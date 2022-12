Omakotitaloaan vuokraava voi tienata jouluviikolla jopa 20 000 euroa Rovaniemellä – airbnb-vuokrauksen ohjeistus on Suomessa vielä kirjavaa

Rovaniemeläisellä Jorma Aulalla on kokemusta airbnb-vuokraamisesta. Hän kaipaa vuokraukseen yleispätevää ohjeistusta.

Ympäristöministeriön mukaan airbnb-toimintaa koskevaa rakennuslakia on tarkoitus alkaa selvitellä ensi keväänä.

Miltä kuulostaisi tienata pari tuhatta euroa yö, jos annat oman talosi matkailijoiden käyttöön?

Rovaniemellä on tällä hetkellä tarjolla useita luksuskohteiksi nimettyjä omakotitaloja matkailijoiden suosimalla airbnb-sivustolla. Yö omakotitalossa maksaa kohteesta riippuen noin 1000 – 3000 euroa per yö. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kuumimpaan sesonkiaikaan rovaniemeläisellä omakotitaloasujalla voi olla mahdollisuus tienata viikossa parhaimmillaan jopa yli 20 000 euroa.

Lapissa on eniten airbnb-asuntoja Suomessa

Rovaniemeläisellä Jorma Aulalla on pitkä kokemus airbnb-toiminnasta. Hän on majoittanut matkailijoita omakotitalossaan jo kahdeksan vuoden ajan.

Airbnb-majoitusta on väkilukuun suhteutettuna eniten juuri Lapissa, Rovaniemellä ja tunturikeskuksissa. Rovaniemellä tarjolla on tällä hetkellä noin tuhat airbnb-kohdetta. Suurin osa kohteista on kerrostalohuoneistoja.

Noin kolmannes kohteista on omakoti- tai mökkimajoitusta. Kalleimmat isot kohteet sijaitsevat joko joen rannalla tai lähellä kaupungin keskustaa.

Aulan kohteessa tarjolla on joen ja kaupungin läheisyyden lisäksi myös muuta luksusta. Matkailijoiden käytössä on muun muassa oma uima-allas.

Rovaniemellä tarjolla on enenevissä määrin myös erilaisia luksuskohteita, joissa on tarjolla jotain erityistä kuten vaikkapa uima-allas. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Hankalaa tehdä yleispäteviä ohjeita

Rakennusvalvonnan suhtautuminen majoitustoimintaan pientaloalueilla on ristiriitaista. Esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Tampereella kaupunki on määritellyt ohjeet airbnb-vuokraukselle. Rovaniemellä tällaisia yleisohjeita ei ole.

Palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi ei oikeastaan haluaisi asiaa edes kommentoida.

Rajan vetäminen on hankalaa siihen, milloin kyse on asuinhuoneiston vuokraamisesta ja milloin majoitustoiminnasta.

– Kun lainsäädäntö ei tunnista näitä ilmiöitä, silloin me perusinsinöörit kuntatasolla olemme mahdottoman tehtävän edessä.

Kyse on ennen kaikkea maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnasta. Keskeisin ongelma on, milloin lyhytvuokrausta pidetään rakennuslupaa ja käyttötarkoituksen muutosta edellyttävänä majoitustoimintana, ja milloin tavallisena asuinhuoneiston vuokrauksena.

Kun lainsäädäntö ei tunnista näitä ilmiöitä, silloin me perusinsinöörit kuntatasolla olemme mahdottoman tehtävän edessä. Erkki Lehtoniemi, Rovaniemen kaupunki

Lain perusteella ei voi kieltää

Korkein hallinto-oikeus (siirryt toiseen palveluun) (KHO) on antanut viime vuosina kolme eri ratkaisua, jotka koskevat airbnb-majoitusta. Yksi niistä koski matkailumajoitusta rovaniemeläisellä pientaloalueella.

Tapauksessa yksityishenkilö oli pyytänyt rakennusvalvontaa puuttumaan kahdella hänen asuinkiinteistöönsä rajautuvalla tontilla harjoitettavaan Airbnb-toimintaan sen lopettamiseksi.

KHO:n päätöksen mukaan kalustettujen huoneistojen toistuva vuokraaminen lyhytkestoisilla sopimuksilla oli luonteeltaan majoitustoimintaa, jota ei voitu pitää asuinalueelle tyypillisenä. Toiminta ei myöskään vastannut tavanomaista pientaloasumista.

Lehtoniemen mielestä KHO:n päätösten pohjalta ei voi tehdä yleissääntöjä, milloin asuminen muuttuu majoitukseksi. Luvanvaraisen majoitustoiminnan raja on edelleen hyvin hämärä.

– Paljon on yhä epäkohtia ja epäselvyyksiä. Emme me voi kieltää sellaista, mitä ei voi suoraan lain perusteella kieltää.

Matkailumajoittaja Jorma Aula kaipaisi airbnb-toimintaan selkeitä, valtakunnallisia pelisääntöjä. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kaupunki haluaisi lakitasoiset ohjeet

Lyhytaikaiseen vuokraukseen haluttaisiinkin valtakunnallista ohjeistusta. Rovaniemen kaupunginhallitus teki kaksi vuotta sitten esityksen asiasta ympäristöministeriölle. Kaupunginhallitus penäsi ministeriöltä selvitystä, jossa olisi arvioitu lyhytvuokraukseen liittyviä lainsäädännön muutostarpeita.

– Vastausta siihen esitykseen ei ikävä kyllä ole tähän päivään mennessä saatu, Lehtoniemi sanoo.

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö, hallitusneuvos Kirsi Martinkaupin mukaan lyhytvuokrauksen ongelmat on tiedostettu myös ministeriössä.

Asiaa on tarkoitus alkaa selvittää ensi keväänä, kun uusi rakentamislaki tulee eduskunnan käsittelyyn. Samalla on mahdollista muuttaa myös asetusta, joka koskisi majoitustiloja.

Ministeriössä ei silti ole vielä käsitystä, mitä asetus sisältäisi.

– Ei meillä ole tästä vielä valmista listaa. Tulee sitten aikanaan pohdittavaksi ja keskusteltavaksi, millaisia muutostarpeita olisi.

Martinkaupin mukaan riippuu paljon myös esimerkiksi uudesta hallitusohjelmasta, mihin suuntaan lakia ja asetusta halutaan ylipäänsä viedä. Kyse ei myöskään ole pelkästään rakentamislain alaisista asioista.

– Pitää ottaa huomioon, ettei esimerkiksi airbnb-toiminnassa ole kyse puhtaasti rakentamisesta, vaan kyse on myös elinkeinon harjoittamisesta.

Virallinen lupa vain harvalla

Jos taloaan haluaa käyttää asumisen sijaan majoittamiseen, voi sille hankkia myös virallisen luvan jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Rovaniemeläinen Aula hankki omalle majoitustilalleen virallisen käyttötarkoituksen muutoksen kahdeksan vuotta sitten. Osa hänen omakotitalostaan on määritelty liikehuoneistoksi.

Vaikka matkailumajoitus on Rovaniemellä suosittua, virallisten lupien hankkiminen ei ole. Aula on siitä harvinainen poikkeus.

Johtavan rakennustarkastajan Hannu Kankaan mukaan esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana Rovaniemellä ei ole haettu käyttötarkoituksen muutosta yhdellekään vanhalle tai uudelle omakotitalolle. Kaava-alueen mukaisille pientaloalueille ei ole myöskään haettu poikkeuslupia majoituskäyttöön.

Liikehuoneistoksi rekisteröinti tarkoittaa sitä, että talossa on jouduttu tekemään esimerkiksi viralliset paloturvallisuustarkistukset. Majoituksen uima-altaan vedenlaatua täytyy tarkkailla kuten uimahallin vettä. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kallis vuorokausihinta ei ole tae turvallisuudesta

Liikehuoneistoksi rekisteröinti tarkoittaa sitä, että talossa on jouduttu tekemään esimerkiksi viralliset paloturvallisuustarkistukset.

– Huoneistossa olevan uima-altaan vesikin on yhtä tarkassa seurannassa kuin kaupungin uimahallin vesi, Aula sanoo.

Tavallisiksi omakotitaloiksi rekisteröidyille taloille vastaavia tarkastuksia ei tarvitse tehdä, vaikka ne olisivatkin tilapäisessä matkailumajoituskäytössä.

Aula itse ymmärtää hyvin matkailuyrittäjien jonkinasteisen kitkan kotikutoisia airbnb-majoittajia kohtaan.

– Eihän se reilua ole, jos toinen ottaa 2000 euroa yö ilman niitä kaikki velvollisuuksia, joita matkailuyrittäjillä omissa kohteissaan on.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen penää myös asiakkaan turvallisuuden perään.

– Matkailu-alan ammattilaisille asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen varsinkin tällaisina aikoina on erityisen tärkeää.

Perhe- tai airbnb-majoituksessa asioihin ei välttämättä kiinnitetä samalla tavalla huomiota.

– Itse ymmärrän hyvin matkailuyritysten huolen. Huonolla tuurilla Rovaniemen pitkään ja hartaasti rakennettu maine voi särkyä ulkopuolisten toimijoiden takia helpostikin.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella 21.12. klo 23 saakka