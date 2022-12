Marja-Liisa Rentola on käyttänyt elämänsä 39-vuotiaan poikansa hoitoon – nyt pieneen palkkioon tulee sadan euron korotus

Marja-Liisa Rentola valittiin tänä vuonna Omaishoitajaliiton Vuoden läheiseksi. Itse hän sanoo, että omaishoito on jonkinlainen elämäntapa. Heihin on myös aina suhtauduttu hyvin, hoito on ollut hyvää ja perhe on saanut tarvittavat palvelut.

Kuva: Ville Välimäki / Yle