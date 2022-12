Hallitusviisikko koolla etsimässä sähkötukimallia: ministerit kiistelevät, maksetaanko tukia myös hyvätuloisille

Hallituksen johtoviisikko yrittää ratkaista perjantaina suomalaisten sähkökriisiä. Viisikko vahvistettuna elinkeinoministeri Mika Lintilällä (kesk.) on kokoontunut Säätytaloon etsimään uutta mallia, joka helpottaisi kansalaisten kamppailua sähkölaskujen kanssa.

Ylen tietojen mukaan viisikon pöydällä on kolme mallia. Nopeinta olisi laajentaa nykyisiä tukimalleja: verovähennystä ja sähkötukea. Sähkötukea maksaa ensi vuoden alusta Kela. Omavastuu on 400 euroa, ja sitä olisi mahdollista vielä laskea.

Kela on palkannut sähkötukien käsittelyä varten 50 uutta virkailijaa ja heillä on pian kädet täynnä töitä. Vuoden alusta voimaantuleva sähkötuki on tarkoitettu pienituloisille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä. Kela on Ylen tietojen mukaan jo ilmoittanut, että lisää käsiä ei ole tarjolla.

Elinkeinoministeri Lintilä liputti perjantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa takuuhintamallin puolesta. Takuuhintajärjestelmässä sähköyhtiöiden pitäisi tarjota asiakkaille kohtuuhintaisia sopimuksia.

Kolmas malli on kotitalouksien hintakatto. SDP on ehdottanut mallia, jossa hintakatto olisi 20 senttiä kilowattitunnilta. Malli rahoitettaisiin verottamalla sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja. Mallin hintalappu olisi energiaministeri Lintilän mukaan ”miljardeja”.

Lintilä sanoi perjantaina taustatilaisuudessa, että päätökset uusista keinoista on tehtävä nopeasti jo ennen joulua eli ensi viikon aikana.

Rahaa palaa, mutta piikki on auki

Kaikki kolme mallia tulevat kalliiksi, mutta ministeri Lintilä on jo todennut, että ”piikki on auki”. Vaalit lähestyvät ja mikään puolue ei halua tulla muistetuksi siitä, että se jättäisi kansalaiset pulaan sähkölaskujensa kanssa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) onkin kutsunut maanantaina koolle kaikki eduskuntapuolueet. Marin hakee selkänojaa sille, että sähkötukien miljardihintalappu jää seuraavan hallituksen maksettavaksi.

Lisäkierrettä neuvotteluihin tuovat puolueiden väliset näkemyserot. Lintilän mukaan on mahdotonta luoda sähkötukea, jota maksettaisiin tulojen perusteella.

Juuri tässä piilee riidan siemen.

Vasemmistoliitto haluaa mallin, jossa tukirahat rajattaisiin pieni- ja keskituloisille. Vasemmistoliitto on saanut lisävirtaa VATT:in tutkimuksesta, josta selvisi, että suurituloiset kuluttavat viisinkertaisesti sähköä pienituloisiin verrattuna.

Viisikon neuvotteluille on varattu perjantaina kaksi tuntia. Sen jälkeen alkavat ministereiden pikkujoulukiireet. Nyt näyttää siltä, että neuvotteluissa valitaan pari vaihtoehtoista sähkötukimallia jatkokehittelyyn.

Valot siis todennäköisesti palavat työ- ja elinkeinoministeriössä koko viikonlopun. Maanantaina malleja käsitellään parlamentaarisesti kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

