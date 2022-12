Zelenskyi toimii samalla logiikalla kuin näyttelijäroolissaan, sanoo presidentistä kirjan tehnyt ranskalaistoimittaja

Volodymyr Zelenskyillä on sellaisen kansan mandaatti, joka tietää mitä haluaa ja joka on muuttunut paljon viime vuosina, sanoo ranskalaistoimittaja Régis Genté.

Ranskalaistoimittaja Régis Genté ei yllättynyt, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi päätti olla pakenematta Kiovasta, kun Venäjä helmikuussa aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Hän ei ihmettele sitäkään, että presidentin kantti on kestänyt.

Gentén mukaan Zelenskyillä on kansan vahva tuki.

– Ukrainassa vallitsee demokraattinen ilmapiiri. Hänellä on sellaisen kansan mandaatti, joka haluaa taistella emansipaationsa puolesta, tietää hyvin mitä haluaa ja on muuttunut paljon viime vuosina, kertoo Suomessa tällä viikolla vieraillut Genté Ylen haastattelussa.

Genté katsoo, että kansan tuki Zelenskyille juontaa jo Maidanin vallankumoukseen 2014. Tuolloin monissa ukrainalaisissa heräsi muutoksen halu.

Genté on asunut ja työskennellyt entisen Neuvostoliiton alueella 20 vuotta.

Kesällä hän julkaisi työparinsa kanssa kirjan Volodymyr Zelenskyi – sodan sankari.

Kirja kertoo Zelenskyin taipaleesta suositusta näyttelijästä sotasankariksi ja avaa, miten 2014 Maidanin vallankumouksen seurauksena Itä-Ukrainan nuori polvi heräsi tiedostamaan identiteettinsä ja liittyi sankoin joukoin kannattamaan yhtenäistä Ukrainaa.

”Tulee vaikutelma, että hän on todella kansan parissa”

Etelä-Ukrainasta kotoisin oleva Volodymyr Zelenskyi nousi kansan tietoisuuteen televisioroolistaan vuonna 2015 alkaneessa komediasarjassa Kansan palvelija. Hän esitti historianopettaja Vasyl Holoborodkosta, joka valitaan sattumalta presidentiksi.

Vuonna 2019 Zelenskyistä tuli tosielämän presidentti.

Ja nyt hän on lännen silmissä sodan sankari.

Gentén mukaan kotimaassaan Zelenskyi ei kanna samanlaista sankarin viittaa kuin lännessä, vaikka onkin suosittu.

– Jäämällä Kiovaan Venäjän hyökätessä Zelenskyi lähetti vahvan viestin. Se oli kieltämättä rohkeaa.

Genté uskoo Zelenskyin suosion perustuvan siihen, että hän esiintyy kansalaisten kanssa tasavertaisena. Gentén mukaan Zelenskyi ei edes hallitse perinteistä poliitikkoroolia.

– Tulee vaikutelma, että hän on todella kansan palveluksessa. Ei ole syytä epäillä, että hän ei tukisi maataan kaikin keinoin, joita hänellä on presidenttinä käytössään, ilman että myöntyy kompromisseihin Venäjän kanssa.

Régis Genté on Georgian pääkaupungissa Tbilisissä asuva toimittaja, joka työskentelee tunnetuille ranskalaisille tiedotusvälineille kuten Le Figarolle, RFI:lle ja France 24 TV:lle. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Zelenskyi on Gentén mukaan modernin kansansa kuva.

– Hän edustaa poliittisesti mutta myös sosiologisesti modernia Ukrainaa. Hän ei ole sankari siinä mielessä, että hän pelastaisi Ukrainan, vaan ukrainalaiset itse pelastavat Ukrainan, Genté sanoo.

Genté katsoo, että Zelenskyi toimii saman logiikan mukaan kuin televisiosarjansa nimi Kansan palvelija. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että Zelenskyi seuraa kansan tahtoa. Se ei välttämättä ole vain hyvä asia.

– Kansan tahto voi todellisuudessa olla varsin ailahteleva, sitä voi myös tulkita ja manipuloida.

Gentén mielestä on kiinnostavaa, että Zelenskyistä tuli sodan sankari, vaikka hän on muun muassa ansainnut paljon rahaa televisio-ohjelmastaan venäläisillä markkinoilla.

Zelenskyi on voittanut informaatiosodan

Zelenskyi on jatkuvasti yhteydessä muun muassa valtiojohtajiin: kertoo sotatapahtumista, vetoaa Ukrainan puolesta, pyytää aseita.

Kirjassa muistutetaan, että jokainen puheenvuoro on räätälöity huolellisesti.

Gentén mukaan Zelenskyin päätehtävä on viestiä, ja on päivänselvää, että hän on voittanut informaatiosodan Venäjää vastaan.

Genté huomauttaa, ettei tämä ole ihme, onhan Zelenskyi näyttelijänä viestimisen ammattilainen ja voitti presidentinvaalitkin Instagramin avulla.

– Hänen viestintänsä on tehokasta ja yksinkertaista. Hän kertoo, että Ukrainaa vastaan hyökätään, hän on kansansa puolella, eikä ole aloittanut sotaa kuten Putin, joka puhuu palatsistaan kaukaa pöytänsä takaa.

Genté lisää, että tuskin kukaan muu kuin entinen näyttelijä vihreässä t-paidassaan onnistuisi välittämään kansalaisten tuntoja kuten Zelenskyi.

Zelenskyi on kasvanut presidenttinä

Zelenskyin heikkoutena Genté pitää sitä, että hänellä ei aina ole poliittista ymmärrystä.

– Yksi virhe oli se, että hän ei ymmärtänyt, että sota alkaa. Viimeiseen saakka hän kieltäytyi uskomasta yhdysvaltalaista tiedustelutietoa.

Genté pitää Zelenskyin kehittymistä presidentin tehtävässä huomattavana.

Presidenttikautensa alussa Zelenskyin tuntemus esimerkiksi Naton kaltaisista kansainvälisistä organisaatioista ja makrotalouden mekanismeista oli heikko, eikä hänen englannin taitonsa ollut kummoinen. Genté katsoo, että sodan pakottamana Zelenskyistä on muotoutunut valtiomies.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili sodan runtelemassa Butšassa Kiovan länsipuolella 4. huhtikuuta 2022. Kuva: ABACA/Shutterstock/All Over Press

Gentén mukaan Zelenskyillä ei oikeastaan ole mitään poliittista ideologiaa vaan hän poimii asioita sieltä täältä.

Hän painottaa taloutta ja digitaalisuutta.

– Tämä on yksityiskohta, mutta kertoo jotain: ainoa ministeri, joka on pysynyt samana Zelenskyin hallinnon ajan, on digitalisaatiosta vastaava ministeri.

Ukrainalaisten taisteluhalussa tulee nähdä myös historia

Genté uskoo Zelenskyin olevan valmis taistelemaan loppuun saakka, jos kansa niin haluaa.

Zelenskyi sanoi maaliskuussa, että mahdollisesta rauhansopimuksesta tulee Ukrainassa järjestää kansanäänestys.

– Mielestäni se on varsin rehellistä puhetta, sillä sodassa henkensä ovat antaneet tavalliset ukrainalaiset, Genté sanoo.

Genté on vaikuttunut ukrainalaisten päättäväisyydestä.

Ukrainan taisteluhalun taustalla ovat hänen mukaansa pikemminkin käytännön kuin ideologiset syyt. Ukrainalaiset kaipaavat vapautta ja parempaa arkea – ja haluavat elää oikeusvaltiossa.

Ukrainalaisten motivaatiossa taistella tulee nähdä myös – tai ennen kaikkea – historiallinen ulottuvuus, hän muistuttaa.

Hän antaa esimerkiksi Holodomorin. Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina julkilausuman, joka määrittelee Ukrainan 1930-luvun nälänhädän kansanmurhaksi neuvostojohtaja Josif Stalinin hallinnon aikana.

Ilman ymmärrystä näistä pitkistä juurista emme voi ymmärtää kaikkea sitä voimaa ja energiaa, jota ukrainalaiset laittavat sotaan, Genté katsoo.

– Holodomor on jotain, mikä on yhä läsnä.

Genté yllättyi Venäjän armeijan heikkoudesta

Yllätyksenä Gentélle on tullut Venäjän armeijan heikkous. Hän todisti Georgian sotaa omin silmin.

Hänen käsityksensä oli, että Venäjän armeija oli aiempaa paljon ammattimaisempi ja modernimpi, mutta Ukrainan sota on osoittanut toista.

– Venäjä luuli, että se voittaisi Ukrainan muutamissa viikoissa ja että ukrainalaiset ottaisivat heidät vastaan kukkapuskin.

Genté uskoo Putinin ymmärtävän, että hän oli väärässä, mutta se ei tarkoita sitä, että Putin luovuttaisi.

Kirjan mukaan oleellista Venäjälle on pitää Ukraina Venäjän kyljessä ja estää maata valitsemasta eurooppalaisen sivilisaation tietä.

– Uskon, että Putinin täytyy pysyä uskollisena näkemykselleen, jonka mukaan Ukrainan ei pidä olla olemassa ja jos Ukraina vastustaa Venäjää, se johtuu lännestä. Ja että pohjimmiltaan Ukraina kuuluu venäläiseen maailmaan, Genté sanoo.

Sodan kestoa on vaikea arvioida. Paljon riippuu siitä, kuinka kauan länsi jaksaa tukea Ukrainaa.

– Usein on tapana sanoa, että sota loppuu, kun jompikumpi osapuoli ei enää pysty taistelemaan. Näyttää siltä, että näin on nytkin.

Ukrainan kansa on päättäväinen, mutta niin on myös Venäjän valtiovalta. Siksi sota voi Gentén mukaan kestää kauan.

Mitä ajatuksia Zelenskyin johtajuus ja Ukrainan yhteiskunnan muutos herättävät? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 18. joulukuuta 2022 kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Ylen päivittyvä artikkeli Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan