Poliisi pyytää lisää havaintoja henkirikoksesta epäillyn Mika Moringin liikkeistä – asioi Kuopiossa Saara Arvan katoamisen aikoihin

Henkirikoksista epäilty Mika Moring on liikkunut kuvassa olevalla autolla. Hän on myös liikkunut mahdollisesti mustalla Audilla. Kuva: Poliisi

Itä-Suomen poliisi uskoo Mika Moringin liittyvän myös 2019 tapahtuneeseen Saara Arvan katoamiseen. Arvan viimeisistä liikkeistä on tullut lisää tietoja.

Itä-Suomen poliisi on saanut uusia tietoja paikoista ja ajankohdista, jolloin vuonna 2019 kadonnut Saara Arva on nähty.

Helsingin poliisi kertoi viime viikolla poliisin epäilevän 51-vuotiasta Mika Moringia henkirikoksesta. Itä-Suomen poliisi epäilee Moringin liittyvän myös Saara Arvan katoamistapaukseen.

Itä-Suomen poliisi kiittää saamistaan vihjeistä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ja tietoja sekä Saara Arvan että Mika Moringin liikkeistä ja heillä käytössä olleesta autosta aikavälillä 31.8.–1.9.2019.

Viimeisin havainto Saara Arvasta on poliisin mukaan Neiturin kanavalla Konnevedellä 31.8.2019 kello 19–20.

Lisäksi mustasta Audista ja Moringin tuntomerkkeihin sopivasta miehestä on tehty havainto elokuun viimeisenä päivänä vuonna 2019 kello 21 aikaan Tervossa Koskentiellä rannan lähellä olevalla levähdyspaikalla.

Poliisin tiedossa ei ole, onko Saara Arva ollut tuolloin Moringin seurassa. Arva on syntynyt vuonna 1984, hän on 165 senttimetriä pitkä ja on ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Poliisin tietojen mukaan Mika Moring on käynyt syyskuun ensimmäisenä vuonna 2019 kello 13 aikaan Kuopiossa Motonetissä, josta hän on palannut Vesannon suuntaan.

Poliisi epäilee, että ainakin toinen henkilöistä on liikkunut Vesannon keskustassa 1. syyskuuta 2019 alkuillasta. Arvan pankkikorttia on käytetty hieman kello 18 jälkeen Vesannon keskustassa sijaitsevalla automaatilla ja sen jälkeen läheisellä ABC-kylmäasemalla.

Poliisi pyytää edelleen vihjeitä

Mika Moring on ollut pidätettynä joulukuun toisesta päivästä lähtien. Poliisin tutkimusten perusteella hän on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina.

– Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa, kertoo tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta Helsingin poliisista.

Poliisia kiinnostaa erityisesti mahdolliset havainnot Mika Moringista, Saara Arvasta ja heillä käytössä olleesta mustasta Audista elokuun viimeisen päivän illalta ja syyskuun ensimmäiseltä päivältä.

Ilmoita kaikki havainnot ja vihjeet Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai vihjenumeroon 0295 415 232.