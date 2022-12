Ranskalainen Joffy Connolly äimistyi, miten suomalaiset voivat syödä viiden kilon kinkkuja – näin paljon jouluruoan hinta on noussut

Conollyn perheen kaivatuin jouluherkku Briteistä on mince pie -hedelmäleivokset. Niitä odottaa koko perhe.

Oulussa viisi vuotta asunut Conollyn perhe lähtee joulun viettoon sukulaistensa luokse Lontooseen.

Brittiläis-ranskalaisen perheen joulupöytään tuleekin tänä vuonna lähinnä brittiherkkuja: kalkkunaa, ruusukaalia, mince pies -hedelmäleivoksia ja christmas pudding -hedelmäkuivakakkua, mutta myös suomalaisille tutumpia ruokia, kuten kinkkua ja savustettua lohta.

Conollyt ovat viettäneet joulua myös Suomessa. Silloin ostettiin kinkku, mutta se piti kuitenkin tilata erikseen.

– Joulukinkut ovat valtavia! Tilasin erityisen pienen kinkun, koska en halunnut viittä kiloa lihaa. Sellaisia ei ollut hyllyssä valmiina, Joffy Conolly muistelee.

Hinnat korkealla myös kilpailun puuttumisen vuoksi?

Perheen äiti Holly ja isä Joffy aprikoivat, kuinka paljon ruoan hinta on mahtanut muuttua Britanniassa. Ruoan tarjonta ja valikoima ovat ainakin runsaammat, Joffy Conolly toteaa.

– Britanniassa on helpompi tehdä esimerkiksi eettisiä valintoja. Siellä on enemmän kilpailua, joten hintojakin on pakko pitää alhaalla.

Vaikka maailmantilanne nostaa ruoan hintaa ympäri maailmaa, Suomessa kahden ison kauppaketjun monopoliasema on Conollyjen mielestä myös osin syypää hintojen nousuun. Tilanne hämmentää Conollyn perhettä.

– Jos on vain kaksi toimijaa, on helppoa nostaa hintoja. Suomessa ei ole juuri itsenäisiä kauppoja, ja pelkään, että se nostaa hintoja, Joffy Conolly sanoo.

Britanniassa asuessaan ruokaostoksissa säästettiin myös ostamalla isompia pakkauksia. Perheen isän mukaan tämä taktiikka ei kuitenkaan toimi samalla tavoin Suomessa.

– On outoa, että täällä iso pakkaus ei aina ole kilohinnaltaan halvempi. Täällä en katso edes tuotteiden hintaa, katson vain kilohintaa.

Jouluruoasta ei tingitä

Vaikka hinnat ovatkin nousseet, Holly Conollyn mukaan perhe ei aio tinkiä jouluruoistaan. Joulu on erityistä aikaa ja jotain on syötävä joka tapauksessa.

– Jouluruuat ovat perinteisiä. Ei perheelle voi sanoa, että emme osta kalkkunaa tänä vuonna. Säästämme enemmän lahjoissa. Olemme tehneet niille tarkan budjetin, Joffy Connolly kertoo.

Entä lapset Felix ja Iona? Heidän mielestään piparit ja glögi ovat suomalaisen joulupöydän parasta antia.

Joulupöytään kokoontuu neljä sukupolvea

Vantaalla Tuula ja Jouni Materon joulupöydässä ei ole pulaa syöjistä eikä syötävästä. Joulupöydän ääreen on tänä vuonna kokoontumassa 17 perheenjäsentä neljässä sukupolvessa – ja kaksi koiraa

Perheen juhlapöydän antimet ovat koostuneet pitkälti hyvin perinteisistä jouluruoista. Erikoisuuksien sijaan on panostettu valikoimaan.

Tuula Matero kertoo, mitä heidän joulupöytäänsä perinteisesti kuuluu.

Aiemmin esimerkiksi erilaisia kaloja on tarjoiltu graavattuna, kylmä- ja lämminsavustettuna, loimutettuna ja mätiäkin on ollut kahta sorttia. Kinkun ja rosollin lisäksi pöydästä on löytynyt ainakin viittä erilaista laatikkoa.

– Olemme sen verran nirsoja, ettei meille putoa nuo valmislaatikot. Äitini on 83-vuotias ja vielä vingun häntä tekemään laatikot – tänäkin jouluna, Tuula Matero sanoo ja naurahtaa.

Kaikki tuntuu kallistuvan

Ruoan hinnannousu on jatkanut kiihtymistään loppuvuodesta. Tuula Materokin on huomannut hintojen nousseen jo jonkin aikaa.

– Kananmunien ja voin, ylipäätään maitotuotteiden, hinnat ovat nousseet aika paljon.

Mitä Materoiden jouluruoista jätetään hintojen nousuun vuoksi pois?

Joulun ruokaostoksilla Matero arvioi karsivansa tarjoilusta etenkin kalaa, myös leikkeleitä ostetaan valikoidummin.

– Nyt ei tule niin runsasta kalapöytää, valitaan sieltä jotain. Kirjolohenmätiä saa vielä melko edullisesti, mutta muikunmäti jää nyt kauppaan.

Moni suomalainen perinteinen jouluruoka tehdään onneksi suhteellisen halvoista raaka-aineista. Materoillakin aamulla syödään tuttuun tapaan riisipuuro, illalla äidin tekemät laatikot, karjalapaisti, herneet, rosolli ja keitetyt perunat. Mutta miten on kinkun laita?

– Kinkku tulee tietysti, vaikka hinta onkin noussut. Sitä vielä mietitään, onko se luullinen vai luuton, että mihin rahkeet riittävät.

Grafiikka näyttää, kuinka paljon Tuula Materon jouluruokaostosten hinnat ovat vuodessa nousseet. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Ei huolta niin kauan, kun on työelämässä

Tuula ja Jouni Matero ovat yrittäjiä, mutta eläkeikä lähestyy. Elämänmuutos tulee vaikuttamaan suuresti arjen kulutusostoksiin, kuten ruokaan.

– Nyt vielä kannan eniten huolta lapsistani ja heidän perheistään, koska heidän sähkölaskunsa ovat nyt nousseet ja heillä on enemmän suita ruokittavanaan. Yritän auttaa ja ruokkia, että heillä rahat riittäisivät, Tuula Matero toteaa.

Eläkkeelle siirryttäessä Matero uskoo oman taloudellisen tilanteen muuttuvan huomattavasti.

– Ehkä jouluruokailutkin kääntyvät sitten vuorostaan päälaelleen, lapset auttavat sitten minua.

