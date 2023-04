Viime vuosina alan tutkimuksissa on Leppämäen mukaan nostettu entistä enemmän esiin ADHD-diagnoosin saaneiden vahvuuksia ja on muun muassa tutkittu, miten ADHD vaikuttaa luovuuteen. Tutkimuksissa on havaittu, että ADHD-oireisten ihmisten on usein helpompi katsoa asioita uudesta näkökulmasta.