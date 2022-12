Kynsistudion asiakkaista puolet on perunut joulunalusaikojaan: ”Nyt on pahempi tilanne kuin koronan alkaessa”

Kuusankoskella toimivan kauneushoitolayrittäjä Paula Tervolinin kosmetologi- ja rakennekynsiasiakkaista puolet on kadonnut tänä talvena. Joulukuun piti olla sesonkia ripsi- ja kynsipuolella, mutta toisin kävi.

– Meillä täällä Kuusaan liikkeessä on normaalisti neljä tekijää, ja nyt töitä riittää vain yhdelle. Tilanne on jopa pahempi kuin koronan alkaessa, niin nopeasti ja paljon asiakkaiden määrä on vähentynyt, Tervolin kertoo.

Ihmiset säästävät tällä hetkellä korkeiden hintojen vuoksi niin elintarvikekustannuksissa kuin sähkönkulutuksessa. Asiantuntijat arvioivat säästämisen vaikeuttavan erilaisia palveluita tarjoavien yrittäjien liiketoimintaan jo nyt, kun ihmiset karsivat menojaan.

Talous seilaa

Tervolinin tilanne ei ole ainutlaatuinen, sillä samansuuntaista kehitystä kuluttajien varovaisuuden kasvusta on ollut pitkin syksyä.

Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Jouko Kangasniemi toteaa, että kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt Venäjän hyökkäyssodan, inflaation ja yleisen epävarmuuden myötä poikkeuksellisen voimakkaasti.

– Luottamuksen heikentyminen on perinteisesti tarkoittanut myös kulutuksen ja palveluiden kysynnän supistumista. Toistaiseksi tästä huolimatta kuluttajat ovat esimerkiksi korttimaksudatan perusteella jatkaneet kuluttamista, Kangasniemi kertoo.

Paula Tervolin on Kuusankosken keskustassa sijaitsevan Villa Ruths Beautyn omistaja. Oikealla asiakas Soile Tynkkynen. Kuva: Antro Valo / Yle

Joulu on tyypillisesti aikaa, jolloin kulutus on huipussaan.

Kangasniemen mukaan suomalaiset satsaavat jouluun mahdollisuuksien mukaan, vaikka nyt ollaankin enemmän tarjouksien ja edullisempien tuotteiden perään.

– Tilanne vaihtelee suuresti kotitalouksien välillä, riippuen vaikkapa siitä missä asutaan, kuinka lämmitetään, millainen on sähkösopimus, kuinka suuri ruokakunta on ja millä liikennevälineellä liikutaan. Osalla ihmisistä jäi rahaa säästöön korona-aikana, ja osa taas on suurissa vaikeuksissa päivittäisten maksujen kanssa, Kangasniemi sanoo.

Yrittäjien luottamus vielä hyvä

Kymenlaakson Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen sanoo, että palveluja tarjoavien yrittäjien tilanne yleisesti on kuitenkin vielä hyvä.

Hänellä on joitain havaintoja yrityksistä, jotka ovat menettäneet asiakkaitaan sen vuoksi, että ihmiset ovat vähentäneet eri palvelujen ostoja.

Kauneusalalla huippusesongit ajoittuvat jouluun ja kesän alkuun. Kuva: Antro Valo / Yle

Suomen Yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan kaikista yrityksistä 51 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Tilanne on paras yli 10 henkeä työllistävissä ja heikoin yksinyrittäjillä.

Yritysten talousnäkymät ovat mittauksessa pysyneet kutakuinkin samoina kuin loka- ja syyskuussa, eli laskua ei ole ollut. Yritysten taloudellinen tilanne arvioidaan tosin jonkin verran heikommaksi kuin toukokuussa, kyselystä selviää.

Kauneushoitolayrittäjä Paula Tervolin suhtautuu asiakkaiden vähenemiseen ymmärryksellä.

– Meillä on ollut nyt vähän haastavampaa, mutta ymmärrän asiakkaita. Pitäähän minun itsenikin säästää. Luulen ja toivoisin, että sähkohuolten helpotettua asiakkaat palaisivat, ja kesäsesonki pääsisi alkamaan normaalisti, Tervolin sanoo.

Tervolin teki ystävälleen Soile Tynkkyselle nopean kynsihuollon. Kuva: Antro Valo / Yle

Joulun jälkeen uusi aika

Vuodenvaihteen jälkeen palveluita tarjoaville yrittäjille ennustetaan entistä hankalampia aikoja, koska joulun kulutusjuhla jää taakse ja ihmisille tulee kalliita sähkölaskuja.

– Vuodenvaihteen jälkeen on talven kylmin aika, eli sähkö maksaa kotitalouksille enemmän. Sitten aletaan miettiä, mistä kulutuksesta karsitaan. Kaikki ei-välttämättömät kulut ovat ne, joista voi tinkiä, Jääskeläinen sanoo.

Kevään tilannetta on EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan vielä hankala ennustaa. EK:n tuoreen tutkimuksen mukaan 28 prosenttia kaikista yrityksistä kertoo suunnittelevansa lomautuksia seuraavan kuuden kuukauden sisällä. Palvelualoilla vastaava luku on 18 prosenttia.

Paula Tervolinilla on yritystoimintaa myös tilaisuus- ja pitopalvelujen puolella. Kuva: Antro Valo / Yle

Yrittäjä Paula Tervolinin näkymät ovat kuitenkin valoisammat. Hän uskoo, että tilanne palautuu ennalleen.

– Minusta tuntuu, että tässä tulee tapahtumaan samalla tavalla kuin koronan kanssa. Aluksi oltiin todella varovaisia ja meillä oli hiljaisempaa, mutta sitten kyllästyttiin olemaan kotona, ja ihmiset alkoivat taas palailemaan palvelujen äärelle.