Lapset ja vanhemmat tyrmistyivät Helsingin päätöksestä sulkea iltapäiväkerhoja – ekaluokkalainen: ”En tiedä, mihin menen”

Ilya Skurnikilla on selkeä näkemys siitä, mitä ajattelee tutun leikkipuiston sulkemisesta.

Päiväkotien työvoimapula pakotti Helsingin kaupungin tekemään hätäratkaisun: kaupunki ilmoitti yllättäen sulkevansa tuhannen koululaisen iltapäiväkerhot, mikä on järkyttänyt lasten vanhempia.

Ekaluokkalaiset ylittävät ohjaajan kanssa vilkkaan Koskelantien Helsingissä. Ohjaajat käyvät hakemassa lapset Käpylän peruskoululta aina koulupäivän lopuksi ja saattavat heidät reilun kilometrin päässä sijaitsevaan Intian leikkipuiston iltapäiväkerhoon.

Näin lasten ei tarvitse olla yksin iltapäivää kotona.

Lapsia saapuu leikkipuistoon pienissä ryhmissä pitkin iltapäivää. Ekaluokkalainen Ilya Skurnik odottaa kovasti, että puiston luistelukenttä saadaan jäädytettyä.

Saa kuitenkin nähdä, ehtivätkö lapset luistelemaan. Viime viikolla kaupunki tiedotti yllättäen, että 39 leikkipuistoa suljetaan joululoman jälkeen kevääseen asti. Niiden noin 80 varhaiskasvatuksen ammattilaista tarvitaan helpottamaan päiväkotien työvoimapulaa.

Päätös tarkoittaa, että tuhannen helsinkiläisen eka- ja tokaluokkalaisen iltapäiväkerho loppuu. Ekaluokkalaista harmittaa, että tutun kerhon toiminta päättyy ennen aikojaan.

– Onhan se surullista. En tiedä, mihin minä sitten menen, Ilya Skurnik sanoo.

Ilya Skurnik lepää hetken pulkkailun lomassa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Isä Juri Skurnik kertoo Ilyan käyvän Käpylän peruskoulun espanjankielistä luokkaa, jossa on uudet kaverit. Parhaita kavereitaan hän on nähnyt Intian iltapäiväkerhossa, ja siksi sen sulkeminen järkytti isää.

– Oli iso shokki kuulla leikkipuiston sulkemisesta. Oli vaikea edes uskoa sitä. Se on ollut lapselle älyttömän kiva ja tärkeä paikka, hän kertoo.

Muutkin vanhemmat ovat olleet tyrmistyneitä päätöksestä. Kaikki miettivät, miten lapsen koulupäivän jälkeinen hoito järjestyy joululoman jälkeen.

Intian liikuntapuiston kerhon lasten vanhempien Whatsapp-ryhmässä keskustelu on käynyt kiivaana.

– Meitä ihmetytti suuresti, että on tehty äkillinen päätös juuri ennen joulua. Mietin, miten järjestämme perheemme arjen, Carlos Lamuela Orta harmittelee.

Carlos Lamuela Orta kertoo perheen miettivän, tuleeko Oscar joulun jälkeen koulusta kotiin vai hakevatko he uutta iltapäiväkerhopaikkaa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Suljettavien leikkipuistojen ohjaajat siirtyvät töihin päiväkoteihin. Alkuvuodesta päiväkodeissa aloittaa aina paljon lapsia, minkä takia niihin tarvitaan lisätyövoimaa.

Helsingin Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun) eilen, että useat leikkipuistojen työntekijät ovat irtisanoutuneet sen takia, että heitä ollaan siirtämässä töihin päiväkoteihin.

Intian leikkipuiston ohjaajat eivät halua kertoa nimellään ajatuksistaan, mutta sanovat, että ammattilaisina menevät sinne, missä heitä tarvitaan. Rivien välistä voi aistia, että tutun työporukan hajoaminen harmittaa.

Vaihtoehtoa ei ollut, toteaa Helsingin kaupungin koulutuksen ja kasvatuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

– Tiedostamme, että tämä on ikävä päätös lapsille ja perheille. Haluamme tehdä kaikkemme, jotta saamme muulla tavalla järjestettyä koululaisten iltapäivätoiminnan. Näyttää siltä, että saamme järjestettyä asian paremmin kuin syksyn mittaan ajattelimme, Järvenkallas sanoo.

Helsingin kaupunki järjestää parhaillaan eka- ja tokaluokkalaisille uusia paikkoja järjestöjen ja yksityisten ylläpitämistä maksullisista iltapäiväkerhoista.

Kaupunki kehottaa huoltajia anomaan uutta kerhopaikkaa mahdollisimman pian.

Yksityiset iltapäiväkerhot odottavat tietoa lasten määrästä

Lasten vanhemmat hämmästelevät kaupungin toimintaa. Ekaluokkalaisen äiti Roosa Toivonen ihmettelee, miksi päätös leikkipuistojen sulkemisesta tuli niin lyhyellä varoitusajalla.

– Tätä on ollut pakko miettiä aiemmin, kun on puhuttu päiväkotien työntekijäpulasta. Miksi meitä ei ole voitu varoittaa? Miksi meille on annettu mahdollisuus osallistua iltapäiväkerhoon, vaikka näin voi käydä? Olisi voitu toimia toisin, Toivonen sanoo selvästi tuohtuneena.

Roosa Toivonen miettii tuhannen muun lapsen huoltajan lailla, miten järjestää lapsen iltapäivähoidon joululoman jälkeen. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Kaupunki arvioi, että kaikille suljettujen leikkipuistojen lapsille järjestyy paikka muihin iltapäiväkerhoihin. Niitä järjestävät kaupungin iltapäivätoiminnan palveluntuottajat eli esimerkiksi järjestöt, yhdistykset, seurakunnat ja yksityiset yritykset.

Yksi yrityksistä on Paila, jolla on iltapäiväkerho Käpylän peruskoululla. Moni suljettavan Intian leikkipuiston lapsien huoltajista kertoo jättäneensä sinne hakemuksen kuultuaan leikkipuiston sulkeutumisesta.

Hakemus tehdään kaupungille, joka välittää tiedon hoitotarpeen määrästä palveluntarjoajille.

Pailan toimitusjohtaja Esa Pailan mukaan tieto uusien hoidettavien määrästä olisi tärkeä saada tieto mahdollisimman.

– Lapsimäärän kasvaessa myös ohjaajia tarvitaan lisää, Paila kertoo.

Suositus on, että yhtä ohjaajaa kohden on 13–15 lasta. Toinen asia on sitten, miten helppo on löytää uusia työntekijöitä lyhyellä varoitusajalla.

– Tällä alalla kaikilla on sama ongelma: löytää ihmisiä töihin. Siitähän se on kiinni, että löytyykö työntekijöitä iltapäiväkerhojen arkeen, Paila sanoo.

Hänen mukaansa kaupunki on ollut jo yhteydessä ja ratkaisuja on mietitty hyvässä hengessä.

Helsingin koulutuksen ja kasvatuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas pitää tärkeänä, että Pailan kaltaiset palveluntarjoajat saadaan entistä laajemmin mukaan.

– Emme pysty yksin Helsinkinä ratkaisemaan varhaiskasvatuksen henkilöstöongelmaa. Tässä tulee nyt useampia toimijoita. Se tehostaa henkilöstön rekrytointia.

Sosiaaliohjaaja Laura Kuoppala kävi hakemassa lapset Käpylän koulun pihasta ja saattoi heidät Intian leikkipuistoon. Matkalla pitää ylittää vilkkaasti liikennöity Koskelantie. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Leonardo Gil Viro, Emil Vanhanen ja Ilya Skurnik ovat valmiina kelkkakisaan. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Osa leikkipuistoista jää auki

Lasten vanhempia on hämmentänyt, että osa leikkipuistojen iltapäiväkerhoista on lakisääteistä toimintaa ja osa niin sanottua avointa toimintaa. Lakisääteisiä iltapäiväkerhoja ei voida sulkea. Sen takia avoinna pysyy edelleen 25 kaupungin leikkipuistoa. Tässä toiminnassa on noin 1 100 lasta.

Sen sijaan 39 avointa leikkipuistoa voidaan sulkea kaupungin päätöksellä. Harva vanhemmista on tuskin tätä ajatellut, kun on valinnut kerhopaikkaa lapselleen.

Toimialajohtaja Satu Järvenkallas pahoittelee, että kahdenlaisen iltapäivän toiminnan eroja ei ole tuotu tarpeeksi selvästi esiin huoltajille.

– Avoimena toimintana järjestetyllä koululaisten iltapäivätoiminnalla on historialliset perinteet Helsingissä, Järvenkallas kertoo.

Avoimista ja samalla maksuttomista leikkipuistojen iltapäiväkerhoista on asteittain luovuttu.

Jos lapsi on syönyt kerhossa välipalan, siitä on veloitettu 36,10 euron kuukausimaksu, mutta muuten toiminta on ollut ilmaista.

Lakisääteinen iltapäiväkerho puolestaan maksaa kuukaudessa sata tai 120 euroa sen mukaan, haetaanko lapsi sieltä kello 16 vai 17.

Toisin sanoen tuhannen helsinkiläislapsen huoltajat joutuvat jatkossa maksamaan aiempaa enemmän, jos he hakevat uutta iltapäiväkerhopaikkaa.

Ekaluokkaisen äiti Roosa Toivonen on itsekin töissä päiväkodissa, mutta ihmettelee silti leikkipuistojen sulkemista puoleksi vuodeksi.

– Tiedän kokemuksesta, miten rankkaa päiväkodissa on työskennellä, koska meillä on aina henkilöstövaje. Ymmärrän, että sinne on tultava työntekijöitä. Lasten vanhempana en näe kuitenkaan minkäänlaista tapaa oikeuttaa leikkipuistojen sulkemista.

Mitä ajattelet Helsingin päätöksesta sulkea leikkipuistot, jotta päiväkoteihin saadaan lisää työntekijöitä? Keskustelu on auki lauantaihin 17. joulukuuta kello 23:een asti.