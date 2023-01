Suomen vankiloissa kehittyi koukuttava pallopeli kopa – “Yleensä pelataan Pepsistä tai tonnikalapurkeista”

Puoli seitsemän kävi pelaamassa konnapalloa OPA:n kanssa, joka on oppinut pelin Sörnäisten vankilassa.

Kopa, annespallo tai konnapallo on pallopeli, joka yhdistelee eri lajeja. Suomen vankiloiden erikoiset olosuhteet synnytti pelin, jota on pelattu jo useita vuosikymmeniä.

Kopa on 1960–70-lukujen taitteessa keksitty palloilulaji. Kopaa pelataan usein lentopallokentällä, jossa on tavallista matalampi verkko. Lajista on useita eri versioita vaihtelevilla säännöillä, mutta yksi asia yhdistää pelikenttiä. Ne ovat Suomen vankiloiden pihamailla.

Muusikko ja somevaikuttaja OPA tutustui lajiin paremmin suorittaessaan toista vankeustuomiotaan törkeästä huumausainerikoksesta Sörnäisten vankilassa. Aluksi peliin osallistuminen ei innostanut, mutta muut tuomiotaan suorittavat miehet saivat hänet innostumaan lajista.

– Nyt mä olen Suomen parhaimpia, OPA toteaa leikkisästi.

Pelin säännöt venyvät vankilakohtaisesti

Kopaa voi pelata vaihtelevalla määrällä pelaajia aina kahdesta pelaajasta kahdeksaan. Ideana pelissä on kerätä pisteitä potkaisemalla pallo vastustajan puolelle siten, että vastustaja ei saa palautettua palloa takaisin verkon toiselle puolelle.

Pallo saa pompata kentällä kahdesti ja siihen saa koskettaa kolme kertaa, kunnes pallo pitää potkaista tai puskea verkon yli. Vastustaja saa pisteen, jos pallo lentää sivu- tai takarajan yli, kuten tenniksessä. Peli pelataan useimmiten 11, 15 tai 21 pisteeseen.

OPA:n tiukka sisäsyrjä. Kuva: Jari Kovalainen/YLE Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Koska laji on kehittynyt Suomen vankiloissa, sitä pelataan erilaisin säännöin paikasta ja pelaajista riippuen. Virallista pelikirjaa tarkkoine sääntöineen ei ole, joten usein vankiloiden pihamailla säännöistä neuvotellaan kiivaasti.

Rahapanoksen sijasta kisataan vaikka tonnikalasta

– Useimmiten vanhemmat ”linnahörhöt” opettavat nuoremmille lajin ja niin myös määräävät kyseisen pelikentän säännöt, OPA sanoo.

Kuten monia muita palloilulajeja, myös Kopaa pelataan usein panoksesta. Kivitalon seinien sisällä käteistä ei käytetä, joten valuuttana toimii erilaiset elintarvikkeet, kuten virvoitusjuomat tai säilykkeet.

– Yleensä pelataan Pepsistä tai vaikka tonnikalapurkeista. Joku saattaa kentälle mennessään huutaa ”Kymmenen Pepsin peli!”, sanoo OPA.

Kakolamäen vankila autioitui vuonna 2007. Kopakenttä kuitenkin jäi. Kuva: Anu Salminen, 2008. Kuva: Anu Salminen

Annes, konnapallo, kopa – nimen alkuperästä monia versioita

Täysin varmennettua tietoa kopan synnyinsijasta ei ole, mutta Kakolan kulttuuripäällikkö Anu Salmisen mukaan se on keksitty 1960–1970- lukujen taitteessa Turun keskusvankilassa, joka tunnettiin paremmin nimellä Kakola.

– Käsittääkseni se on täältä lähtöisin. Se oli silloin, kun tänne alkoi tulla nuoria pitkiä tuomioita suorittavia miehiä, Salminen kertoo

Kakola oli tällöin tiukasti osastoitu, eikä vankilan pihalle saanut kokoontua suurissa joukoissa. Väen vähäisyyden takia vangit eivät saaneet lentopalloporukkaa kasaan ja niin he kehittivät oman lajin, jossa hyödynnettiin lentopallokenttää ja palloa.

OPAn mukaan vanhemman sukupolven vangit kertovat pelin olevan alun perin Kakolan vankimielisairaalasta, jonka lempinimi oli Annes. Siispä monet tuntevat pelin nimellä annespallo.

Tarinan mukaan peli olisi syntynyt, kun Anneksen asukkaat eivät kyenneet pelaamaan lentopalloa vahvan lääkityksen takia. Niinpä verkkoa laskettiin ja palloa alettiin potkimaan.

Myös kopa-nimen alkuperästä on eriäviä näkemyksiä. Jotkut sanovat sen tulevan konnapallosta ja toiset taas, että se olisi saanut nimensä Lappeenrannassa sijaitsevasta Konnunsuon vankilasta.

”Kopakentällä pääsee purkamaan turhautumista”

Peli on muiden pallopelien tapaan fyysistä, eikä aina vahingoiltakaan voida välttyä. OPA muistelee tapausta, jossa vanki sai monoa päähän pelin tiimellyksessä.

– Yksi vanki potkaisi yhtä Sörkän legendaa vahingossa päähän. Siltä tuli vähän verta ja se vähän suuttui, mutta käynyt kuitenkaan kimppuun.

Vaikka tunteet saattavat toisinaan kiehahtaa kopakentillä, OPA kokee, että laji luo kivitalon sisällä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– Vankilassa on paljon aikaa. Siellä on todella tylsää ja turhauttavaa. Kopakentällä pääsee purkamaan energiaa ja sitä turhautumisen tunnetta. Siellä on hyvä meininki!