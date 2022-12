Yksin asuvat suomalaiset on unohdettu, sanoo ekonomisti – näin eriarvoisuus näkyy

Yhteishuoltajuus, kotitalousvähennys, vuokra-asunnot, omistusasunnot...

Yhteishuoltajuus

Jos eronneilla vanhemmilla on yhden tai useamman lapsen yhteishuoltajuus, vain toinen vanhempi saa lapsiin liittyvät tuet ja etuudet, vaikka lapset asuisivat vuoroviikoin vanhempiensa luona. Silloin toinen vanhemmista, niin sanottu etävanhempi, luokitellaan yksinasuvaksi.

Työasuntovähennys

Jos perheellisen työpaikka on Helsingissä ja perhe Heinolassa, hän on oikeutettu työasuntovähennykseen, eli hän voi hommata itselleen asunnon “työkaupungista” ja vähentää siitä aiheutuvia kuluja verotuksessa. Yksin asuvilla näin ei ole, vaan saadaakseen työasuntovähennyksen, pitäisi toisessa kaupungissa olla eri työ - eli siis yhdellä ihmisellä kaksi työtä kahdessa eri kaupungissa. Yksin asuvien on siis muutettava työn perässä toisaalle.

Asuntosijoittajien veroporkkana

Pienten asuntojen hinnat ovat nousseet kasvukeskuksissa jo pitkään. Iso syy siihen on asuntosijoittajat, jotka ostavat pieniä asuntoja sijoitusmielessä. STTK:n Lainan mukaan asuntosijoittajien veroporkkanoiden purkaminen parantaisi yksinasuvien mahdollisuutta ostaa itselleen oma asunto.

Kotitalousvähennys

Nyt kotitalousvähennys on henkilökohtainen, eli pariskunnat saavat yksinasuvaan nähden kotitalousvähennykset tuplana. Tilanne olisi tasa-arvoisempi, jos kotitalousvähennys olisi kotitalouskohtainen.

Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot asuntopolitiikassa

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävä määrä takaisi sen, että yhä useampi voisi taloudellisessa mielessä asua yksin, jos haluaisi.