta, Timonen lisää.

Esitutkinnan mukaan epäilty on ampunut ensimmäisessä tapauksessa käsiaseella ja jälkimmäisessä kiväärillä. Molemmat aseet ovat olleet luvallisia ja epäillyn miehen omistuksessa.

– Epäilty on esitutkinnassa tunnustanut ampuneensa poliisin autoja kyseisinä ajankohtina. Teon motiivina on ollut eräänlainen turhautuminen poliisin toimintaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jarkko Timonen.