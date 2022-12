Laskelmat paljastivat ensimmäistä kertaa, missä Suomen taloudellinen toimeliaisuus sijaitsee: keskipiste löytyy autiolta pellolta

Laskennallinen maan talouden polttopiste on keskellä hämäläistä peltoa.

Suomen bruttokansantuotteen laskennallinen keskipiste on nyt selvitetty ensimmäistä kertaa. Asiantuntijan mukaan keskipiste kertoo siitä, että sijainti on entistä tärkeämpi tekijä elinkeinotoiminnassa.

Lunta on melkein puoli metriä. Alueella on rauhallista, vaikka seisotaan Suomen talouden kuumimmassa keskipisteessä. Laskennallisesti Lopen ja Riihimäen rajalla sijaitsevalla pellolla on Suomen bruttokansantuotteen keskipiste. Bruttokansantuote kertoo kaikkien maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvon yhden vuoden aikana.

Maan talouden tilastollinen keskipiste on nyt laskettu ensimmäisen kerran. Laskelman on tehnyt aluekehityksen asiantuntija Timo Aro.

– Bruttokansantuotteen keskipiste kertoo nimenomaan siitä, missä aluetalouden ja aluetuotannon keskipiste tällä hetkellä sijaitsee. BKT:n keskipiste ei kerro alueen todellista tuotantoa, työpaikkamäärää tai asukaslukua, sanoo Aro.

Suomessa BKT pystytään mittaamaan ainoastaan seutukunta- ja maakuntatasolla. Aron mukaan laskelma on “kohtuullisen monimutkainen”.

– Ensin on määritelty kaikkien Suomen seutukuntien keskipisteet ja sitten tarkasteltu kuinka paljon bruttokansantuotetta jokainen seutukunta on tuottanut viimeisimmän tilaston mukaan. Sen jälkeen on laskettu yhdistämällä nämä keskipisteet ja BKT:n arvot ja sitä kautta päädytty sitten Riihimäen ja Lopen välissä olevalle pellolle, listaa Aro.

Ensimmäistä kertaa laskettu BKT:n keskipiste sijaitsee Riihimäen seutukunnassa, Kanta-Hämeen maakunnassa. Riihimäen seutukuntaan kuuluu Riihimäen ja Lopen lisäksi myös Hausjärven kunta. Kuva: Ville Välimäki

Sijainti, sijainti ja sijainti

Riihimäen seutua halkovat sekä päärata että valtatie kolme. Logistisia yhteyksiä on hyödynnetty jo pitkään kuntamarkkinoinnissa. Siitä huolimatta tieto maan bruttokansantuotteen keskipisteen sijoittumisesta seutukunnalle on tervetullut fakta alueen kunnille.

– Tämä tutkimustulos osoittaa, että Riihimäen seutu on taloudellisen toimeliaisuuden näkökulmasta aivan keskeisellä pelipaikalla, viestittää Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.

Kaupunkien ja kuntien välisessä kilpailussa sijainnista on viime aikoina tullut yksi tärkeimmistä tekijöistä.

– Totta kai yritystoimintaa halutaan kuntaan lisää. Se, että olemme näin keskeisellä sijainnilla on arvokas asia meille, sanoo Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela.

– Saimme todella hyvän faktan yrityshoukutteluun Riihimäelle, sanoo pisteen laskemisen idean isä, Riihimäen elinvoimajohtaja Mika Herpiö.

BKT:n keskipisteeksi nyt lasketulla alueella sijaitsee muun muassa kaksi Valion suurta teollisuuslaitosta eli Herajoen meijeri sekä välipalatehdas. Tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölä myöntää, että sijainnin merkitys on viime aikoina vain korostunut.

Sijainnilla on suuri merkitystä työvoiman saatavuuteen. Valion Riihimäen yksiköihin kulkee väkeä töihin kaikista ilmansuunnista. Niin ikään polttoaineiden hinnat vaikuttavat suoraan tuotteiden katteisiin.

– Meiltä lähtee tästä jakeluvarastosta noin 80–90 rekkaa joka päivä eri puolille Suomea ruokakauppoihin, joten mitä lyhyemmät matkat, niin sitä kustannustehokkaampaa se on ja myös ympäristöystävällisempää, sanoo Pääkkölä.

Kuvassa vas. Riihimäen elinvoimajohtaja Mika Herpiö, Valion tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölä ja Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Kanta-Hämeessä sijaitsee kolme tärkeää pistettä

Kanta-Hämeen maakuntaan osuu nyt mitatun BKT:n keskipisteen lisäksi myös maan väestöllinen keskipiste eli Weberin piste. Timo Aron mukaan Suomen työpaikkojen keskipistekin sijaitsee Kanta-Hämeessä Janakkalassa.

Helsingin seutu, Tampereen seutu ja Turun seutu ovat kaikki suurin piirtein sadan kilometrin etäisyydellä seutukunnalta.

– Kanta-Häme sijaitsee maantieteellisesti aika optimaalisessa paikassa ja Kanta Hämeellä on niin sanottu sijaintietu puolellaan, sanoo Aro.

Aron mukaan sekä BKT:n keskipiste, väestön keskipiste että työpaikkojen keskipiste ovat valuneet 2000-luvulla pikku hiljaa etelän ja lounaan suuntiin. Kilometrilukemin siirtymä on hidas, mutta suunta selkeä.

– Vuosikymmen kerrallaan BKT:n keskipiste on pikku hiljaa tullut koko ajan etelä-lounaissuunnassa alaspäin ja tällä hetkellä ollaan Riihimäen ja Lopen kohdalla, sanoo Aro.

Aron mukaan elinkeinoelämän painopiste kääntyy koko ajan vahvemmin ja vahvemmin etelään, mutta näkymä ei ole mustavalkoinen. Esimerkiksi valmistava tuotanto sekä raaka-aineet sijaitsevat edelleen muualla kuin Helsingin seudulla.