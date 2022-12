Elävä tuli ei ole väistynyt ledien tieltä tunnelman luojana – sähkökatkoilla uhkailu kiihdyttää kynttilöiden markettikauppaa

Kynttiläpaja Punatulessa Kauhajoella tuotteet tehdään käsityönä. Kauppa on virkistynyt jälleen hiljaisemman korona ajan jälkeen.

Kynttiläkauppa käy vilkkaana monestakin syystä. Joulu on kynttilöiden ykkössesonki muutenkin, mutta nyt kauppaa vauhdittavat lisäksi uutiset mahdollisista sähkökatkoista

Kun astuu ovesta kynttiläpaja Punatulen pieneen myymälän Kauhajoella, tekee mieli pysähtyä heti kynnyksellä lepuuttamaan silmiään edessä avautuvassa värimeressä.

Se on yleinen reaktio, nauraa yrittäjä Ari Valtonen, vaikka ei kai kenenkään pitäisi yllättyä kynttiläpajaan tullessaan siitä, että seiniä kiertävät hyllyt notkuvat kynttilöistä.

– Meillä on paljon värejä, ehkä se tekee sen, arvelee Valtonen.

Ari ja Kirsi Valtonen päätyivät kynttiläyrittäjiksi sattumalta.

Arilla oli tilitoimisto Lapualla ja hän kuuli, että paikkakunnalla vuodesta 1995 toiminut Punatuli tulee myyntiin. Illalla käytiin lyhyt neuvottelu vaimon kanssa.

– Seuraavana päivänä soitin, että tiedän sille ostajan. Se kävi käytännössä yhdessä yössä.

Kaupat tehtiin vuonna 2017. Siitä alkoi alan opiskelu ja tuotanto siirrettiin omaan pihapiiriin Kauhajoelle.

– Pistettiin Pelle Pelottoman lakit päähän ja ruvettiin kehittelemään.

Eikä usko kynttilän asemaan suomalaisessa perinteessä ole horjunut.

Ari ja Kirsi Valtosesta tuli kynttiläyrittäjiä yhdessä yössä. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Toimitusvarmuus pienen pajan huolena

Kynttilät ovat Valtosille sivutoimi jonka lyhyt mutta kiivas sesonki ajoittuu loka-joulukuulle. Pääasiassa kauppaa käydään netissä.

Käsintehdyillä, personoiduilla kynttilöillä ei pystytä hinnalla kilpailemaan massatuotannon kanssa.

– Me tehdään nämä käsin. Hinnoittelu on lähtenyt siitä, ettei me voida tehdä markettihinnalla.

Koronavuodet olivat Punatulessa hiljaisia, ei ollut messuja tai muita myyntitapahtumia, missä tuotteita tavallisesti myydään ja markkinoidaan. Nyt kauppa on jälleen piristynyt.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana kynttilätuotannon murheena on ollut olennaisen raaka-aineen eli parafiinin saatavuus ja hinta.

Saatavuusongelmat alkoivat kesällä 2021 ja tilanne on vaihdellut.

– Aina ne ovat ratkenneet ja me on saatu sitä tarpeeksi, mutta meillä on isot varastot ihan siksi, että toimitusvarmuutta ei ole, sanoo Valtonen.

Punatulen yrittäjille kynttilät ovat sivutoimi. Jouluiset kynttilät tehdään kesähelteillä ja joulun alla niitä myydään paljon muun muassa yrityslahjoiksi. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Parafiinin hinta tuplaantui

Parafiinin hinta ja saatavuus on yhteinen ongelma isolle ja pienelle kynttiläpajalle.

Myös perinteikkään kynttilätehtaan Havin tuotannossa kamppaillaan nousevien kustannusten kanssa.

Parafiinin hinta lähti nousuun, jo koronan aikana ja Venäjän hyökkäyssota kiihdytti nousua entisestään.

Venäjä on suuri parafiinin tuottaja ja oli viime joulukuuhun saakka Havin pääasiallinen raaka-aineen tuontimaa.

– Sitten kaikki muuttui. Nyt parafiini on hankittu Euroopasta, mikä on tarkoittanut huimaa hinnannousua, kertoo Havin toimitusjohtaja Linda Schlobohm.

Parafiinin hinnan tuntuva nousu näkyy väjäämättä myös kynttilöiden hinnassa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Samaan aikaan kun parafiinin hinta on tuplaantunut, ovat kohonneet muutkin tuotannon kustannukset. Ne siirtyvät vääjäämättä kynttilän hintaan.

Kaikkea ei voi suoraan siirtää ja se nakertaa kannattavuutta huolimatta siitä, että myynti on kasvanut usean vuoden ajan.

– Joissain tuotteissa on ollut rajuakin hinnan nousua, toteaa Schlobohm.

Hintoja on tarkistettava myös uniikkituotteissa, kertoo Ari Valtonen.

– Meillä on iso varasto levyparafiinia, siitä tehtyjen tuotteiden hintaa ei ole vielä tarvinnut nostaa, mutta ensi vuonna sekin tulee vastaan, on pakko nostaa hintoja.

Sähkökatkoilla uhkailu kiihdyttää kynttiläkauppaa

Joulu on kynttilöiden huippusesonki. Tänä vuonna se on ollut tavallistakin kiivaampi marketeissa myytävien kynttilöiden osalta.

Kynttilämyyntiä vauhdittaa jatkuva puhe sähkökatkojen mahdollisuudesta. Ihmiset varautuvat siihen, että kynttilöitä on kaapeissa, kertoo Schlobohm.

– Meille on tällä viikolla tullut keskusliikkeiltä yrityksen ennätys tilauksissa markeitteihin, iloitsee Schlobohm.

Isolla ja pienellä kynttiläyrittäjällä on yhteinen näkemys siitä, että erityisesti kotimainen kynttilä säilyttää asemansa myös tulevaisuudessa. Ledivalo ei aja samaa asiaa.

– Sähkölamppukin keksittiin, ja yhä tarvitaan kynttilöitä. Molemmille on oma, eri funktionsa, uskoo Linda Schlobohm Havilta.

Punatulen käsintehnyt uniikkikynttilät eivät välttämättä ole niitä, joita hamstrataan sähkökatkon varalle. Niitä menee muun muassa yrityslahjoiksi ja tilataan erikseen yhdistysten ja yhteisöjen tarpeisiin.

Elävä tuli viehättää monia, kynttilän muodosta huolimatta.

– Tykkään tuijotella sitä liekkiä ja miettiä syntyjä syviä. Sillä on oma rentouttava vaikutuksensa, kiteyttää Ari Valtonen.

