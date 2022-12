Toinenkin suomalainen marja-alan yritys epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta

Poliisin tutkinta on laajentunut ja useita uusia henkilöitä on kuulusteltu epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta.

Keskusrikospoliisi epäilee toisenkin marja-alan yrityksen sekaantuneen törkeään ihmiskauppaan. Aiemmin tutkinta on keskittynyt Polarica Marjahankinta oy:n ympärille ja thaimaalaiseen yritykseen, joka on värvännyt marjanpoimijoita Suomeen. Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

– Tutkinnassa on nyt myös toinen saman toimialan yritys ja sen toiminta on Suomessa, kertoo keskusrikospoliisin Lapin yksikön tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi.

Poliisi on kuulustellut kaikkiaan noin viittä henkilöä ja heitä kaikkia epäillään törkeästä ihmiskaupasta. He ovat kiistäneet rikoksen.

– Heitä kaikkia on kuultu, toteaa Mäntyniemi.

Rajavartiolaitos on työskennellyt tiiviisti yhteistyössä poliisin kanssa. Virka-apua on saatu myös Thaimaan poliisilta.

– Asianomistajien määrä on huomattavan suuri tässä vaiheessa. Tutkinnallisista syistä emme voi kuitenkaan avata tarkkoja henkilömääriä epäillyistä tai asianomistajista. Tutkinnassa tehdään laajaa kansainvälistä yhteistyötä, kertoo poliisin tiedotteessa tutkinnanjohtaja, kapteeni Janne Kyllönen Rajavartiolaitoksesta.

Polarican entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo vapautui viime tiistaina tutkintavankeudesta ja hän on matkustuskiellossa. Kristoa epäillään edelleen törkeästä ihmiskaupasta. Kristo on kiistänyt syytteet. Tällä hetkellä yksi henkilö on tutkintavankeudessa.