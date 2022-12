Runoilija Heli Laaksosen suihku on navetassa ja vedenkäyttöä mitataan tiimalasilla: “Minuutti on liian vähän, tarvitsen vielä toisen”

Heli Laaksonen on kiitollinen siitä, että energiakriisi on vienyt kansan kulutuskäyttäytymistä viisaampaan suuntaan. Yle Perjantain vieraana nähdään Laaksosen lisäksi nettipoliisi Daniel Kalejaiye.

Suvel on kuuma, talvel on vilu. Satakunnas päi, misä mää asu. Plutit sää siel vedes?

Runoilija Heli Laaksosen eloisasti pulppuava murre lämmittää erityisesti lounaissuomalaisten, mutta miksei kenen tahansa muunkin sydäntä. Kirjoittajan on siis heti kärkeen pahoiteltava, että tämän jutun sitaatit eivät noudattele alkua pidemmälle Laaksosen ihastuttavaa puheenpartta, sillä murre ei ole riittävän hyvin hänellä hallussa.

Suomen luetuin runoilija kuitenkin onneksi nähdään ja kuullaan Sean Ricksin vieraana Yle Perjantain jaksossa Valoa pimeyteen.

– Olen luonnostaan vanhan ajan ihminen. Ei niin, että käytetään kaikkea mitä ikinä on saatavilla, vaan yritetään päästä mahdollisimman pienellä. Se tuntuu luontevalta, Laaksonen kuvailee itseään Ricksille.

Laaksosen vanha puulämmitteinen talo Rauman Lapissa on pitkänomainen, ja talvella sen seitsemästä huoneesta neljä on kylmillään.

– Sekin on minusta aika paljon, kun kahdestaan asuu kolmessa huoneessa, Laaksonen toteaa.

– Se on aivan luonnollista, kun asuu maaseudulla, että vuodenaikojen ja kylmän ja lämpimän vaihtelut näkyvät. Kesällä on kuuma, ja talvella on kylmä.

Heli Laaksonen kehottaa kokeilemaan, miten mukavalta tuntuu ensin viilentää paljaat varpaat peiton ulkopuolella ja sitten vetää ne takaisin lämpimän peiton alle. Kuva: Roope Kariniemi / Yle

Talossa ei ole sisävessaa, ja suihkukin on ulkona.

– Minkä takia täytyisi sisällä lotrata veden kanssa? Meillä on suihku rakennettu vanhaan karjakeittiöön, jonne tulee lämmin vesi. Kun jäisen pihan yli on 20 askeleen matkan sinne mennyt, on kiitollinen olo.

Energiansäästövinkkinä Laaksonen kehottaa kaivamaan esimerkiksi Alias-lautapelistä tutun minuutin tiimalasin. Se pitää suihkussa rivakkana.

– Minuutti on liian vähän, tarvitsen vielä toisen, Laaksonen kertoo.

– Koska tämä meni sellaiseksi, että se on lähtökohta, että vesi valuu suihkussa vartin verran? Se on mennyt ehkä liiallisuuksiin. Minun mielestäni nyt ollaan tulossa takaisin kohti viisaampaa: ei turhanpäiväistä kuluttamista, ei kituuttamista, mutta ei hassaamistakaan.

“Minulla on asiaa, ja sinä et lue”

Laaksonen ei käytä älypuhelinta, mutta kännykkä häneltä löytyy. Sen saa kätevästi mukaan metsäretkille, sillä hänellä on tapana eksyä. Sosiaalista mediaa hän käyttää tabletilla, kuitenkin maksimissaan tunnin päivässä.

Kun älypuhelimet yleistyivät, kirjamyyntien käppyrät kääntyivät samaa tahtia laskusuuntaisiksi. Osa ihmisistä luopui kirjoista kokonaan ja siirtyi someen. Se on mietityttänyt runoilijaa paljon.

Välillä kun näytän jollekin ihmiselle uusinta kirjaani ja hän vastaa, että en minä oikein lue, tulee sellainen olo, kuin veisin jollekin kirjeen ja hän vastaisi, etten minä oikein lue. Heli Laaksonen

– Minua motivoi se, että on lukijoita. Välillä kun näytän jollekin ihmiselle uusinta kirjaani ja hän vastaa, että en minä oikein lue, tulee sellainen olo, kuin veisin jollekin kirjeen ja hän vastaisi, etten minä oikein lue. Häh? Minä olen kirjoittanut sinulle, minulla on asiaa, ja sinä et lue, Laaksonen selittää.

– Olen kuitenkin toiveikas, koska ihmiset ovat pikkuhiljaa alkaneet huomata sen, että some on vähän hermostuttava ja yksitoikkoinen.

Opiskeli uuteen ammattiin

Koronapandemia keskeytti 2020 keväällä Heli Laaksosen julkiset esiintymiset. Silloin hän päätti hakeutua opiskelemaan luonto- ja ympäristöneuvojaksi.

Huvenneiden kirjamyyntien rinnalla on nyt turvana kahden vuoden opiskeluiden jälkeen uusi ammatti, mutta edelleen Laaksonen rakastaa kirjoittamista. Ja silloin kun hän kirjoittaa, se sujuu aina.

– En halunnut ruveta sellaiseksi, että murjotan kotona tai huokailen siellä että voi voi, kuinka tämä nyt tällaiseksi meni. Mietin, miten voisin mennä henkisesti eteenpäin, vaikka kaikki on pysähdyksissä.

Daniel Kalejaiyella on Instagramissa lähes 20 000 seuraajaa. Kuva: Roope Kariniemi / Yle

Perjantain vieraana nähdään Laaksosen lisäksi Suomen viiden positiivisimman ihmisen joukkoon valittu nettipoliisi, vanhempi konstaapeli Daniel Kalejaiye. Näin joulun ja lahjahankintojen ollessa ajankohtaisia hän muistuttaa, että ei kannattaisi sitoutua tavaraan, koska tavara ei tee onnelliseksi.

– Moni aikuinen ja nuori, ja yleensäkin kaikki ei-taaperoikäiset ajattelevat, että tavara ja tavaran tuoma status on kaikki kaikessa. Eihän 12-vuotias tarvitse teknisesti älypuhelinta mihinkään, koska kaikki sosiaaliset mediat on kielletty alle 13-vuotiailta, Kalejaiye huomauttaa.

