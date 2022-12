Erja Lyytisen kitarasoolo nousi maailman parhaimpien joukkoon

Kitaristi ja laulaja Erja Lyytisen Bad Seed -kappale nousi Guitar World (siirryt toiseen palveluun) -lehden lukijaäänestyksessä maailman kymmenen parhaan kitarasoolon joukkoon. Lyytisen kitarasoolo oli äänestyksessä sijalla 10.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Soundi. (siirryt toiseen palveluun)

Guitar World -lehden äänestyksessä pyydettiin äänestämään vuoden 2022 parasta kitarasooloa.

Äänestyksen voitti Polyphia-yhtyeen Ego Death -kappaleen soolo, josta vastaa Steve Vai.

Kilpailun kärkikymmenikössä on mukana monia maailman arvostetuimpia yhtyeitä ja soittajia. Esimerkiksi Red Hot Chili Peppersin John Frusciante kappaleella Eddie, Slash kappaleella Fill My World, Steve Vai kappaleella Teeth of the Hydra sekä Nita Strauss kappaleella The Wolf You Feed.

Lehden laatimalla äänestyslistalla on mukana 50 kitaristia.

Kuopiolaislähtöisen Erja Lyytisen kappale Bad Seed on mukana myös Classic Rock -lehden äänestyksessä vuoden 2022 parhaaksi rock-biisiksi.

