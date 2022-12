Patoja ja tekojärviä kunnostettu poikkeuksellisen paljon tänä vuonna

Eri puolilla Suomea on rakennettu kalateitä, kohennettu patoturvallisuutta ja uusittu niiden tekniikkaa.

Patoja ja tekojärviä on kunnostettu poikkeuksellisen paljon koko maassa tänä vuonna. Ely-keskusten alueella sijaitsevat säännöstelypadot sekä tekojärvet ovat peräisin 1950–70-luvuilta.

Niiden rakentamisella on estetty kalojen vaellusmahdollisuuksia ja aiheutettu haittoja vesistöille.

Tänä vuonna esimerkiksi pohjalaismaakunnissa on rakennettu kalateitä, parannettu patoturvallisuutta ja uusittu niiden tekniikkaa.

Patoturvallisuuden parantamisen tausta on se, että muuttuvat ilmasto-olosuhteet aiheuttavat rakenteille yhä suurempia vaatimuksia.

Kunnostuksiin sijoitettu potti suuri

Erityisen paljon kunnostuksia on tehty Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoella on uusittu Kiikun ja Rengon padot ja niiden sillat.

Pohjanmaalla taas Närpiönjoen varren Kivi- ja Levalammen tekojärven patoa on korjailtu. Tänä vuonna hankkeeseen on käytetty 1,2 miljoonaa euroa.

Keski-Pohjanmaalla esimerkiksi Vetelissä on aloitettu umpeenkasvaneen Haapajärven kunnostus. Tänä vuonna on tehty ojituksia ja pumppaamojen rakentaminen on työn alla.

Hankkeen ensimmäinen vaihe maksaa 1,9 miljoonaa euroa.

Koko maassa vesistörakenteiden kunnostuksia tehdään reilulla 5 miljoonalla euroa. Panostus on poikkeuksellisen iso ja kaksinkertainen keskimääräiseen vuoteen verrattuna. Summaa selittää hallituksen koronakriisin perusteella myöntämä elvytyspaketti.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus vastaa kaikista Ely-keskusten vastuulla olevista vesistörakenteista. Tänä vuonna hankkeita on toteutettu Etelä-Pohjanmaan lisäksi runsaasti Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.