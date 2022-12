Tilasitko joulupaketit verkosta? Nouda ne pian, pyytää pakettipisteen hoitaja: ”Meidän varastossa ei voi säilyttää lahjoja lapsilta piilossa”

Postissa ja Matkahuollossa eletään nyt vuoden kiireisintä aikaa, kun joulupaketteja kulkee automaattien ja Postin toimipisteiden kautta jopa satoja tuhansia vuorokaudessa.

Monissa noutopisteissä pakettiruuhkan kanssa ollaan helisemässä, sillä usein käytettävissä oleva tila on pieni, eikä mahdollisuuksia pakettimäärien säilömiseen kovin pitkään ole. Automaatitkaan eivät vedä määräänsä enempää, ja lokeroiden täyttyessä paketti voi ohjautua kauaskin lähimmästä noutopisteestä.

Pienen kainuulaisen Paltamon kunnan Neste-huoltoasemalla pakettiruuhkaa helpotti, kun myyjä Heikki Suorsa muistutti asiakkaita paikallisessa someryhmässä, ettei huoltamon ylläpitämää Matkahuollon pakettipistettä pitäisi käyttää Joulupukin pajan varastona.

– Älkää olettako, että Nesteen varastossa voi säilyttää paketteja Jouluun asti lapsilta piilossa, Suorsa kirjoitti.

Kuvanmuokkauksessa Heikki Suorsan kirjoittama päivitys Paltamon facebook-ryhmästä. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Suorsa arvioi pienessä varastossa olleen parhaimmillaan – tai pahimmillaan – viitisenkymmentä pientä ja isompaa pakettia.

– Joulupukki työllistää meitä eniten, tulee kymmeniä paketteja päivässä. Joskus niitä joutuu pinoamaan useampia päällekkäinkin, mutta se hidastaa sitten käsittelyä, Suorsa sanoo.

Pakettien käsittelyyn pitää Suorsan mukaan varata vähintään tunnin verran työaikaa joka päivä muiden töiden ohella.

Pakettiruuhkaa riittää alennusmyynteihin asti

Joulupakettien vastaanottaminen oman kylän pakettipisteeseen on kätevää varsinkin maaseudulla, missä matkaa jouluostoksille lähimpiin kivijalkakauppoihin voi olla kymmeniä kilometrejä.

Paltamolainen Kari Hellströmin ostosreissulle Kajaaniin kertyisi matkaa kahdeksankymmentä kilometriä. Hän tilaa paketteja yleensä myös lapsille ja lapsenlapsilleen lähimpään noutopisteeseen.

– Toimitus on niin helppo heillekin, se menee sinne lähelle Postiin. Tämä paketti mikä tänään tuli on nyt kuitenkin itselle ja on puolisollekin, Hellström sanoo.

Postin viestinnästä kerrotaan, että tällä hetkellä käsitellään 300 000 pakettia vuorokaudessa.

Matkahuollon palvelupisteverkoston päällikkö Leila Diovin mukaan pakettiliikenteestä ei anneta tarkkoja lukuja, mutta suosituimmissa automaateissa maksimimäärä voi olla moninkertainen automaatin lokeromäärään nähden.