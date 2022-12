Suomi pyrkii puolustusliitto Natoon saadakseen turvaa, kun Venäjä sotii Ukrainassa. Mutta mikä itse Nato on?

Suomi päätti tänä vuonna tehdä suuren muutoksen ulkopoliittisessa linjassaan. Maa luopui sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja päätti hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Suomi ei ole vielä Naton jäsen, koska hyväksyntä kahdelta maalta puuttuu.

Nato-uutisoinnilta tuskin on voinut tänä vuonna välttyä, mutta mikä itse Nato on ja mikä sen tarkoitus on?

