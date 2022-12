Viime kesän normaalimuotoiset Kaustisen kansanmusiikkijuhlat lievästi alijäämäiseen tulokseen

Kaikenikäisten kansantanssi on oleellinen osa Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ohjelmaa.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlia järjestävä tuotanto-organisaatio Pro Kaustinen ry on vahvistanut menneen kesän juhlan ja tuotantokauden tuloksen. Se oli vajaa 22 000 euroa alijäämäinen. Liikevaihto oli vajaa 1,2 miljoonaa euroa.

Kahden poikkeuksellisen tuotantovuoden jälkeen täysimuotoisena järjestetyn festivaalin kokonaiskäyntimäärä oli noin 43 000 ja pääsylippuja myytiin noin 17 000 kappaletta. Pääsylippujen määrässä oli hienoista laskua kolmen vuoden takaisin, koronaa edeltäneisiin kansanmusiikkijuhliin.

Järjestäjät ovat kuitenkin tyytyväisiä kokonaisuuteen.

– Kahden poikkeusvuoden jälkeen oli ilo nähdä, että pelimannit ja yleisö löysivät jälleen Kaustiselle. Saadun palautteen perusteella voimme todeta järjestäneemme onnistuneen juhlan, kommentoi toiminnanjohtaja Valtteri Valo.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat järjestetään ensi kesänä 10.–16.7.2023. Festivaalin teema on rauha ja maakuntateemana on vuorossa Keski-Suomi. Ensi vuonna ollaan myös arkistojen äärellä, mikä on Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen valtakunnallinen vuositeema.