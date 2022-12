Kaupunkikameran maksaa kunta, mutta kuvat katsoo vain poliisi – ”Niistä pääsee näkemään vaikka että kuka löi ketä, jos on tappelunpoikanen ollut”

Vielä jokunen vuosi sitten poliisi kannusti pohjalaismaakuntien kuntia hankkimaan niin sanottuja kaupunkikameroita poliisin avuksi. Nyt tilanne on toinen ja kameroiden määrä poliisin mukaan kohtalaisen hyvä.

Kuntien kameravalvonta on lisääntynyt pohjalaismaakunnissa viime vuosina ripeästi.

Kaupunkikameroita on 13 kunnassa yhteensä kuutisenkymmentä, yleensä keskeisillä paikoilla ja siellä, missä tapahtuu. Ensi vuoden puolella luku kasvaa yhä, kun Teuva ottaa kameran käyttöön.

Kaupunkikameran maksaa kunta, mutta sen kuvaa katsoo vain poliisi. Kuva menee tilannekeskukseen, ja siitä voi olla hyötyä sekä silloin tapahtuu että silloin, kun tapahtunutta selvitetään.

Niiden avulla on selvitelty tappeluita, kaahamisia, suojatie- ja skuuttionnettomuuksia, mutta myös ampuma-asetilanteita.

Erityisesti kameroita on hankittu Etelä-Pohjanmaalla, missä sijaitsee valvontakunnista nyt kahdeksan. Pohjanmaalla kamerat on vain kahdessa kaupungissa, Keski-Pohjanmaalla kolmessa kunnassa.

Pohjalaiskunnat, joissa on kaupunkikameroita Avaa Alajärvi Alavus Isojoki Isokyrö Kannus Kauhajoki Kokkola Lapua Perho Pietarsaari Seinäjoki Vaasa Ähtäri

Toisaalta poliisinkaan toive ei ole, että kameran silmä tuijottaisi joka paikassa.

– Lähinnä kyse on keskustoista ja muista paikoista, joissa kokoontuu paljon ihmisiä. Käyttötarkoituksen pitää olla järkevä, eikä ole ajatus, että kameroilla pitäisi kattaa kuntien kaikki nurkat, sanoo komisario Pasi Sillanpää Pohjanmaan poliisista.

Sen sijaan poliisin toive on, että kalustoa päivitettäisiin tekniikan kehittyessä niin, että kuvan laatu ja kameran käyttömahdollisuudet olisivat ajan tasalla.

Apua ennen, aikana ja jälkeen

Kameroista on apua rikostutkinnalle ja joskus myös partioille, joille tilannekeskus voi välittää reaaliaikaista tietoa.

– Sellaista, että nyt on tekijä poistunut tai tällainen auto siellä oli. Voi antaa lisäinfoa ja ohjata partioiden toimintaa, kuvaa Sillanpää.

– Periaatteessa kun saadaan tehtävästä tietoa eli hätäkeskus hälyttää, kyetään kääntämään kameroita tapahtumapaikalle, jolloin partio saa siitä avun ja ennakkotiedon ennen kuin ehtii paikalle, sanoo komisario Vesa Toivanen Kokkolasta.

Esimerkiksi Kokkolassa poliisi usein ehtii keskustaan ennen lisätietojen hankkimista, mutta maaseudulla kamerasta voi olla suurempikin hyöty, varsin pienellä satsauksella.

– Kun kameran sijoitusta mietitään huolella, käytännössä yksi kamera saattaa pienemmällä paikkakunnalla riittää, Toivanen sanoo.

Kameroiden paikoista poliisi ja kunta neuvottelevat yhdessä. Taustatukea saadaan kentältä ja tilastoista siitä, missä yleensä tapahtuu.

Kokkolassa uusimmat kamerat ovat Tapahtumapuistossa. Niiden asetteluun poliisi pääsi vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheessa.

– Itse tapahtumien aikana nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Siinä on ennaltaestävä aspekti ja rikostutkinnallinen, näistä päästään katsomaan esimerkiksi, kuka löi ketä jos siellä jonkinlainen tappelunpoikanen on ollut, Toivanen sanoo.

Käyttöä kameroille on myös sesongin ulkopuolella.

– Tapahtumapuisto on varsinkin näin talvea vasten hiljainen, mutta aina välillä tänne eksyy autolla-ajon harjoittelijoita, ja niistä on tullut poliisille jonkin verran tehtäviä. Niitä päästään katsomaan.

Myös kunta ja kuntalainen hyötyvät

Kameroiden toivotaan myös ehkäisevän häiriökäyttäytymistä.

– Kyllä niillä on vaikutusta. Voi verrata liikennevalvontakameroihin, joista on tehty tutkimustakin. Jo pelkkä tyhjä liikennekameratolppa maantiellä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, joten kyllä siitä vaikutusta on jo ennaltaestävässä mielessä, sanoo Toivanen.

Tutkinta taas voi hyötyä siitäkin, mitä kamera ei näytä. Näin esimerkiksi silloin, kun yritetään selvittää jonkun ihmisen liikkeitä. Kameran avulla voidaan poissulkea tuo reitti tiettynä ajankohtana.

Kunta siis maksaa viulut, esimerkiksi Kokkolan puolen tusinaa vuokrakameraa kustantavat runsaan tuhat euroa vuodessa kameraa kohti, arvioi infrapäällikkö Visa Wennström. Lisäksi kunnan pussista menee kameran tarvitsema sähkö.

Wenntrömin mukaan poliisin saama hyöty on samalla kuntalaisen hyötyä:

– Kyllä siitä ilman muuta kaupunkilaiset hyötyvät sitä kautta, että jos jotain tapahtuu, kameran kuvien perusteella voidaan selvitellä tapahtunutta jälkeenpäin. Ja kun nämä yleisten alueiden kamerat ovat reaaliaikaista kuvaa lähettäviä kameroita, tokihan sillä pystytään sitten ennalta estämään ikäviä tapahtumia.

Kunnissa on toki paljon muitakin kameroita: joillakin kiinteistöillä ja monilla yrityksillä omansa ja kaupungilla jonkin verran esimerkiksi Kokkolassa liikuntapaikoilla.

Negatiivista palautetta niistä ei ole saanut sen paremmin poliisi kuin kaupunkikaan.

– Ehkä päinvastoin. Auttaahan se omaisuuden turvaamisessa ja ehkä luo turvallisuudentunnettakin, kun on se tieto, että valvontakamerat on päällä, sanoo Wennström.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 22. joulukuuta kello 23 asti.

Aiheesta enemmän:

Kadonneen lapualaispojan etsinnöissä ei ratkaisevaa tulosta – poliisi toivoo valvontakameroista apua

Lisääntynyt ilkivalta pakottaa toimenpiteisiin Vöyrillä – päiväkodin pihassa leikitty tulella ja kiipeilty katolla

Tampereen huumekauppa halutaan nyt kuriin kameroilla – tutkija pelkää, että ongelma vain siirtyisi