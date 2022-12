Puolet suomalaisista kokee varautuneensa hyvin erilaisiin turvallisuusuhkiin

Keskustelu kotivarasta ja turvallisuusuhkista ryöpsähti Suomessa alkuvuonna Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan. Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen tuoreimman Kansalaispulssi-kyselyn mukaan puolet suomalaisista kokee tällä hetkellä varautuneensa melko tai erittäin hyvin erilaisiin turvallisuusuhkiin tai vakaviin häiriötilanteisiin.

Tulos on samansuuntainen kuin aiemmat kyselyt ja tutkimukset, kommentoi Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEKin varautumisen asiantuntija Essi Kulju.

– Tänä vuonna on tullut muitakin tuloksia, jotka kertoisivat siitä, että ihmiset ovat tehneet lisää varautumiseen liittyviä hankintoja, johtuen muun muassa Ukrainan sodasta ja tästä energiakriisistä, Kulju sanoo.

Hyvänä tai riittävänä varautumisena pidetään sitä, että pärjää häiriötilanteen sattuessa itsenäisesti kolme vuorokautta. Kotoa pitäisi löytyä riittävästi ruokaa, vettä ja lääkkeitä, sekä esimerkiksi varavirtalaite kännykän lataamiseen sähkökatkon iskiessä.

– Jos tällainen häiriötilanne tulee, niin viranomaiset keskittyvät ensisijaisesti ratkomaan sitä tilannetta ja auttamaan niitä, jotka ovat eniten avun tarpeessa, eli sen takia suurimman osan meistä tulisi pärjätä itsenäisesti, ilman apua, vähintään se kolme vuorokautta, Kulju huomauttaa.

SPEK ja Huoltovarmuuskeskus ylläpitävät 72tuntia-sivustoa (siirryt toiseen palveluun), jossa neuvotaan varautumiseen liittyvissä asioissa. Kuljun mukaan aihe kiinnostaa selvästi, sillä sivustolla on tänä vuonna ollut aiempaa enemmän kävijöitä.

Asiantuntija: Kotitalouksilla merkittävä rooli

Vajaa neljännes Kansalaispulssiin vastanneista piti varautumistaan melko tai erittäin huonona. SPEKin varautumisen asiantuntija Essi Kulju sanoo, että asiasta ollaan luonnollisesti huolissaan.

Yleisin syy huonoon varautumiseen oli kyselyyn vastanneiden mukaan se, ettei asiaa ole ajateltu tai aihepiiri ei kiinnostanut. Tähän Suomen pelastusalan keskusjärjestö pyrkii vastaamaan tehokkaammalla tiedottamisella, eli kertomalla varautumisen hyödyistä paitsi itselle, myös koko yhteiskunnalle.

– Suomessa kokonaisturvallisuuden malli on rakennettu niin, että kotitalouksilla on merkittävä rooli siinä, että ne vapauttavat viranomaisten resurssia sen tilanteen ratkaisemiseen, joka kulloinkin on päällä. Jotta tilanne jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja saataisiin nopeasti pois päiväjärjestyksestä, niin se että me itse pärjäämme eikä meistä tarvitse viranomaisten huolehtia, auttaa suuresti, Kulju muistuttaa.

Valtioneuvoston kanslia tilaa Tilastokeskukselta säännöllisesti toistettavaa Kansalaispulssikyselyä (siirryt toiseen palveluun) liittyen esimerkiksi viranomaisten toimintaan ja viestintään sekä vastaajien omaan mielialaan ja tulevaisuuden odotuksiin.

Kansalaispulssi toteutetaan verkkokyselynä noin kuukauden välein. Tuoreimman Kansalaispulssin tulokset julkaistiin joulukuun puolessa välissä.