Tossut jalkaan ja takki päälle tarvittaessa – talvilenkille koiran kanssa ei voi asettaa pakkasrajaa: ”Oman koiran mukaan kannattaa toimia”

Yhdeksänvuotias tiibetinspanieli Fontte ulkoilee mielellään talvellakin.

Keski-Pohjanmaalla Kaustisella omistajiensa kanssa iltalenkillä olleen koiran tassut ovat kuitenkin herkät palelemaan.

15-asteen pakkasessa menee vielä pikkulenkki, mutta kylmemmällä lenkkeily jää postilaatikolla käynniksi, kertovat Fontten omistajat.

– Jos koiran tassut ovat kärsineet kylmää, niin sen huomaa kotona, että tassuihin sattuu eikä koira liiku hetkeen. Silloin pannaan voidetta jalkoihin.

Jos rotu on itsepäinen, ei koiran pukeminen talveen kuitenkaan aina ole helppoa, vaikka se olisi tarpeellistakin.

– Kun puhuukaan koiralle tossuista tai kuraliivistä, niin heti se karkaa. Sitten ei lähdetä minnekään, omistajat kertovat.

Paleltumaherkkyys vaihtelee rodun mukaan

Agria eläinvakuutuksista Suomen maajohtaja Anna Linderin mukaan koiravakuutuksen ottaneilta tulee vuosittain joitakin kymmeniä yhteydenottoja kylmän vaurioista, erityisesti paleltumista.

– Esimerkiksi raajojen paleltumia, luppakorvaisten rotujen korvien paleltumia tai urheilukoirien kylmästä johtuvia lihaskramppeja hoidetaan toisinaan eläinklinikoilla, kertoo Linder.

Tämän vuoden lopulla ei ole paleltumailmoituksia vielä tullut.

Hypotermia voi uhata myös koiraa

Vakavampia kylmän aiheuttamia ongelmia ei vakuutusyhtiön tietoon tule vuosittain.

Joskus koira voi kärsiä hypotermiasta, vaikka pudottuaan kylmään veteen tai oltuaan liian pitkällä metsästysretkellä. On tapauksia, joissa koira on pahimmillaan kuollut hypotermian seurauksena.

– Koiranomistajat tuntuvat olevan erittäin valveutuneita siitä, että koiria voi myös paleltaa. Jo kun koiraa harkitaan, tutkitaan mikä sopii omaan tapaa elää ja ulkoilla, ja kasvattajakin vielä ohjeistaa, kiittelee Anne Linder.

Koiran pukemista talvivaatetukseen saatetaan naureskella. Se on kuitenkin monille roduille tärkeää, jotta talvinen ulkoilu olisi mahdollista.

Koiran ulkoilemisesta pakkaskelissä ja pakkasvaurioista voit kuunnella lisää Raila Paavolan haastatteluista.

Oman koiran olemusta pakkassäässä tarkkailtava

Erityyppiset koirat kestävät eri tavoin pakkasta.

Yleisesti paksuturkkiset kestävät, mutta karvattomia tai ohutturkkisia palelee herkemmin.

Kennelliiton osastopäällikkö Kirsi Salmijärven mukaan on vaikea sanoa mitään yleistä pakkasrajaa, edes rotukohtaista, koiran ulkoiluun.

– On sitä pakkasta muutama tai kaksikymmentä astetta, niin oman koiran mukaan kannattaa toimia.

Salmijärven mukaan koirissa on yksilöllisiä eroja samankin rodun sisällä sen mukaan, miten ne tottuvat kylmään. Jos koira on paljon sisällä, sen kylmänkestävyys voi olla huonompi kuin koiralla, joka on paljon ulkona. Pentukoirat ja vanhat koirat myös palelevat herkemmin.

Viluisuus näkyy koirasta

Koiran palelu voi näyttäytyä tärinänä, tassujen nosteluna tai ontumisena. Poikkeava olemus kertoo, ettei ole hyvä olla.

– Tarkista myös onko tassuissa lumipaakkuja! Jos tassut ovat kunnossa ja siitä huolimatta koira aristaa tassujaan, silloin on kylmä, kertoo Salmijärvi.

Ohutturkkisella koiralla on hyvin usein talvivaatetuksen tarvetta. Sitä saattaa olla jo pienellä pakkasella.

Pukemisen onnistuminen on persoonakohtaista

Toisia koiria vaatteet häiritsevät enemmän kuin toisia. Koirakin kyllä tottuu talvivarustukseen, jos pukeminen ylipäänsä onnistuu.

Vaatteita ja tossuja on jo monenlaisia tarjolla. Koirien takkeja on kosteutta tai sadetta pitäviä, ja myös toppatakkeja kylmiin keleihin.

Ostajan on otettava huomioon, että koiran on hyvä liikkua varusteissaan.

– Tossut ovat hyvät myös lumi- ja jääpaakkujen tarttumista vastaan, kehuu Kirsi Salmijärvi.

Jos koiran korvia paleltaa, siihen on tarjolla jo erilaisia tuubihuiveja tai pipoja. Jotkut tarttuvat myös itse puikkoihin.

– Koiran päähinettä kannattaa käyttää, jos se helpottaa koiran oloa.

Tassuja kannattaa silmäillä ja tarvittaessa hoitaa

Tassut tarvitsevat myös talvihuoltoa tai ainakin tarkkailua.

Jos ulkoilee alueella, jossa teitä suolataan, kannattaa lenkin jälkeen tutkia tassut ja mahdollisesti suihkutella.

Jos taas ulkoilu tapahtuu karkealla pinnalla, kuten esimerkiksi tiellä, jossa on käytetty sepeliä liukkaudentorjuntaan, voivat tossut auttaa herkkäanturaista koiraa.

– Tassuja voi talviaikaan myös silloin tällöin rasvata, sekin voi auttaa anturoita kylmän ja kosteuden aikana. Erityisesti talvikäyttöön tarkoitettuja rasvoja on myös olemassa, kertoo Salmijärvi.

Rasvat vahvistavat anturan ihoa ja auttavat vähentämään lumen ja jään tarttumista tassuihin.

– Koirat tarvitsevat ulkoilua ja liikuntaa, muistuttaa Salmijärvi. Pakkassäälläkään ei kannata jumiutua sisälle, vaan lyhentää lenkkiä ja tarvittaessa pukea koira talvivarustukseen.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 18. joulukuuta kello 23 asti.

Aiheesta enemmän:

Koirien kynsivaurioita, revähdyksiä ja jopa luunmurtumia – liukas talvi näkyy eläinlääkärin ja koirahierojan vastaanotoilla

Koirien vaatettamisessa ei kursailla, ja asuun voidaan satsata jopa satasia – katso, millaista on nelijalkaisten talvinen katumuoti

Pakkaset ajavat myös karvakuonot vaatekaupoille – koirien tossuhyllyillä jo paikoin tyhjää Pohjois-Savossa