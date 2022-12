Barzan Namiq tarjoaa taksikyytejä kolmella sovelluksella ja mittarilla – kyytien hinnoissa jopa 50 prosentin eroja

Kun Barzan Namiq starttaa autonsa aamulla, hän käynnistää kolme kyytisovellusta: Yangon, Uberin ja Boltin.

Eniten hän saa tällä hetkellä tilauksia Boltin kautta.

Virolainen kyytipalvelu Bolt tuli kesällä Suomen markkinoille jo kolmatta kertaa.

Aiemmat valtausyritykset eivät päättyneet hohdokkaasti. Yhtiö on jo kahdesti joutunut vetäytymään Suomen markkinoilta.

Tällä kerralla tilanne on toinen. Bolt on valmis tekemään töitä pitkään ja investoimaan kunnolla saavuttaakseen markkinajohtajuuden Suomessa, sanoo Boltin maajohtaja Mikael Uusivuori.

Bolt haastaa kilpailijansa laajalla alennuskampanjalla. Yhtiö tarjoaa uusille käyttäjille ensimmäiset kymmenen matkaa puoleen hintaan.

Kuljettaja saa kuitenkin työstään täyden korvauksen. Bolt kosiskelee kuskeja myös perimällä kilpailijoitaan pienemmän komission kyydeistä.

Tällä taktiikalla Bolt on saanut yli 500 kuljettajaa riveihinsä. Sen sovelluksella oli marraskuun lopulla viikoittain noin 20 000 aktiivista käyttäjää.

Kolmea kyytisovellusta käyttävä Namiq sanoo, että Boltin suosio perustuu hyvään sovellukseen ja halpaan hintaan.

– Me teemme tätä rahan takia, ja Boltilta kuski saa eniten. Lisäksi Bolt on kuskille ja asiakkaalle helppokäyttöinen, Namiq sanoo.

Barzan Namiq pitää Boltin sovellusta kaikkein helppokäyttöisimpänä. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Yango on lyhyellä matkalla halvin

Yle vertasi kyytisovellusten hintoja Helsingissä lyhyellä ja pitkällä matkalla.

Noin kahden kilometrin matkalla Yango oli halvin. Sen sijaan noin 20 kilometrin matkalla Uber vei hintakilpailun niukasti.

Jos hyödynsi alennuskampanjaa, Bolt tuli halvimmaksi sekä lyhyellä että pitkällä matkalla.

Näin paljon taksimatka maksaa Helsingissä (euroina)

Lasipalatsi – Hotelli Clarion (2 km) Lasipalatsi – Lentoasema (20 km) Bolt 9,1 (ale 4,6) 35 (ale 25) Yango 6,1 35 Uber 8,15 33,5 02 Taksi 12 41 Fixu Taxi 12 35 Taksi Helsinki 15 53,9 Taksini 14,82 50

Vertailuun otettiin alustatalouden periaatteilla toimivien kyytisovellusten lisäksi perinteisiä mittaritakseja välittäviä palveluita. Kyytisovellukset pesevät vertailussa perinteiset mittaritaksit mennen tullen.

Ylen tekemä vertailu ei anna täydellistä kuvaa, koska hinnat vaihtelevat esimerkiksi kysynnän ja liikenne- sekä sääolojen mukaan.

Vertailu tehtiin arkiaamuna kello 11. Viikonloppuyönä ravintoloiden valomerkin aikaan hinnat voivat olla toiset.

Sovellustakseista Bolt toimii vain pääkaupunkiseudulla. Yangon voi tilata myös Turussa ja Tampereella. Laajin toiminta-alue on Uberilla. Se on levittäytynyt pääkaupunkiseudun lisäksi Turkuun, Tampereella ja Ouluun.

Kuljettajat: Yangon boikotti tuntuu edelleen

Boltin menestymiseen pääkaupunkiseudulla on voinut vaikuttaa Yangon hiipunut suosio. Useat Yangoa käyttävät kuljettajat kertovat Ylelle, että tilaukset sen kautta ovat vähentyneet.

– Asiakkaat ajattelevat, että tämä on Venäjän firma, Barzan Namiq selittää.

Suomalaiset alkoivat boikotoida Yangoa keväällä vastareaktiona Venäjän aloittamalle sodalle Ukrainassa. Yango on osa Venäjän Googleksi kutsuttua teknologiajätti Yandexia.

Kytkös Venäjään on otettu vakavasti esimerkiksi Virossa. Huhtikuussa yhtiöltä vietiin siellä toimilupa (siirryt toiseen palveluun), koska matkustajatietojen pelättiin päätyvän Venäjän sisäisen turvallisuuspalvelun käsiin.

Yango-kuskien nähtiin repivän mainoksia pois autoistaan keväällä. Nyt mainoksin varustettuja Yango-autoja vilisee taas katukuvassa. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Kesäkuussa yhtiön toimitusjohtaja Arkadi Volozh asetettiin EU:n pakotelistalle ja hän jätti tehtävänsä.

Yangon Pohjoismaiden aluejohtaja Erlend Eidsvollin mielestä yhtiön sidosta Venäjälle liioitellaan.

Yandexin emoyhtiö on rekisteröity Hollantiin. Marraskuun lopulla uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun), että se suunnittelee uudelleenjärjestelyä, jotta se voisi irtautua Venäjästä.

Kaikesta huolimatta Yango vakuuttaa, että yhtiön välittämien matkojen määrä on pysynyt vakaana. Myöskään Boltin saapuminen markkinoille ei ole vaikuttanut tähän.

Yhtiö kieltäytyy kertomasta tarkempia tietoja kyytien, sen alustaa käyttävien kuljettajien tai autojen määrästä.

Kun tilaa Uberin, paikalle voi kaartaa Yango

Koska Namiq ajaa monelle eri firmalle, hän ei ole liimannut autonsa kylkiin minkään yhtiön tarroja. Auton tunnistaa kuitenkin taksiksi katolla olevasta valosta.

Taksitolpilla näkee paljon autoja, joissa on yhden kyytipalvelun tunnukset, vaikka kuskilla olisi käytössään kaikki sovellukset.

Asiakkaalle tilanne voi olla hämmentävä. Jos esimerkiksi tilaa auton Uberin kautta, paikalle voi kaartaa Bolt tai Yango.

Kyytisovellusyritykset eivät näe asiassa ongelmaa. Yangon Erlend Eidsvollin mielestä sekä asiakkaat että kuskit hyötyvät siitä, että kuskit saavat toimia kuljettajina monille sovellustakseille. Hän vertaa kyytipalveluita sähköpotkulautoihin: niiden käyttäjät valitsevat sen brändin, joka on siinä hetkessä heille parhaiten saatavilla.

Kolmen kyytisovelluksen kuljettaja Barzan Namiq on samaa mieltä.

Namiqia harmittaa, jos asiakkaat peruvat kyydin ja jättävät maksamatta, kun hän on jo saapumassa paikalle. Tämä on mahdollista käteismaksun sallivalla Yangolla, mutta ei Boltilla tai Uberilla, jotka edellyttävät kortin käyttöä. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Taksiliiton toimitusjohtajaa Timo Koskista asia närästää. Hän ajattelee, että auton ulkoasusta pitäisi voida päätellä, mitä firmaa kyydin tarjoaja edustaa. Jos kuljettaja käyttää montaa sovellusta, ei autossa pitäisi selvyyden vuoksi olla minkään yrityksen teippejä.

Koskinen pitää ongelmana, että asiakas ei voi nykytilanteessa esimerkiksi vältellä huonoksi kokemaansa palvelua. Nyt voi käydä niin, että vaikka taksiasiakas vaihtaisi sovelluksesta toiseen, vastassa voi olla sama kuljettaja.

Bolt, Yango ja Uber sanovat kannattavansa kuljettajien vapautta valita itse, mille alustoille työskentelevät. Kuljettajat ovat yksityisyrittäjiä, eivätkä yhtiön työntekijöitä.

Monen alustan käyttöä on kuitenkin käytännössä sanktioitu. Jos kuljettaja ei esimerkiksi ota vastaan Yangon välittämiä kyytejä, koska on juuri kuljettamassa toisen alustan asiakasta, hän menettää pisteitä Yangon järjestelmässä.

Tämän vuoksi osa kuskeista on uskollisia yhdelle sovellukselle.

Barzan Namiq on ajanut taksia puolisen vuotta. Sitä ennen hän oli linja-autonkuljettaja.

Taksiuudistus toi hintoihin hajontaa

Kun taksialan sääntelyä purettiin vuonna 2018, päätöstä perusteltiin odotuksilla halvemmista hinnoista.

Kilpailun vapauttaminen on mahdollistanut sovellustaksien aseman vakiintumisen. Hinnan suhteen ne painivat omassa sarjassaan.

Myös mittaritaksit ovat kokeneet voimakkaita hintapaineita.

02 Taksin -tilaston mukaan taksikyytien hinnoissa kasvu on ollut maltillista, ja joillain alueilla ne ovat jopa laskeneet. Neljän vuoden tilasto perustuu laajaan kattaukseen eri yhtiöiden hintoja, mutta siinä ei ole mukana esimerkiksi pääkaupunkiseudulla merkittäviä Lähitaksia tai Taksi Helsinkiä.

Samaan aikaan kustannukset ovat kuitenkin esimerkiksi polttoaineen hinnan vuoksi kasvaneet. Muutaman euron kyytejä välittävien sovellustaksien kuljettajien lisäksi nyt myös perinteiset taksiyrittäjät ovat aiempaa ahtaammalla.

Barzan Namiq tekee tiliä myllerryksessä olevalla alalla kaikin mahdollisin keinoin.

Kolmen kyytisovelluksen lisäksi hänellä on autossaan myös perinteinen taksamittari. Se on kuitenkin käytössä ani harvoin, koska asiakkaalle sovellustaksin käyttäminen on halvempaa.

Namiq kuuntelee autossa tähän vuoden aikaan joulumusiikkia. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

