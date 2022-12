Eurooppa-kirje: Euroopan hullu vuosi 2022 paljasti mädät omenat ja uudet bestikset

EU:n ensi vuosi on täysi arvoitus.

Pam!

Brysselissä ovat viime päivinä paukkuneet ilotulitteet.

Kyseessä ei ole spontaani kansanjuhlinta europarlamentin korruptioepäilyjen (siirryt toiseen palveluun) paljastuttua – jes, nyt ne naulataan! – vaan jalkapallo.

Marokkolaistaustainen kansanosa lähti kaduille, kun Marokko teki historiaa qatarilaisen elämäntavan markkinointitapahtumassa ja selvisi ensimmäisenä afrikkalaismaana MM-kisojen välieriin.

Brysselissäkin marokkolaiset ovat vuosikymmenet ajaneet öisin taksia ja siivonneet keskiluokkaisia toimitiloja. Nyt oli heidän vuoronsa olla parrasvaloissa, voittajina.

Osa käytti tilaisuuden häiriköintiin, mutta niinpä lätkän MM-kultajuhlissakin viime keväänä suomalaiset lätkäfanit hajottivat (siirryt toiseen palveluun)vasta remontoidun ravintola Kappelin terassikalusteita ja ikkunoita.

Ilotulitteet enteilevät uuttavuotta ja päätöstä Euroopan hullulle vuodelle mallia 2022.

Eilen Brysselissä kokoontui vuoden viimeinen Eurooppa-neuvosto, ja aiheet olivat sysimustat: sota, energiakriisi ja Atlantin ylittävän kauppasodan (siirryt toiseen palveluun)uhka.

Kepeämpääkin on joskus ollut.

Toisaalta vuosi on pakottanut huomaamaan, missä Eurooppa on vielä yhtenäinen: sodan ja diktatuurien vastustamisessa.

Vastineeksi Venäjän hyökkäyssodalle on nakuteltu nippu pakotteita. Ne eivät ole mikään pikapilleri vaan pitkävaikutteinen lääke. Kremlille aika on nyt vihollinen: uskottavuus ja länsisuhteet on uhrattu, ja pakotteet kiristävät ruuvia pala palalta.

Hullu vuosi paljasti Venäjän mädäksi omenaksi, mutta toinen vastaava on kehitttymässä EU:n sisällä.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán kuittaa mielellään unionin hyödyt (lue: rahan), mutta haukkuu Budapestissä ”Brysselin päätökset”, joita käy itse tekemässä.

Orbán voitti huhtikuussa vaalit, jotka olivat vapaat mutteivät reilut (siirryt toiseen palveluun). Orbán sai itse muuttamansa vaalijärjestelmän ansiosta poikkeuksellisen suuren enemmistön parlamenttiin.

Keskellä Eurooppaa on nyt EU-maa, jossa oppositio on pyyhitty sivuun, vapaan median toiminta historiaa ja johtaja auliisti valmis yhteistyöhön Venäjän kanssa naapurimaista välittämättä.

Viimeistään tänä vuonna Unkarista tuli EU:lle todellinen ongelma.

Olemme tänä vuonna oppineet paljon Ukrainan maantieteestä. Vuoden uudissanoja ovat Javelin ja Himars.

Venäjän karhusta ei tullut hampaaton, vaikka EU yritti vuosikausia sitoa sitä itseensä öljy- ja kaasukaupalla.

Venäjän hyökkäyksen aiheuttama energiakriisi sitoo EU:ta nyt vahvasti maihin, joista se saa maakaasua hätäänsä. Uudet bestikset löytyvät Lähi-idästä ja Aasista, joukossa jalkapallomaa Qatar (siirryt toiseen palveluun).

Brysselissä on tällä viikolla arvuuteltu, että meppien hoteista löytyneet ja Qatariin kytketyt setelikasat lienevät vain jäävuoren huippu.

Qatar haluaa muun muassa viisumivapautta ja vaikutusvaltaa. Vaikutusvaltaa se myös saa, koska EU on pulassa.

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille,

Janne

EU:n parlamentilla ja komissiolla on edessään viimeinen vuosi ennen kevään 2024 eurovaaleja. Meneillään on poikkeuksellisen isoja asioita, kuten ilmastopaketti ja Ukrainan sota, ja me EU-asioista kirjoittavat toimittajat keskitymme nyt uutisointiin ja kehitämme uudenlaista journalismia seuraaviin eurovaaleihin.

Ex-kirjeenvaihtaja Petri Raivion kirjoittama ensimmäinen Eurooppa-kirje (siirryt toiseen palveluun) kolahti sähköposteihin kolme viikkoa ennen eurovaaleja toukokuussa 2019. Kirjeen tilaajien määrä nousi 10 000:een, ja nyt on aika kiittää teitä kaikkia seurasta.

Tavataan EU-uutisten äärellä! Otamme mielellämme vastaan ajatuksia ja ideoita.

P.P.S. Ja vielä lopuksi kollega Alina Mäkysen nostoja viikon puheenaiheista.

VIIKON FAKTA: Venäjä-pakotteet saavat tukea

TÄLLÄ VIIKOLLA julkaistun Eurobarometrin (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin 73 prosenttia EU:n kansalaisista kertoo kannattavansa unionin Venäjä-pakotteita ja tukea Ukrainalle. Suurinta tuki on Suomessa ja Ruotsissa, joissa 96 prosenttia vastaajista puoltaa EU:n toimintaa.

Kyselyn mukaan moni eurooppalainen vaikuttaisi myös olevan tietoinen Venäjän hyökkäyssodan laajoista vaikutuksista. Lähes kaksi kolmesta uskoo, että heidän elämänsä ei jatku samanlaisena sodan takia. Lisäksi 72 prosenttia vastaajista ajattelee, että EU-jäsenyydestä on ollut hyötyä kotimaassa. Ykköseduksi vastaajat nostivat EU:n roolin rauhan ylläpitämisessä.

Kansalaisten mielipiteitä kysyttiin 12.10. ja 7.11. välisenä aikana, joten aivan viime viikkojen mahdolliset muutokset eivät tutkimuksessa näy.

#QATARGATE: Kenessä on suurin vika?

EU-PARLAMENTTIA ravistellut korruptioskandaali (siirryt toiseen palveluun) herätti somessa keskustelua siitä, miten EU:n instituutiot voisivat parantaa korruption valvontaa ja läpinäkyvyyttä. Osa piti esiin tulleita epäilyjä yksittäistapauksina ja osoituksina valvonnan toimivuudesta. Toiset taas uskoivat, että tapauksia on luvassa rutkasti lisää.

Parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola kehysti tapahtuman (siirryt toiseen palveluun) hyökkäykseksi parlamenttia ja eurooppalaista demokratiaa kohtaan. Monet huomauttivat vastauksena, että parlamentti on itse ollut haluton muuttamaan sääntöjään tai monimutkaisia rakenteitaan, jotka mahdollistavat korruptiivista toimintaa.

ENSI VIIKOLLA: Ympäristöministerit käsittelevät ennallistamista

BRYSSELIN kokouskalenterit alkavat hiljalleen tyhjentyä joulua kohti. Ensi viikolle on suunnitteilla vielä kaksi ministerikokousta. Maanantaina kokoontuvat energiaministerit, joilla riittää ajankohtaista puitavaa energiakriisin keskellä. Tiistaina vuorossa ovat ympäristöministerit, joiden pöydällä on Suomessa eripuraa herättänyt ennallistamisasetus (siirryt toiseen palveluun).

JATKOSSA tulevia EU-kokouksia ja tapahtumia voi bongailla vaikka unionin virallisista kanavista. Uutishuoneesta (siirryt toiseen palveluun) löytyvät kaikki EU-tiedotteet ja -tallenteet. Täällä (siirryt toiseen palveluun) on tiedot jäsenmaiden ministerineuvostojen kokouksista ja täällä (siirryt toiseen palveluun) on meppien kalenterit. Komissaarien tekemisiä voi seurata täällä (siirryt toiseen palveluun).

