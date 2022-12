Taloustieteen työelämäprofessori Vesa Vihriälä kannattaa lukukausimaksuja

Taloustieteen työelämäprofessori Vesa Vihriälän mukaan koulutustason nostaminen on välttämätöntä, jotta työn tuottavuus Suomessa kasvaisi. Vihriälä sanoo, että korkeakoulutettujen osuutta ja korkeakoulujen aloituspaikkoja tulisi lisätä, mikä tarkoittaa sitä, että se täytyisi myös rahoittaa jostakin.

– Se on tietysti hankala asetelma, kun julkinen talous on kovasti alijäämäinen. Tämän vuoksi henkilökohtaisesti kannatan sitä, että meille tulisi lukukausimaksut, joilla sitä [korkeakoulutettujen osuutta ja korkeakoulujen aloituspaikkoja] voitaisiin rahoittaa lisäämällä yliopistojärjestelmän tuloja, Vihriälä sanoi perjantaina Ylen aamussa.

Vihriälä on aiemminkin puhunut lukukausimaksujen puolesta. Hänen työryhmänsä on perustellut tätä sillä, että työmarkkinoille on saatava kaikki mahdollinen osaaminen, jotta kansantalouden tuottavuus ja työllisyys saadaan nousuun. Opiskelijajärjestö Suomen ylioppilaskuntien liitosta on kuitenkin kritisoitu ehdotusta ilmaista koulutusjärjestelmää tuohoavaksi.

Työperäinen maahanmuutto ja parempiin yrityksiin siirtyminen lisäkeinoina tuottavuuteen

Vihriälän mukaan toinen tärkeä asia tuottavuuden lisäämisessä on työperäinen maahanmuutto.

– Se koskee kaikentyyppistä työvoimaa, mutta ennen kaikkea toki sellaista, joka on tuottavuuden kannalta kaikkein tärkeintä, Vihriälä toteaa.

Kolmantena keinona Vihriälä mainitsee työvoiman siirtymisen kotimaassa tehtävästä toiseen eli heikomman tuottavuuden yrityksistä parempiin.

– Tämä liittyy työmarkkinoitten toimintaan, palkkojen joustavuuteen ja ylipäätään työmarkkinamekanismin tehokkuuteen, sanoo Vihriälä.

Kehittyneiden maiden talousjärjestö OECD julkaisi torstaina Suomea koskevan maaraporttinsa, jossa se moitti Suomea esimerkiksi siitä, että bruttokansantuote asukasta kohden ja työn tuottavuus ovat Suomessa selvästi Pohjoismaiden keskiarvon alapuolella. Myös suomalaisten nuorten työikäisten koulutustason on kerrottu olevan muiden OECD-maiden keskiarvoa alempana.