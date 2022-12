Suosituimmat tuotteet myydään käytettynä hetkessä – katso, mitkä merkit ovat haetuimpia Tori.fi:ssä

Käytettyjen tavaroiden myyminen ja ostaminen on yhä suositumpaa.

Kauppaa ovat vauhdittaneet hintojen nousu ja kuluttajien arvojen muutos.

Koostimme tähän juttuun Tori.fi-sivuston kysytyimpiä tuotemerkkejä ja niiden myyntiaikoja.

Suosituimmat tuotteet myydään minuuteissa

Poikkeuksellisina aikoina, kuten taloudellisen epävarmuuden ja inflaation aikana, suomalaisten kulutuksessa korostuvat niin sanotut kovat arvot.

Silloin esimerkiksi hinta, riittävä laatu ja tuotteen saatavuus määrittävät ostamista enemmän kuin esimerkiksi tuotteen merkki, materiaali tai ympäristövaikutukset, sanoo Tampereen yliopiston lehtori Harri Hokkanen johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Hokkanen uskoo, että hintojen nousu kasvattaa myös Suomessa käytetyn tavaran kauppaa entisestään.

Suosion kasvu näkyy esimerkiksi Tori.fi-sivustolla, joka on Suomen suurin käytetyn tavaran verkkokauppa. Tori on kasvanut kesästä lähtien yli 10 prosenttia, joissakin kategorioissa jopa yli 20 prosenttia, kertoo Torin liiketoimintajohtaja Jenni Tuomisto.

Se tarkoittaa, että sekä myyjiä että ostajia on liikkeellä enemmän.

Torin oman selvityksen mukaan suomalaisista lähes kaikki (siirryt toiseen palveluun) ottaisivat hyvillä mielin vastaan käytetyn joululahjan.

Tästä voit katsoa, mitkä merkit ovat olleet etsityimpiä Tori-sivustolla eri kategorioiden alla.

Vaatteet ja kengät Lasteenvaatteet ja kengät Marimekko, Nike, Peak Performance, Jordan Metsola, Reima, Gugguu, Newbie, Molo

Puhelimet Pelikonsolit ja pelaaminen iPhone, Samsung, iPhone 11, iPhone 13, iPhone 12 Playstation 4, Playstation 5, Silent Hill, Nintendo Switch, Xbox

Sisutustus ja huonekalut Kodinkoneet Marimekko, Artek, Ikea, Pentik, Lundia Miele, Moccamaster, Smeg, Dyson, Electrolux

Viihde-elektroniikka Lelut ja pelit Playstation 5, Nintendo Switch, Playstation 4, Yamaha, Nintendo Schleich, Lego, Baby Born, Duplo, Lego Technic

Kuluttajien välisen, eli vertaiskaupan suosiota on lisännyt myös havahtuminen siihen, että maailma on jo pullollaan tavaraa, sanoo Torin Jenni Tuomisto. Kolmas syy on Tuomiston mukaan uniikin tavaran löytämisen ilo.

Etsityimmät tuotteet myydään Torissa nopeasti, jopa minuuteissa. Hinnan lisäksi myös se, milloin ilmoituksen julkaisee, saattaa vaikuttaa myyntiaikaan.

– Viikonloppu on suosituin käyttöaika. Todennäköisintä on, että saa nopeasti myydyksi, kun tekee myynti-ilmoituksen lauantaina tai sunnuntaina, Tuomisto vinkkaa.

Osa tuotteista myydään nopeasti. Tässä kuvattuna ovat mediaanimyyntiajat. Torissa on Tuomiston mukaan myynnissä koko ajan 1,8 miljoonaa tavaraa.

Myös sää vaikuttaa käytettyjen tavaroiden myyntiin. Kun maassa on lunta koko maassa, kaupaksi menevät erityisesti sukset, luistimet, pulkat ja toppahousut, sanoo Torin Tuomisto.

Joissakin kategorioissa kauppa käy paremmin. Esimerkiksi peräkärryistä on tänä syksynä myyty 70 prosenttia myyntiin tulleista kärryistä. Myös erilaiset lasten varusteet ovat menneet hyvin kaupaksi.

Alla ovat ne tuoteryhmät, jotka tulevat Torissa todennäköisimmin myydyiksi.

Suurin todennäköisyys tulla myydyksi oli viikoilla 40–47 oli tori.fi:n tilastojen mukaan peräkärryilä, lasten polkupyörillä ja lasten kalusteilla. Kuva: Stina Tuominen / Yle

Jäikö Tori-löytö saamatta? Kokeile näitä kauppapaikkoja

Käytetyn tavaran markkinoille ovat lähteneet myös monet yritykset. Käytettyä puhelimia voi ostaa ja myydä esimerkiksi Swappielta, vaatteita Emmyltä, Zadaalta tai kivijalkakaupoista. Myös Facebook toimii käytetyn tavaran markkinapaikkana, ja sen lisäksi esimerkiksi kaupunkien asuinalueilla on omia kierrätysryhmiä. Myös kansainväliset alustat ovat kasvattaneet suosiotaan.

Yksi konkreettinen merkki käytetyn tavaran suosiosta onkin Harri Hokkasen mukaan se, että yritykset ovat ryhtyneet myymään käytettyä tavaraa uuden rinnalla. Esimerkiksi Ikea, Iittala, Verkkokauppa.com ja Puolenkuun pelit ottavat vastaan ja myyvät uuden ohella myös käytettyä.

Käytetyn tavaran kauppa kasvaa Avaa Vertaiskauppa eli kuluttajien välinen kauppa kasvaa maailmanlaajuisesti, erityisesti verkossa. Esimerkiksi Kiinassa yli 30 prosenttia verkossa käydystä kaupasta on kuluttajien välistä. Suomessa noin 30 prosenttia on käyttänyt nettiä käytetyn tavaran myymiseen.

Myönteinen suhtautuminen käytetyn tavaran ostamista kohtaan on lisääntynyt kaikissa ikä- ja tuloluokissa, yliopiston lehtori Harri Hokkanen sanoo. Sitä ei enää pidetä enää ainoastaan edullisimpana tapana hankkia tuotteita, vaan taustalla on kuluttamisen laajempi arvopohjan muutos.

Vertaiskauppa kasvaa Suomessa nopeammin kuin aiemmin on ajateltu, Hokkanen sanoo. Se on linjassa kansainvälisen kehityksen kanssa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytettyjen tavaroiden kauppa kasvaa 2,5 kertaa nopeammin kuin kaupan markkina yleisesti.

