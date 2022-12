TYKSin päivystys on kriisissä, mutta pikaratkaisuja ei Turun palvelualuejohtajan mukaan ole: ”Hoitoketju on tukossa”

Terveyskeskusten vuodepaikat ovat Varsinais-Suomessa pitkälti täynnä.

TYKSissä päivystys on kriisiytynyt muiden isojen yliopistosairaaloiden tapaan, sillä potilaita ei saada jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon. Lisäksi päivystystä kuormittaa muun muassa henkilökuntavaje ja koronavirus.

Ongelmaksi muodostuu se, että jatkohoitoon pääsyä odotetaan myös perusterveydenhuollon yksiköissä. Pelkästään Turun kaupunginsairaalassa pääsyä ympärivuorokautiseen hoitoon tai vanhusten palveluarviointiyksikköön odottaa parikymmentä ihmistä.

– Tilanne on varmaan sama niin Turussa kuin muualla Suomessa. Koko hoitoketju on pulassa. Ketju, joka lähtee sieltä päivystyksestä ja voi mennä TYKSin vuodeosaston kautta jatkohoitoon Turun kaupunginsairaalaan, ja taas eteenpäin ympärivuorokautiseen hoitoon tai vanhuspalveluiden avulla kotihoitoon, ei toimi niin jouhevasti kuin aiemmin, tiivistää tilanteen Turun terveyspalveluiden vs. palvelualuejohtaja Jane Marttila.

Myös Kaarinassa tunnistetaan ongelma, vaikka kaupunki on pystynyt ottamaan muiltakin kunnilta erikoissairaanhoidon potilaita jatkohoitoon.

Kaarinan johtava ylilääkäri Antti Sandén muistuttaa, että pelkästään vuodepaikkojen lisääminen terveyskeskuksiin ei välttämättä ole pitkäaikainen ratkaisu.

– Pääsääntöisesti asia menee niin, että jos on sairaalasänky vapaana, niin se yleensä täyttyy. Kotiuttamista pitäisi ehkä koordinoida nykyistä paremmin. Kaarinassa meillä on esimerkiksi kotiuttamishoitaja, joka on aktiivisesti yhteydessä erikoissairaanhoitoon. Hän järjestää potilaat meille jatkohoitoon ja potilaat jatkohoidosta eteenpäin. Tällaista toimintaa ei ihan joka kunnassa ole ollut, Sandén sanoo.

Hoitajapula vaivaa koko hoitoketjussa

Turussa ja Kaarinassa yhdeksi perusterveydenhuollon ja erityisesti vanhuspalvelujen haasteeksi katsotaan henkilökuntapula.

– Meidän on hyvin vaikea rekrytoida hoitajia, kaupunginsairaalaan esimerkiksi sairaanhoitajia ja vanhuspalveluihin muuta hoitohenkilöstöä. Henkilökuntavaje tekee sen, että hoitoketju- ja palveluketjukokonaisuus on tukossa, Marttila kertoo.

– Perusterveydenhuollon osastoilla koko maakunnassa haasteena on se, että henkilökuntaa ei liiemmin ole. Tällä hetkellä on paljon sairauspoissaoloja, mutta myös hoitajapulaa. Se vaikuttaa osassa kuntia varmasti siihen, että hoitopaikkoja ei vain ole, kertoo Antti Sandén.

Korona tuo oman haasteensa kokonaisuuteen.

– Tällä hetkelläkin meillä on todella paljon koronapotilaita esimerkiksi kaupuginsairaalassa. Korona rasittaa hoitoketjukokonaisuutta edelleen. Koronan lisäksi influenssaepidemia on käynnissä. Korona vaatii hoitajilta suojautumista ja potilailta eristämistä. Se hidastaa hoitamista, ja samalla se lisää henkilöstön sairauspoissaoloja, sanoo Marttila.