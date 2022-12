Jarkko Ahola veti Teräsbetonissa ilman paitaa – nyt hän on kirkkoja kiertävä joulukonserttien konkari

– Onko täällä miehiä yleisössä? Yleensä kun teistä ei lähde ääntä.

Jarkko Ahola viihdytti yleisöä torstaina Turun Mikaelin kirkossa. Hän esiintyi siellä osana Taivas korkealla -joulukonserttikiertuettaan.

Laulaja tietää, miten jäyhempikin kirkkoyleisö saadaan rentoutumaan. Hän on tehnyt joulukonsertteja kirkoissa jo kymmenen vuoden ajan.

Kirkko oli aluksi hevimuusikolle erikoinen paikka esiintyä.

– Se oli hyvin jännittävää ja haastavaa. Ei tiennyt yhtään miten päin pitää olla. Eikä muuten tiennyt yleisökään. Se oli hyvin harrasta ja että saako taputtaa. Nykypäivänä se on hyvin paljon vapaampaa.

Jarkko Ahola esiintyi joulukonsertissa Turun Mikaelin kirkossa 15.12.2022. Kuva: Niko Kotiranta / Yle

Laulajan taival joulumusiikin kanssa alkoi jo Raskasta joulua -projektin parissa vajaat 20 vuotta sitten. Heviversiot tunnetuista joululauluista upposivat suomalaisten sydämiin niin levyillä kuin keikoillakin.

Vuosien varrella Raskasta joulua on muuttunut osaksi suomalaista jouluperinnettä. Ahola on mukana enää harvakseltaan, sillä hänelle avautui oma jouluinen ura.

Aholan versio Sylvian joululaulusta johti laulajan omaan joululevyyn Ave Maria - Joulun klassikot (2012). Kaksi vuotta myöhemmin ilmestyi jatkoa albumilla Suojelusenkeli - Joulun klassikot 2.

Joulumusiikki vei mennessään, ja Ahola ei meinaa ymmärtää sitä edelleenkään.

– En olisi 11 vuotta sitten uskonut, että tällaista tapahtuu. Teräsbetonissa mentiin ilman paitaa ja oltiin kovin metallia. Oli se aikamoinen muutos, mutta elämä vie ja minkäs sille mahtaa.

– Suomalaiset joululaulut ovat aika uskonnollisia, mutta moni ei varmaan sitä uskonnollisuutta niin syvällisesti ajattele, sanoo Jarkko Ahola. Kuva: Niko Kotiranta / Yle

Jarkko Ahola esittää joulukonserteissaan pitkälti perinteisiä joululauluja. Yleisön suosikkeja ovat esimerkiksi Suojelusenkeli, Ave Maria ja Oi jouluyö.

Tämän vuoden kiertueella laulaja tulkitsee muutakin kuin suomalaisten rakastamia synkkiä joululauluja.

Koska maailmantilanne on jo tarpeeksi synkeä, hän laulaa keveämpiä amerikkalaisklassikoita kuten Have Yourself a Merry Little Christmas ja Winter Wonderland.

Aholan mielestä joulumusiikille on tässä ajassa erityistä tilausta.

– Elämä loppuu joskus ja kaikki tietävät sen. Nyt kun se on noin läsnä uutisissa, niin se vetää vakavaksi. Ihmiset varmasti kokevat, että jostakin sitä tukea, turvaa ja ymmärrystä pitää hakea, niin miksi ei joululauluista.

– Ihmiset hakevat joulumusiikista lohtua. Varsinkin uskonnollisten joululaulujen sanoma on lohduttava, vaikkakin hieman synkkä, pohtii Jarkko Ahola. Kuva: Niko Kotiranta / Yle

Joulukonserteille riittää kysyntää

Joulukonsertteja on päästy järjestämään jälleen normaalisti koronavuosien jälkeen. Suurin osa sadoista konserteista pidetään kirkoissa ja niihin on riittänyt joulun tunnelmaa kaipaavaa yleisöä.

– Ollaan tietyssä mielessä palattu normaaliin ja koronaa edeltävään aikaan, sanoo musiikin asiantuntija Teija Tuukkanen Kirkkohallituksesta.

Joulukonserteille on selkeästi kysyntää, sillä esimerkiksi Diandran joulukiertueen yli 20 konsertista suurin osa on ollut loppuunmyytyjä. Ja pelkät kirkotkaan eivät enää riitä joulumusiikille. Siitä on esimerkkinä joululaulujen tulkkina tunnetun Suvi Teräsniskan lauantain suurkonsertti Tampereen areenalla.

Suvi Teräsniskaa on kutsuttu joulun kuningattareksi. Kuva on laulajan joulukonsertista Johanneksen kirkosta Helsingistä vuoden takaa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Korona jätti kuitenkin jälkensä ihmisten lipunostoon. Päätökset konserttiin lähtemisestä tehdään viime tipassa. Tämä on huomattu Warner Music Live -ohjelmatoimistossa, joka järjestää tänä vuonna noin sata joulukonserttia.

– Kyllähän se luo panetta ja riskiä, jos saamme tietää vasta tapahtumapäivänä, kuinka paljon kuluttajia tulee tapahtumaan, sanoo markkinointipäällikkö Jaana Kapanen.

Tämän vuoden joulukonserttisesonkia himmensi Suomen suurimpiin tapahtumanjärjestäjiin lukeutuvan RH Entertainmentin konkurssi. Sen myötä suositun Raskasta joulua -kiertueen konserteista jouduttiin perumaan 11 eli lähes puolet. Tämä osaltaan loi lisää epävarmuutta yleisöön, joka muutenkin puntaroi konserttiin lähtemistä viime metreille asti.